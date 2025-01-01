Se o piso for, por exemplo, de madeira, um piso elevado ou feito de betonilha (screed) de cimento, deve-se evitar que a humidade penetre ou encharque o revestimento. Isso pode levar ao empolamento e a deformações, à perturbação das instalações elétricas ou à formação de bolor (mofo). No caso de betonilha asfáltica, os solventes orgânicos podem fazer com que os componentes de betume se dissolvam, subam à superfície e formem manchas castanhas.

Independentemente de a fixação ser fita adesiva ou colagem total/parcial com adesivo de dispersão, adesivo condutor ou adesivo de retomada, a penetração de humidade ou o encharcamento do revestimento também devem ser evitados. Isso pode levar à re-emulsificação e à perda de força adesiva. O adesivo de borracha contém solventes e é resistente à água, mas é raramente usado atualmente.

O material de suporte é por vezes menos sensível à água, mas preste atenção à forma como interage com outros componentes. O suporte de espuma PU, por exemplo, pode armazenar humidade como uma esponja. Em combinação com adesivos ou substratos sensíveis à humidade, isso pode levar a danos. A juta encolhe devido ao encharcamento e secagem e pode libertar corantes amarelados para o pelo. Os revestimentos pesados são geralmente usados apenas para alcatifas em mosaico e são impermeáveis à água. A área do bordo (margem) do piso é crítica neste caso. É aqui que pode ocorrer a penetração de humidade e danos no substrato.