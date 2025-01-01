      Limpeza básica de carpetes

      Mesmo com uma limpeza regular, a limpeza intermédia nem sempre alcança os resultados desejados. É aí que precisa tomar medidas adicionais para manter o seu tapete limpo. Existem três métodos principais para manter os seus tapetes limpos e impecáveis durante o máximo de tempo possível. Extração por pulverização, lavagem com shampoo para carpetes ou o método combinado, que combina a extração por pulverização com o método de microfibra/fio.

      Preparação para a limpeza básica do tapete

      Verifique a facilidade de limpeza do tapete antes de iniciar o trabalho. Preste atenção à base, ao adesivo/fixação, ao revestimento do tapete, ao material de revestimento e às costuras.

      Se o tapete for lavável, é necessário tomar algumas medidas preparatórias primeiro. O aquecimento por piso radiante deve ser desligado atempadamente para que o produto de limpeza aplicado não seque devido ao calor. Os móveis devem ser removidos, podendo-se fazer esboços ou fotos para recolocar as coisas no lugar posteriormente. Os componentes que não podem ser removidos devem ser protegidos com película para evitar danos. Depois de preparar a sala, remova a sujidade solta com um aspirador ou um aspirador com escova para tapetes.

      A woman cleaning the box in a stadium with a Kärcher upright carpet vacuum
      A man cleans the carpet in a hotel room with a Kärcher device

      Limpeza de carpetes

      O tapete é quente, amortece os ruídos e cria uma atmosfera agradável. Dependendo do material e da qualidade, os revestimentos têxteis para pavimentos são bastante sensíveis à humidade. Remover manchas, o que não é um problema com outros revestimentos, envolve mais esforço. Isso pode rapidamente levar a uma aparência desleixada. A limpeza de carpetes requer um certo grau de especialização, pois é importante conhecer a estrutura do revestimento têxtil, bem como as características de limpeza de cada componente individual. Aqui está o que deve ter em conta ao limpar tapetes e como remover rapidamente manchas durante a limpeza de manutenção.

      Limpeza básica de carpetes: Extração por pulverização para revestimentos têxteis

      O processo de extração por pulverização pode ser aplicado em 1 ou 2 etapas. A sujidade precisa de ser trazida para a superfície e removida.

      Como funciona

      O aspirador com pulverização pressuriza a solução de limpeza no tapete para que a sujidade possa ser solta e, em seguida, aspira-a novamente como uma solução com sujidade. Durante a primeira etapa, aplique a solução de limpeza com o bocal e remova-a imediatamente, deixando o revestimento relativamente seco. Durante a segunda etapa, desligue a sucção do aspirador de pulverização e extração, permitindo que a solução de limpeza atue após a sua aplicação e seja aspirada com a solução suja posteriormente.

      Dependendo do grau de sujidade, são necessários vários ciclos de enxaguamento até se obter o resultado desejado. O efeito de enxaguamento melhora à medida que o caudal de água aumenta.

      Dica – limpeza de grandes superfícies:

      Se forem áreas grandes, também pode aplicar a solução de limpeza com um limpador de alta pressão na segunda etapa.

      Dica – limpeza da superfície:

      Se estiver a usar o limpador de extração por pulverização com agente de limpeza, enxague a superfície uma ou duas vezes com água limpa. Trabalhe em camadas sobrepostas. Para reduzir o tempo de secagem, pode aspirar a superfície seca na última passagem ou colocar um ventilador na sala depois para remover o excesso de humidade.

      Dica – reduzir os cuidados pós-lavagem:

      Usar um produto de limpeza sem surfactantes em vez de um shampoo para carpetes reduz o esforço de enxague e evita que o carpete fique sujo novamente devido aos resíduos de surfactantes.

      Método combinado para limpeza básica de carpetes: poder concentrado para pisos alcatifados

      Se o tapete estiver muito sujo, pode melhorar o efeito da extração por pulverização utilizando ferramentas adicionais. Nestes casos, também deve usar o método da almofada de microfibra/fio ou a escova para limpeza de carpetes.

      Prós e contras

      A lavagem do tapete só é possível com detergentes que contenham surfactantes, o que introduz uma grande quantidade desses produtos no piso, com resíduos que muitas vezes aumentam a sujeira. Isso torna o método da almofada de microfibra/fio em combinação com agentes de limpeza sem surfactantes um método melhor. Tal como acontece com a extração por pulverização, existe o risco de encharcamento, razão pela qual é melhor utilizá-la em pisos e superfícies que não sejam sensíveis à humidade.

      Kärcher: Carpet cleaning

      Limpeza intermédia de carpetes

      Os tapetes são bonitos, agradáveis e absorvem o ruído. No entanto, mesmo com uma limpeza regular, com o tempo, formam-se marcas ou vestígios de sujidade difícil de remover, que já não podem ser eliminados com aspirador e produtos para remoção de manchas. Deve realizar limpezas intermédias regulares para prolongar o tempo entre limpezas básicas profundas. As técnicas da iCapsol para almofadas de microfibra ou fio também são adequadas para revestimentos e subcamadas sensíveis à humidade ou áreas que precisam de ser rapidamente acessíveis novamente, como lobbies de hotéis ou corredores.

      Como funciona

      Se a máquina de disco único estiver equipada com uma escova para lavagem ou almofada de microfibra/fio, o primeiro passo é limpar o revestimento do piso em duas faixas com um abastecimento de água ou molhá-lo com um limpador de alta pressão. Em seguida, aplique a solução de limpeza no chão com o abastecimento de água fechado. As bordas e os cantos devem ser trabalhados manualmente.

      Na segunda etapa, enxague o revestimento com água limpa ou um shampoo adequado para carpetes, usando o limpador de extração por pulverização em movimentos ligeiramente sobrepostos. Pode tratar áreas de difícil acesso com um bocal manual.

      Illustration of shampooing a carpet
      A man cleaning a very large carpet in a room with a Kärcher spray-extraction cleaner

      Secagem do tapete: tempo de secagem e pente para tapetes

      Independentemente de trabalhar apenas com extração por pulverização ou com o método combinado, o tapete deve secar após a limpeza. Durante o período de secagem, garanta uma boa ventilação ou até acelere o processo de secagem com um soprador de ar. Os móveis só devem ser recolocados no lugar quando não houver mais humidade no chão. Isso evita corrosão ou descoloração devido à humidade residual.

      Dicas – use um pente para tapetes:

      Pode alisar o pêlo com um pente para tapetes após limpar revestimentos do tipo veludo. Você também pode usar uma escova de limpeza.

      Impermeabilização de carpetes

      Muitos revestimentos têxteis são impermeabilizados na fábrica – uma proteção que se perde com o tempo devido ao tráfego de pessoas, além de ser limitada pelos resíduos de produtos de limpeza. Se pingar água sobre o revestimento têxtil, as gotas devem permanecer na superfície por um curto período de tempo, pois isso significa que a impermeabilização está intacta. Se a gota penetrar imediatamente, o tapete já não é impermeável ou precisa de ser renovado.

      Detail: A carpet being waterproofed

      Como funciona a impermeabilização de carpetes

      Doseie a solução impermeabilizante de acordo com as instruções do fabricante e coloque-a num pulverizador de alta pressão ou num pulverizador de extração. Em seguida, molhe o tapete a uma distância de aproximadamente 30 centímetros, o que também é possível numa superfície molhada.

      Para obter um efeito de penetração profunda, pode esfregar a solução na superfície com uma escova macia enquanto estiver húmida. Para áreas maiores, recomendamos a utilização de um rolo contra-rotativo.

      Dica – preste atenção ao tempo de secagem:

      Não pise no tapete até que esteja completamente seco.

      Dica – impermeabilização:

      Se o tapete for colocado em áreas onde a sujidade é difícil de remover, recomendamos a impermeabilização.