A vantagem mais significativa das limpadoras de alta pressão de água quente é a sua maior rentabilidade. Isto é especialmente verdade para a utilização comercial regular: Quanto mais tempo e mais frequentemente a máquina é utilizada, mais significativa se torna a vantagem de custo. Embora o preço de compra de uma limpadora de alta pressão aquecida seja bem mais do dobro do de uma máquina de água fria com pressão e capacidade comparáveis, a máquina rapidamente se paga através de custos operacionais e de mão-de-obra mais baixos.A razão para o preço de compra mais alto é a sua tecnologia mais complexa, em particular o queimador. Um maior consumo de energia como resultado do sistema de aquecimento também deve ser tido em conta nos custos de manutenção. No entanto, estas duas despesas são rapidamente compensadas pelo alto potencial de poupança oferecido pelas máquinas de água quente. Isto começa nos custos de manutenção, onde o custo da energia de aquecimento é rapidamente compensado pelos grandes volumes de água e produto de limpeza poupados. Um fator chave nos cálculos de rentabilidade é que os tempos de limpeza podem ser até $35$ por cento mais curtos usando água quente. Isto reflete-se nos custos de mão-de-obra, que, ao longo de toda a vida útil de uma limpadora de alta pressão de uso comercial, são muitas vezes superiores aos custos de compra e operação.