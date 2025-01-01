Verifique a facilidade de limpeza do tapete antes de iniciar o trabalho. Preste atenção à base, ao adesivo/fixação, ao revestimento do tapete, ao material de revestimento e às costuras.

Se o tapete for lavável, é necessário tomar algumas medidas preparatórias primeiro. O aquecimento por piso radiante deve ser desligado atempadamente para que o produto de limpeza aplicado não seque devido ao calor. Os móveis devem ser removidos, podendo-se fazer esboços ou fotos para recolocar as coisas no lugar posteriormente. Os componentes que não podem ser removidos devem ser protegidos com película para evitar danos. Depois de preparar a sala, remova a sujidade solta com um aspirador ou um aspirador com escova para tapetes.