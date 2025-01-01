Além dos barcos de pesca mais pequenos, os grandes navios de pesca em alto mar, também chamados de navios de captura e processamento ou navios-fábrica, estão a tornar-se cada vez mais importantes. Eles transportam um inventário completo de equipamentos a bordo para o processamento imediato e para o consumidor final das suas capturas em alto mar. Ou seja, tudo o que é necessário para cortar, eviscerar e filetar o peixe, embala-lo e congela-lo diretamente a bordo.

Nestes navios, é necessário limpar o equipamento de pesca no final de cada dia, pois existe o risco de introdução de bactérias e contaminantes em várias etapas do processamento. Devido ao tamanho das embarcações e aos elevados requisitos de higiene, as máquinas de lavar de pressão fixas são a escolha óbvia para estas embarcações. Podem ser operados com água fria ou quente. Outra vantagem é que as unidades podem ser adaptadas às necessidades do utilizador através de configuração individual e uma ampla gama de acessórios. Se forem necessárias unidades para limpeza em diferentes locais dos navios, é aconselhável instalar vários pontos de derivação fixos. Um sistema de tubagem e a ajuda de uma unidade de abastecimento central permitem que as unidades fixas possam ser operadas em diferentes locais por vários utilizadores ao mesmo tempo. Outra vantagem das lavadoras de alta pressão estacionárias é que os equipamentos, como pistolas, bicos de espuma, etc., permanecem sempre na mesma área. Isto significa que não há risco de contaminação cruzada através de rodas ou mangueiras sujas, em comparação com equipamentos móveis. Isso também economiza tempo, pois a limpeza de equipamentos móveis de pesca comercial é demorada. A unidade central de abastecimento é instalada fora da área higienizada e fornece alta pressão ao local através de tubagens. Isto significa que os trabalhos de assistência ou manutenção podem ser realizados sem entrar nas áreas onde ocorre o processamento do peixe, reduzindo ainda mais os riscos de contaminação.