Limpeza da cozinha

Para produzir alimentos higienicamente seguros, a cozinha e as salas associadas (depósitos, instalações de refrigeração) e as máquinas presentes devem ser mantidas limpas através de uma limpeza cuidadosa e desinfeção, quando apropriado. Como as várias áreas e máquinas têm intervalos de limpeza diferentes, deve ser criado um cronograma de limpeza e afixado em local de destaque em cada área que necessite de limpeza. Este plano deve incluir uma lista detalhada do seguinte:

O quê (máquinas, superfícies, pisos)

Quando (após o uso, diariamente, semanalmente)

Com o quê (produto de limpeza e dosagem)

Por quem (funcionário responsável) a limpeza deve ser realizada.

As tarefas concluídas devem ser registadas com precisão e claramente documentadas por assinatura para permitir o acompanhamento. É importante notar que a limpeza e a desinfeção são dois procedimentos distintos.

A limpeza tem como objetivo remover a sujidade e a contaminação, ou seja, quaisquer substâncias indesejáveis, incluindo resíduos de produtos, microrganismos e resíduos de agentes de limpeza/desinfetantes.

A desinfeção compreende processos químicos e físicos para eliminar microrganismos a um nível que não seja perigoso para a saúde nem prejudicial para a qualidade dos alimentos.

*HACCP = Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo, uma ferramenta de qualidade focada em medidas preventivas, concebida para garantir a segurança na produção e manuseamento de alimentos e para prevenir perigos que possam causar doenças ou lesões aos consumidores.