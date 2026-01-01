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    Suction kit, 7.0 m | Kärcher

    Coiled black Kärcher suction hose with connectors on both ends, isolated on a white background.

    Suction kit, 7.0 m

    Order number: 2.997-111.0

    Ideal suction kit for garden pumps and service water supply in the household. Includes a ready-to-connect, vacuum-proof 7 m suction hose with suction filter, non-return valve and PerfectConnect sealing principle.