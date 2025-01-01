      Medidas abrangentes de higiene na pecuária leiteira e bovina

      A higiene é uma parte essencial da biossegurança na pecuária leiteira e bovina. Os processos de limpeza corretos em torno do parto e da criação de vitelos sensíveis no celeiro, ao longo da cadeia de abastecimento de rações, bem como na sala de ordenha, desempenham um papel importante. Aprenda o essencial e qual a técnica de limpeza mais adequada para cada caso.

      Higiene na pecuária bovina: da biossegurança à eficiência económica

      A limpeza na pecuária leiteira e de carne protege o bem-estar dos animais e aumenta a rentabilidade. Para que as vacas atinjam uma boa produção ao longo da vida, o ambiente deve ser higiénico logo desde o nascimento do vitelo. A higiene também é particularmente importante na área sensível da ordenha do gado leiteiro, pois esta é a fronteira entre a criação animal e o alimento.

      Além disso, manter um elevado nível de higiene nos estábulos reduz os riscos para a saúde e ajuda a diminuir o custo dos medicamentos. Isto é especialmente verdadeiro para a prevenção e controlo da febre aftosa, altamente contagiosa. A limpeza no celeiro e nas instalações da quinta desempenha um papel central em mantê-la sob controlo. Equipamento e rotinas de limpeza profissional ajudam a quebrar as cadeias de infeção e a reduzir a probabilidade de surtos de doenças.

      Contudo, a limpeza não deve focar-se apenas no celeiro e no recinto dos vitelos. A limpeza dos transportadores de animais e dos silos também desempenha um papel importante na garantia da saúde animal. Uma visão holística e o controlo consistente da higiene em todas as áreas da pecuária bovina e leiteira podem prevenir a perda de desempenho e problemas de saúde nos animais.

      Tarefas de limpeza na pecuária leiteira e bovina

      Kärcher: Cowshed cleaning in dairy cow and cattle farming

      Limpeza de estábulos na pecuária leiteira e bovina

      Cleaning a milking parlour

      Limpeza de uma sala de ordenha

      Cleaning a calf enclosure with a Kärcher pressure washer

      Limpeza de um recinto de vitelos

      Preventing foot-and-mouth disease through cleaning

      Prevenir a febre aftosa

      Cleaning livestock transporters

      Limpeza de transportadores de gado

      Silo cleaning

      Limpeza de silos

      Cleaning agricultural machines and tools

      Limpeza de máquinas e ferramentas agrícolas

      Cleaning farming warehouses

      Limpeza de armazéns agrícolas

      Cleaning a biogas plant

      Limpeza de uma central de biogás

      Cleaning solar and photovoltaic panels

      Limpeza de painéis solares e fotovoltaicos

      Header image digitalisation in agriculture

      Agricultura digital

      Guia de Vendas Agricultura

      Download

      Guia de Vendas Agentes de Limpeza na Agricultura

      Download
      Voltar à Visão Geral