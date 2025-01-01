A limpeza na pecuária leiteira e de carne protege o bem-estar dos animais e aumenta a rentabilidade. Para que as vacas atinjam uma boa produção ao longo da vida, o ambiente deve ser higiénico logo desde o nascimento do vitelo. A higiene também é particularmente importante na área sensível da ordenha do gado leiteiro, pois esta é a fronteira entre a criação animal e o alimento.

Além disso, manter um elevado nível de higiene nos estábulos reduz os riscos para a saúde e ajuda a diminuir o custo dos medicamentos. Isto é especialmente verdadeiro para a prevenção e controlo da febre aftosa, altamente contagiosa. A limpeza no celeiro e nas instalações da quinta desempenha um papel central em mantê-la sob controlo. Equipamento e rotinas de limpeza profissional ajudam a quebrar as cadeias de infeção e a reduzir a probabilidade de surtos de doenças.

Contudo, a limpeza não deve focar-se apenas no celeiro e no recinto dos vitelos. A limpeza dos transportadores de animais e dos silos também desempenha um papel importante na garantia da saúde animal. Uma visão holística e o controlo consistente da higiene em todas as áreas da pecuária bovina e leiteira podem prevenir a perda de desempenho e problemas de saúde nos animais.