Vários materiais são utilizados para alcatifas. Estes incluem a fibra sintética durável poliamida, que é fácil de cuidar e pode imitar o aspeto da lã, entre outras coisas. A fibra natural sisal é feita a partir de folhas de agave, o que lhe confere uma estrutura firme. As alcatifas de sisal são muito robustas, mas não devem ser molhadas. Por outro lado, a fibra proteica lã regula o clima interior porque pode absorver a humidade do ar e libertá-la novamente.
Dica: O teste de combustão é uma boa forma de descobrir o tipo de fibra em questão. Para fazer isto, retire fibras individuais do revestimento e torça-as num fio. Após a ignição, as fibras podem ser distinguidas de acordo com o odor, o resíduo ou o comportamento de combustão.
Quer se trate do agente de limpeza, ação mecânica ou temperatura — as fibras reagem de forma muito diferente às diversas abordagens de limpeza. Por exemplo, enquanto as fibras naturais são muito sensíveis a agentes de limpeza ácidos (valor de pH abaixo de 3), as fibras sintéticas são resistentes (exceção: poliamida). Por regra, as fibras naturais e sintéticas toleram bastante bem uma ação mecânica forte, ao passo que as fibras proteicas reagem de forma muito sensível a um excesso desta. A tecnologia de limpeza moderna proporciona resultados muito bons com água fria. Se for utilizado um equipamento de extração por pulverização aquecida, deve-se notar que as fibras naturais e proteicas podem reagir sensivelmente acima de 40 °C. A limpeza profissional só é, portanto, possível se o tipo de fibra for conhecido.