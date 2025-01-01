Requisitos para limpeza na pesca comercial
Os métodos de pesca tradicional em lagos, rios e no mar são diversos e dependem do tipo de animais a serem capturados. Por exemplo, canas de pesca, redes, redes de pesca e armadilhas para peixes têm todos o seu lugar. As condições naturais são um fator adicional na escolha do método. A água é doce ou salgada? A cama é feita de lama, areia ou pedras? Enquanto as canas de pesca são utilizadas para a pesca em pequena escala, as redes de arrasto e as armadilhas para peixes são utilizadas para capturar lagostas, caranguejos e similares, e redes de todos os tipos são utilizadas para a pesca em alto mar em grande escala. Isso porque a pesca também está sujeita a uma maior automatização. A cadeia de produção na pesca comercial é longa, consistindo em várias etapas, desde a captura até ao consumidor, e a segurança alimentar é sempre a principal prioridade ao longo de todo o processo. A primeira etapa, a pesca propriamente dita, tem requisitos específicos de limpeza para garantir o cumprimento das normas de segurança.