      Cuidados com alcatifas

      A alcatifa proporciona uma sensação de calor, abafa ruídos e cria uma atmosfera de bem-estar. Dependendo do material e da qualidade, os revestimentos de piso têxteis são mais ou menos sensíveis à humidade. Remover manchas de têxteis, ao contrário de outros revestimentos, exige mais esforço. Isso pode levar rapidamente a uma aparência desleixada. O cuidado e a manutenção de alcatifas exigem alguma experiência, pois a estrutura do revestimento têxtil deve ser conhecida, assim como as características de limpeza das suas partes individuais. Aqui está o que deve considerar ao limpar alcatifas e como remover rapidamente manchas durante a limpeza de manutenção.

      Mantendo-se com os pés no chão: vantagens e desvantagens dos revestimentos de piso têxteis

      Cores, pelo e material: a alcatifa está disponível em inúmeras variantes, oferecendo uma variedade de opções de design para diferentes classes de uso e respetivas exigências.

      Alcatifas e tipos de pelo

      Alcatifas veludo (Velour) estão disponíveis em versões de pelo curto e pelo alto. O pelo consiste nas extremidades do fio em pé que formam a superfície da alcatifa. Quanto mais alto o pelo, melhor o isolamento acústico e térmico. No entanto, alcatifas de pelo alto não devem ser colocadas em áreas movimentadas. O pelo frisado (crimped pile) torna a alcatifa robusta devido ao fio torcido, de modo que as marcas de passos são dificilmente notáveis. Com o pelo em laçada (loop pile ou bouclé), as laçadas do fio não são cortadas como no veludo, resultando numa estrutura mais grosseira.

      Alcatifas e classes de uso

      A durabilidade depende da classe de uso que os fabricantes especificam (residencial 21-23, comercial 31-33/34, industrial 41-43). Alcatifas com classes de uso superiores são frequentemente instaladas em áreas residenciais. Se os revestimentos têxteis forem instalados em escritórios, a sua adequação a cadeiras de rodízios e a sua classe de fogo também entram em jogo.

      Vantagens e desvantagens dos revestimentos de piso têxteis

      As alcatifas podem oferecer um toque suave, bem como uma superfície flexível e agradável para caminhar. Dependendo da classe de uso, são muito robustas. Uma vez que tendem a absorver o ruído, amortecem a propagação de sons no espaço. A sua propriedade de ligação ao pó leva a um baixo nível de pó fino no ar que respiramos.

      Dependendo da frequência de utilização, da natureza e da qualidade da alcatifa, podem desenvolver-se com o tempo pontos desgastados ou trilhos. O seu material torna-as mais ou menos sensíveis à humidade. O esforço exigido para a limpeza de manutenção é, muitas vezes, menor do que para pisos de azulejo, por exemplo. Contudo, a sujidade persistente é mais difícil de remover.

      Antes de iniciar a limpeza: é preciso saber informações sobre a estrutura dos revestimentos de piso têxteis

      Os revestimentos têxteis consistem geralmente numa camada de desgaste, suporte/material de base, adesivo/fixação e parte inferior. Cada parte tem as suas próprias características que podem ser relevantes para a limpeza. Estar consciente disto e saber com o que se está a lidar evitará danos causados por uma limpeza inadequada.

      Revestimentos de piso têxteis: parte inferior, fixação e suporte

      Se o piso for, por exemplo, de madeira, um piso elevado ou feito de betonilha (screed) de cimento, deve-se evitar que a humidade penetre ou encharque o revestimento. Isso pode levar ao empolamento e a deformações, à perturbação das instalações elétricas ou à formação de bolor (mofo). No caso de betonilha asfáltica, os solventes orgânicos podem fazer com que os componentes de betume se dissolvam, subam à superfície e formem manchas castanhas.

      Independentemente de a fixação ser fita adesiva ou colagem total/parcial com adesivo de dispersão, adesivo condutor ou adesivo de retomada, a penetração de humidade ou o encharcamento do revestimento também devem ser evitados. Isso pode levar à re-emulsificação e à perda de força adesiva. O adesivo de borracha contém solventes e é resistente à água, mas é raramente usado atualmente.

      O material de suporte é por vezes menos sensível à água, mas preste atenção à forma como interage com outros componentes. O suporte de espuma PU, por exemplo, pode armazenar humidade como uma esponja. Em combinação com adesivos ou substratos sensíveis à humidade, isso pode levar a danos. A juta encolhe devido ao encharcamento e secagem e pode libertar corantes amarelados para o pelo. Os revestimentos pesados são geralmente usados apenas para alcatifas em mosaico e são impermeáveis à água. A área do bordo (margem) do piso é crítica neste caso. É aqui que pode ocorrer a penetração de humidade e danos no substrato.

      Dica – passadeiras, tapetes de retenção de sujidade e afins.

      Realize a limpeza de alcatifas, ou seja, passadeiras, tapetes de retenção de sujidade e afins, da mesma forma que os revestimentos têxteis de piso. No entanto, no caso de superfícies sensíveis à humidade, é possível colocar a alcatifa numa superfície não sensível para a limpeza e trabalhar lá.

      Kärcher cleaning textile floor coverings
      Kärcher Carpet cleaning

      Tipos de fibra e métodos de limpeza de alcatifas

      Vários materiais são utilizados para alcatifas. Estes incluem a fibra sintética durável poliamida, que é fácil de cuidar e pode imitar o aspeto da lã, entre outras coisas. A fibra natural sisal é feita a partir de folhas de agave, o que lhe confere uma estrutura firme. As alcatifas de sisal são muito robustas, mas não devem ser molhadas. Por outro lado, a fibra proteica lã regula o clima interior porque pode absorver a humidade do ar e libertá-la novamente.

      Dica: O teste de combustão é uma boa forma de descobrir o tipo de fibra em questão. Para fazer isto, retire fibras individuais do revestimento e torça-as num fio. Após a ignição, as fibras podem ser distinguidas de acordo com o odor, o resíduo ou o comportamento de combustão.

      Quer se trate do agente de limpeza, ação mecânica ou temperatura — as fibras reagem de forma muito diferente às diversas abordagens de limpeza. Por exemplo, enquanto as fibras naturais são muito sensíveis a agentes de limpeza ácidos (valor de pH abaixo de 3), as fibras sintéticas são resistentes (exceção: poliamida). Por regra, as fibras naturais e sintéticas toleram bastante bem uma ação mecânica forte, ao passo que as fibras proteicas reagem de forma muito sensível a um excesso desta. A tecnologia de limpeza moderna proporciona resultados muito bons com água fria. Se for utilizado um equipamento de extração por pulverização aquecida, deve-se notar que as fibras naturais e proteicas podem reagir sensivelmente acima de 40 °C. A limpeza profissional só é, portanto, possível se o tipo de fibra for conhecido.

      Problemas ao limpar alcatifas

      Vários problemas podem ocorrer ao limpar alcatifas. Por exemplo, manchas branco-amareladas formam-se frequentemente quando substâncias químicas, como ácido, entram em contacto com o pelo.

      Dica: Tais descolorações, que não podem ser removidas pela limpeza, ocorrem frequentemente devido a produtos de limpeza sanitários gotejados acidentalmente ao mover-se para áreas sanitárias.

      Pode ocorrer nevoeiro (fogging) em alcatifas. Se houver ventilação atrás da alcatifa, esta filtra o ar ambiente nestes pontos, depositando a sujidade do ar. Estes pontos destacam-se visualmente do resto do revestimento. Uma aparência irregular chamada sombreamento (shading) ocorre quando as fibras de um revestimento de veludo se dobram. Não há nem uma explicação nem uma solução de limpeza para isto. Por vezes, o sombreamento reaparece mesmo após a substituição de um revestimento e só pode ser evitado utilizando um tipo diferente de têxtil.

      Limpeza de manutenção para alcatifas

      A limpeza de manutenção visa principalmente remover a sujidade solta que se acumula diariamente. A limpeza intermédia, que idealmente deve ocorrer a cada seis meses, dependendo da frequência de utilização, remove trilhos e sujidade aderente. Por fim, a limpeza de fundo visa remover a sujidade profundamente incrustada.

      Kärcher: Carpet cleaning

      Limpeza intermédia de alcatifas

      Tão bonitas, macias e absorventes de ruído como as alcatifas são, o tempo cobra o seu preço e elas acabam por ficar com vestígios e trilhos que um aspirador doméstico simples tem dificuldade em remover. De modo a prolongar o tempo até ser necessário realizar uma substituição, pode fazer uma limpeza completa das alcatifas. As técnicas de iCapsol a microfibra ou discos de fio são também adequadas para revestimentos de piso e substratos sensíveis à humidade ou áreas onde é necessário um tempo de secagem curto, como lobbies de hotéis ou corredores.

      Kärcher: Deep cleaning of carpets

      Limpeza de fundo de alcatifas

      Mesmo com a limpeza regular, a limpeza intermédia nem sempre alcança os resultados desejados. É aí que precisa de tomar medidas extra para manter a sua alcatifa limpa. Existem três métodos principais para manter as suas alcatifas limpas e imaculadas o máximo de tempo possível: extração por pulverização, lavagem húmida com shampoo de alcatifas ou o método combinado, que junta a extração por pulverização com o método de microfibra/fio.

      Kärcher Maintenance cleaning for carpets
      Kärcher Illustration Vacuuming

      Aspiração, varrimento e remoção de manchas

      Para remover cabelo, cotão, pó ou areia dos revestimentos de piso têxteis, estes podem ser limpos simplesmente por aspiração. O vácuo criado pela ventoinha de sucção garante que a sujidade solta seja recolhida.

      Dica – a mecânica da escovagem ajuda:

      A falta de mecânica de escovagem pode levar à permanência de partículas de sujidade ancoradas no pavimento.

      A woman cleans the carpet with a Kärcher brush-type vacuum cleaner
      Kärcher Illustration Brush-type vacuum cleaner

      O método mais completo para a limpeza de manutenção diária da alcatifa é a aspiração com escova (brush vacuuming). Para além da remoção de pó, uma escova operada eletricamente com o mecanismo apropriado garante que pode ser removida significativamente mais sujidade. Além disso, a fibra da alcatifa é escovada/levantada (brushed up).

      Dica – utilizar varredoras/aspiradores de alcatifas:

      Se quiser limpar grandes áreas de forma eficiente, também pode usar varredoras/aspiradores de alcatifas. Um rolo de varrimento antiestático trabalha mecanicamente o revestimento de piso para que a sujidade seja removida. O pó que é levantado é recolhido pela varredora/aspirador de alcatifas.

      Kärcher Carpet vacuum sweeper
      Kärcher Illustration Carpet vacuum sweeper

      Manchas solúveis em água e insolúveis em água podem ser removidas através de remoção de manchas durante a limpeza de manutenção. Use o método de aplicação por toque (dab) ou o método de aplicação por toque e enxaguamento (dab-and-rinse). Se a mancha for de origem desconhecida, teste a sua solubilidade com um pano branco e água morna. Se for solúvel em água, pode removê-la da fibra com movimentos leves e de torção, de baixo para cima. Se não for solúvel em água, pulverize um detergente adequado no pano e aplique na mancha até que esta seja removida. Em seguida, remova os resíduos de sujidade e químicos com um aspirador de extração por pulverização.

      Kärcher Carpet cleaning agents
      Kärcher Cleaning agents and cloths

      Dica – dissolver manchas:

      90% de todas as manchas podem ser removidas com água.

      Dica – acelerar a secagem:

      A secagem pode ser acelerada com um pano seco.