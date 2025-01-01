      Limpeza na pesca comercial

      Seja utilizando equipamentos portáteis no porto ou sistemas fixos em navios-fábrica, a limpeza com alta pressão é muito importante na pesca comercial. A cadeia de produção neste setor é longa. Começa com a pesca e passa por várias etapas até que o peixe seja consumido pelo cliente final, o que significa que a desinfeção e a limpeza nas pescarias de captura têm sempre prioridade máxima para garantir uma segurança alimentar impecável.

      Requisitos para limpeza na pesca comercial

      Os métodos de pesca tradicional em lagos, rios e no mar são diversos e dependem do tipo de animais a serem capturados. Por exemplo, canas de pesca, redes, redes de pesca e armadilhas para peixes têm todos o seu lugar. As condições naturais são um fator adicional na escolha do método. A água é doce ou salgada? A cama é feita de lama, areia ou pedras? Enquanto as canas de pesca são utilizadas para a pesca em pequena escala, as redes de arrasto e as armadilhas para peixes são utilizadas para capturar lagostas, caranguejos e similares, e redes de todos os tipos são utilizadas para a pesca em alto mar em grande escala. Isso porque a pesca também está sujeita a uma maior automatização. A cadeia de produção na pesca comercial é longa, consistindo em várias etapas, desde a captura até ao consumidor, e a segurança alimentar é sempre a principal prioridade ao longo de todo o processo. A primeira etapa, a pesca propriamente dita, tem requisitos específicos de limpeza para garantir o cumprimento das normas de segurança.

      Limpeza na pesca comercial: Utilização de alta pressão para redes, barcos, etc.

      Na pesca comercial, limpar o equipamento usado diariamente não é apenas uma questão de aparência. Uma higiene impecável é tão importante quanto a manutenção do equipamento, sobretudo para obter uma melhor captura.

      Remova detritos e limpe redes, cordas e armadilhas para peixes

      As armadilhas para lagostas são geralmente construções em forma de cone feitas de rede, que são colocadas no fundo da água. A limpeza das armadilhas para peixes geralmente ocorre após cada utilização, pois elas ficam na água por muito tempo e, portanto, é provável que se formem depósitos nelas. Isto também se aplica às cordas grossas com que as armadilhas são baixadas para a água.

      Não se trata apenas de uma questão de higiene. As armadilhas para peixes são abastecidas com iscas feitas de peixes mortos. Como as lagostas têm uma visão muito boa, elas veem melhor a isca quando não há detritos nas armadilhas para peixes. Para limpa-los e remover os detritos adequadamente, uma máquina de lavar com pressão de água quente pode ser uma opção adequada. Um jato de água que pode ser aquecido até 155 °C remove os depósitos e garante uma redução significativa dos germes. Além disso, na maioria dos casos, não são necessários agentes de limpeza a temperaturas tão elevadas.

      Vantagens dos limpadores de alta pressão com água quente

      Limpeza com água quente: As máquinas de limpeza de alta pressão limpam ainda melhor a uma pressão constante. Além de melhores resultados e tempos de limpeza e secagem mais rápidos, as máquinas de limpeza a alta pressão com água quente também têm um efeito mensurável na redução de germes. Quando se utiliza a função vapor, mesmo as superfícies delicadas podem ser limpas suavemente com temperaturas até 155 °C. Além disso, as máquinas permitem uma redução na pressão de trabalho, no tempo necessário e no volume de agente de limpeza utilizado. Isto significa que a limpeza com água quente oferece várias vantagens e diversas possibilidades para otimizar o processo de limpeza.

      Limpeza na pesca comercial: Remoção de algas e incrustações em barcos

      Em barcos e navios, geralmente há algumas tarefas de limpeza inevitáveis no final do dia. Limpar o convés da bagunça do dia, incluindo restos de peixes, capturas acessórias ou sujeira das cestas e armadilhas de peixes, é apenas um exemplo. Este é outro caso em que a limpeza com a máquina de pressão com água quente é ideal para deixar tudo limpo e higienizado. O casco exterior de um barco ou navio também deve ser limpo regularmente (embora isso não precise ser feito diariamente). Com o tempo, algas, plâncton, mexilhões e outras incrustações acumulam-se no casco. Remover esses resíduos com uma máquina de lavar de alta pressão ajuda a manter o valor dos barcos e navios, além de garantir um consumo eficiente de combustível ao longo do tempo. Barcos e navios são normalmente levados para uma doca seca para esse fim.

      Limpeza na pesca comercial: Varrer caminhos e entradas após o carregamento

      De volta à terra, a captura do dia é descarregada e levada para transportadores ou armazéns frigoríficos nas proximidades. Isso geralmente resulta em uma certa quantidade de desperdício. À noite, por exemplo, haverá pedaços de papel ou folhas de alumínio de embalagens no cais ou no chão do armazém. Para limpar os caminhos até ao barco ou navio e ao redor do armazém, uma varredora industrial, como uma varredora a vácuo, funciona bem. Isto remove de forma rápida, prática e completa os resíduos de sujidade grossa, bem como o pó.

      Equipamento fixo de limpeza de alta pressão para navios-fábrica

      Além dos barcos de pesca mais pequenos, os grandes navios de pesca em alto mar, também chamados de navios de captura e processamento ou navios-fábrica, estão a tornar-se cada vez mais importantes. Eles transportam um inventário completo de equipamentos a bordo para o processamento imediato e para o consumidor final das suas capturas em alto mar. Ou seja, tudo o que é necessário para cortar, eviscerar e filetar o peixe, embala-lo e congela-lo diretamente a bordo.

      Nestes navios, é necessário limpar o equipamento de pesca no final de cada dia, pois existe o risco de introdução de bactérias e contaminantes em várias etapas do processamento. Devido ao tamanho das embarcações e aos elevados requisitos de higiene, as máquinas de lavar de pressão fixas são a escolha óbvia para estas embarcações. Podem ser operados com água fria ou quente. Outra vantagem é que as unidades podem ser adaptadas às necessidades do utilizador através de configuração individual e uma ampla gama de acessórios. Se forem necessárias unidades para limpeza em diferentes locais dos navios, é aconselhável instalar vários pontos de derivação fixos. Um sistema de tubagem e a ajuda de uma unidade de abastecimento central permitem que as unidades fixas possam ser operadas em diferentes locais por vários utilizadores ao mesmo tempo. Outra vantagem das lavadoras de alta pressão estacionárias é que os equipamentos, como pistolas, bicos de espuma, etc., permanecem sempre na mesma área. Isto significa que não há risco de contaminação cruzada através de rodas ou mangueiras sujas, em comparação com equipamentos móveis. Isso também economiza tempo, pois a limpeza de equipamentos móveis de pesca comercial é demorada. A unidade central de abastecimento é instalada fora da área higienizada e fornece alta pressão ao local através de tubagens. Isto significa que os trabalhos de assistência ou manutenção podem ser realizados sem entrar nas áreas onde ocorre o processamento do peixe, reduzindo ainda mais os riscos de contaminação.

      Dica:

      Alguns fabricantes também oferecem lavadoras de pressão estacionárias para uma fonte de alimentação de 60 hertz a bordo, uma tensão especial usada por navios em todo o mundo.

      Limpeza e desinfeção durante o processamento do peixe a bordo, de acordo com o HACCP

      Em termos de requisitos de higiene, os navios nos quais o peixe é processado diretamente podem ser considerados instalações de produção flutuantes. Aqueles que têm a tarefa de produzir produtos alimentares higienicamente impecáveis, neste caso peixe, lagosta, caranguejos e assim por diante. A tarefa é coloca-los na cadeia de abastecimento subsequente para alimentar a população mundial. Como em todas as operações alimentares, a limpeza e a desinfeção são de extrema importância, pois estes procedimentos protegem a saúde do consumidor final e, em última análise, o sucesso económico das empresas pesqueiras.

      Para produzir alimentos higiénicos, as áreas de trabalho, armazenamento e câmaras frigoríficas utilizadas na produção de alimentos (e peixe) devem ser mantidas limpas, de acordo com as diretrizes do HACCP (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controlo).

      Trabalhe precisamente de acordo com um cronograma de limpeza

      É importante notar que a limpeza e a desinfeção são dois processos diferentes. A limpeza tem como objetivo remover substâncias contaminantes. Isso inclui qualquer tipo de objeto indesejado, como resíduos de produtos, microrganismos, bem como resíduos de detergentes e desinfetantes. No setor alimentar, os agentes de limpeza têm de cumprir determinados requisitos. Devem remover bem a sujidade e ser compatíveis com as superfícies dos materiais. Além disso, também não devem representar qualquer risco para a saúde humana, uma vez que entram em contacto com as superfícies nas quais os alimentos são posteriormente processados. Como diferentes áreas e equipamentos têm diferentes intervalos de limpeza, é boa prática ter um cronograma de limpeza. Idealmente, este plano lista o quê (equipamentos, superfícies, pisos), quando (após o uso, diariamente, semanalmente), como (produtos de limpeza e dosagem) e quem (responsabilidades claras) das tarefas de limpeza. O trabalho concluído pode então ser registado e documentado com precisão, de forma facilmente rastreável para verificações.

      Desinfeção: Cuidado com os problemas relacionados com desinfetantes, proteínas, sabão e temperaturas baixas

      Após a conclusão da limpeza, o processo de desinfeção começa depois que a superfície ou o objeto estiver seco. Isso envolve processos químicos e físicos para matar microrganismos de uma forma que não seja prejudicial à saúde nem afete a qualidade dos alimentos. Durante este processo, também é importante considerar questões relacionadas com a desinfeção de proteínas, sabões e temperaturas frias. Por exemplo, os desinfetantes químicos podem ter um efeito reduzido na presença de materiais que contenham proteínas. Isso ocorre porque certos agentes desinfetantes reagem com as proteínas dos microrganismos e também com as dos alimentos. Em outras palavras, eles competem entre si. Portanto, a concentração do desinfetante deve ser variada, e os agentes de limpeza ácidos e alcalinos devem ser usados alternadamente. Resíduos de surfactantes, como sabão de detergentes, podem reagir com alguns agentes desinfetantes, tornando-os ineficazes. No caso de problemas decorrentes da temperatura demasiado baixa das soluções desinfetantes, estas têm um efeito negativo no processo de desinfeção, uma vez que os processos químicos e físicos podem abrandar, diminuindo assim a eficácia da desinfeção.

