Ainda mais eficiente com água quente
Os lavadores de alta pressão são essenciais quando se trata de limpeza eficiente e higiene. Comparados com métodos sem pressão, destacam-se pelo baixo consumo de água e pelo elevado poder de limpeza. Os lavadores de alta pressão aquecidos oferecem ainda mais vantagens, pois produzem água quente até 80 °C e removem a sujidade mais persistente de forma mais rápida e eficaz. Para utilizadores profissionais, a combinação de água quente e alta pressão proporciona maior rentabilidade, além de claras vantagens, como tempos de secagem mais curtos e uma necessidade reduzida – ou mesmo inexistente – de produtos de limpeza.