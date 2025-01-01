      Vantagens das limpadoras de alta pressão de água quente

      Limpeza com água quente: As limpadoras de alta pressão limpam ainda melhor a uma pressão constante. Além de melhores resultados e tempos de limpeza e secagem mais rápidos, as limpadoras de alta pressão de água quente também têm um efeito mensurável de redução de germes. Quando o estágio de vapor é utilizado, mesmo superfícies delicadas podem ser limpas suavemente com temperaturas de até 155ºC. Além disso, as máquinas permitem uma redução na pressão de trabalho, no tempo necessário e no volume de produto de limpeza utilizado. Isto significa que a limpeza com água quente oferece uma série de vantagens e várias possibilidades para otimizar o processo de limpeza.

      Ainda mais eficiente com água quente

      Os lavadores de alta pressão são essenciais quando se trata de limpeza eficiente e higiene. Comparados com métodos sem pressão, destacam-se pelo baixo consumo de água e pelo elevado poder de limpeza. Os lavadores de alta pressão aquecidos oferecem ainda mais vantagens, pois produzem água quente até 80 °C e removem a sujidade mais persistente de forma mais rápida e eficaz. Para utilizadores profissionais, a combinação de água quente e alta pressão proporciona maior rentabilidade, além de claras vantagens, como tempos de secagem mais curtos e uma necessidade reduzida – ou mesmo inexistente – de produtos de limpeza.

      Visão geral das vantagens da limpeza com lavadores de alta pressão com água quente
      • Remoção mais eficaz de resíduos de lubrificante
      • Tempos de limpeza mais curtos e poupança em mão de obra
      • Efeito germicida e inativação de vírus
      • Tempo de secagem reduzido
      • Utilização significativamente menor de produtos de limpeza
      • Proteção de superfícies delicadas, mantendo o mesmo efeito de limpeza com menor pressão de trabalho

      Vantagens numerosas: Limpeza mais rápida e eficaz com lavadoras de alta pressão de água quente

      Como funcionam os limpadores de alta pressão com água quente

      Os limpadores de alta pressão com água quente podem aumentar a temperatura da água de aproximadamente 12 °C até 155 °C na fase de vapor. A água nos limpadores de alta pressão aquecidos é elevada à temperatura desejada num caldeirão com queimador e bobina de aquecimento de dupla hélice, que apresenta um design compacto e elevado rendimento térmico. O queimador de baixa emissão pode ser alimentado com biodiesel normal. Opcionalmente, existem também máquinas com caldeira elétrica, utilizadas em espaços onde não pode haver fumos – por exemplo, grandes cozinhas, piscinas ou outros ambientes fechados. À capacidade máxima e com a pressão de trabalho máxima, a água pressurizada é aquecida até 85 °C. Ao reduzir o volume de água, é possível gerar vapor quente na bobina de aquecimento com temperaturas de até 155 °C; isto activa a fase de vapor, que é particularmente intensa e simultaneamente suave para as superfícies.

      Kärcher hot water high-pressure cleaners

      Limpeza e desinfeção de grandes áreas com lavadoras de alta pressão de água quente

      A limpeza intensiva e meticulosa com lavadoras de alta pressão permite atingir elevados padrões de higiene. Estas não servem apenas para alcançar locais de difícil acesso manual, como fendas e fissuras, sendo também particularmente eficazes na limpeza e desinfeção de grandes áreas, como tetos, paredes e pisos, combatendo germes, bactérias e vírus.

      O uso de agentes de limpeza e desinfetantes desempenha um papel importante nos processos de higienização. Contudo, muitos desconhecem que a água quente contribui de forma significativa para o combate a germes transmissores de doenças. Ao utilizar lavadoras de alta pressão, a temperatura da água tem um efeito relevante na redução de germes, assim como de colónias virais e bacterianas. Graças à combinação de alta pressão e água quente a até 85 °C, consegue-se uma redução substancial da contaminação. Esta redução de germes é frequentemente suficiente, mesmo sem a utilização de desinfetantes, para satisfazer os requisitos de higiene. Para potenciar o efeito da água quente, recomenda-se a adição de desinfetante através da própria lavadora de alta pressão.

