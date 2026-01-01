Suction kit, 7.0 m | Kärcher

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Order number: 2.997-111.0Ideal suction kit for garden pumps and service water supply in the household. Includes a ready-to-connect, vacuum-proof 7 m suction hose with suction filter, non-return valve and PerfectConnect sealing principle.
Length (m)
7
Thread size
G1
Diameter
3/4″
Colour
black
Weight (kg)
1.6
Weight incl. packaging (kg)
1.6
Dimensions (L × W × H) (mm)
120 x 380 x 380
Equipment
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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