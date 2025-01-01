      Limpeza da sala de ordenha

      O seu rebanho de vacas provavelmente passa pela sala de ordenha todos os dias. Muita sujidade é deixada para trás – estrume, resíduos de proteínas e gorduras, bem como resíduos de leite, calcário e depósitos de urina. Portanto, é essencial limpar regularmente a sala de ordenha. O equipamento de limpeza adequado também é fundamental para a limpeza do armazém de leite e do tanque de leite, a fim de garantir as condições de higiene necessárias ao longo de toda a cadeia de produção.

      Uma questão delicada: limpar a área de ordenha

      A área de ordenha é a parte mais sensível de um estábulo leiteiro, pois é a fronteira entre a criação de animais e os alimentos. Uma vez que todas as vacas leiteiras – doentes ou saudáveis – passam por esta área várias vezes ao dia, a higiene é de importância fundamental.

      Limpeza da sala de ordenha: frequência e ferramentas

      Cronograma de limpeza

      Para evitar a propagação de germes de um animal para outro, recomenda-se uma limpeza completa de toda a sala de ordenha e área de ordenha após cada turno de ordenha.

      Deve ser utilizada uma máquina de limpeza de alta pressão para limpar a sala de ordenha rotativa, bem como a área de espera e os caminhos de acesso. Paredes e pisos revestidos com azulejos e muitos materiais em aço inoxidável, tanto na tecnologia como no equipamento do celeiro, criam as melhores condições para uma limpeza rápida e completa. Durante a limpeza, deve ser dada especial atenção ao equipamento de ordenha e outras peças do sistema de ordenha que entram em contacto com a sujidade.

      Várias vezes por semana, também devem ser aplicados agentes de limpeza adequados com a lança de espuma para quebrar as cadeias de infeção e remover todos os resíduos. Existem diferentes produtos de limpeza para salas de ordenha disponíveis. Os produtos de limpeza alcalinos removem eficazmente resíduos fecais, proteínas, leite e gordura. Os produtos de limpeza ácidos são adequados contra calcário, ferrugem e depósitos de urina.

      O equipamento certo para a limpeza da sala de ordenha

      Milking parlour cleaning with a high pressure washer

      As máquinas de limpeza de alta pressão com um caudal de água elevado de, pelo menos, 800 litros por hora e uma elevada capacidade de lavagem ajudam a remover grandes quantidades de sujidade durante a limpeza da sala de ordenha. É exatamente isso que é necessário para limpar a sala de ordenha, onde fezes e urina podem acumular-se durante a ordenha.

      Gentle milking parlour cleaning

      Uma lança de alta pressão com um acessório de pistola pode ser uma grande ajuda. Aqui, a quantidade de água e a pressão podem ser dosadas numa escala móvel. Desta forma, o dispositivo pode ser facilmente utilizado para a limpeza suave de componentes sensíveis ou para enxaguar sujidade grossa.

      Cleaning milking parlours with hot water high pressure washers

      Uma mangueira longa de alta pressão garante um raio de ação suficiente para alcançar até os cantos mais distantes da sala de ordenha ou do estábulo. Para evitar riscos de tropeços, a mangueira de alta pressão é idealmente guiada num carretel com retorno automático.

      Limpeza da sala de ordenha – passo a passo:

      1. Limpe a sala de ordenha com a máquina de limpeza de alta pressão.

      Equipamentos elétricos sensíveis, como cilindros e lasers em máquinas de ordenha, devem ser deixados fora do processo e limpos separadamente. Pode limpar superficialmente pisos muito sujos com um limpador de alta pressão.

      2. Aplique o produto de limpeza em espuma

      Aplique o agente de limpeza nas superfícies, no teto e em qualquer equipamento de ordenha, de baixo para cima, usando uma lança de espuma. Recomenda-se a utilização de um produto de limpeza alcalino para salas de ordenha, a fim de remover eficazmente resíduos fecais, proteicos e gordurosos.

      Vantagem de usar um produto de limpeza em espuma: é tão estável que adere às superfícies. O tempo de exposição e o efeito de limpeza são aumentados.

      3. Enxaguar

      Após o tempo de exposição recomendado do produto de limpeza da sala de ordenha, enxague a espuma de cima para baixo.

      Dica: A água utilizada para enxaguar deve ser de alta qualidade para evitar a re-contaminação. Se o chão não secar por conta própria até a próxima ordenha, um aspirador de pó e água ajudará a garantir um piso seco e antiderrapante.

      Dica – limpe determinadas áreas com produtos de limpeza ácidos:

      Usar um produto de limpeza ácido nas áreas que entram em maior contacto com urina e leite será mais eficaz. Enxague a espuma de cima para baixo após o tempo de exposição recomendado.

      Limpeza da sala de ordenha:

      Limpe os conjuntos, mangueiras e acessórios.

      Reinigung Melkstand

      Limpeza externa:

      Lavadoras de alta pressão também podem ser usadas para limpar a parte externa do equipamento de ordenha, como conjuntos de ordenha, mangueiras e acessórios. Após cada ordenha, é uma boa ideia enxaguar também essas peças do equipamento. Lanças de alta pressão com pistola, nas quais a quantidade de água e a pressão podem ser ajustadas em uma escala móvel, ajudam a limpar delicadamente componentes sensíveis. Um produto de limpeza alcalino remove eficazmente resíduos fecais, proteicos e gordurosos.

      Limpeza interna:

      Quer utilize um sistema de ordenha com tubagem ou um sistema de ordenha automático, os sistemas automáticos de enxaguamento e desinfeção garantem que os conjuntos de ordenha fiquem limpos e micro-biologicamente impecáveis após cada ordenha (cada ronda).

      Limpeza do armazenamento de leite:

      Lavadoras de alta pressão com água quente, aspiradores de pó e líquidos e agentes de limpeza.

      Os mesmos requisitos aplicam-se a todas as áreas de armazenamento de leite, tal como à própria área de ordenha. Lavadoras de alta pressão e água quente, bem como agentes de limpeza, garantem que a sujidade seja removida da forma mais eficaz possível. Aspiradores de pó e água também podem ser usados para evitar o crescimento de mofo devido à umidade remanescente e para prevenir o risco de escorregões.

      Reinigung-Melkstand-10
      Advantages of hot water high-pressure cleaners

      Vantagens dos limpadores de alta pressão com água quente

      Limpeza com água quente: As máquinas de limpeza de alta pressão limpam ainda melhor a uma pressão constante. Além de melhores resultados e tempos de limpeza e secagem mais rápidos, as máquinas de limpeza a alta pressão com água quente também têm um efeito mensurável na redução de germes. Quando se utiliza a função vapor, mesmo as superfícies delicadas podem ser limpas suavemente com temperaturas até 155 °C. Além disso, as máquinas permitem uma redução na pressão de trabalho, no tempo necessário e no volume de agente de limpeza utilizado. Isto significa que a limpeza com água quente oferece várias vantagens e diversas possibilidades para otimizar o processo de limpeza.

