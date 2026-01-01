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    Saugstarke Heros – unsere Akku-Sauger | Kärcher

    AKKU-RUCKSACKSAUGER.

    ULTRALEICHT UND EXTREM LEISTUNGSSTARK. UND DAS SCHON AB 4,1 kg (exkl. Zubehör)
    Unsere Akku-Rucksacksauger sind besonders leicht dank des innovativen EPP-Materials.
    Ultraleicht, ultrastark, beeindruckend flexibel – Entdecken Sie hier alle Vorteile unserer Akku-Rucksacksauger.

    Wie funktioniert der Akku-Rucksacksauger BVL 5/1 Bp Pack?

    Unser neuer, extrem leichter und leistungsstarker kabelloser Rucksacksauger BVL 5/1 Bp Pack ist die ideale Wahl für alle, die einen Staubsauger suchen, der auch an schwer zugänglichen Stellen Leistung bringt.

    AKKUSAUGER BVL 5/1 | Cockpit

    Ultraleicht und extrem leistungsstark – der BVL 5/1 Bp Akku-Rückensauger

    Ob bei der Reinigung von Klassenzimmern, Büros, Treppenhäusern, Lagerhallen oder öffentlichen Verkehrsmitteln, von Bussen bis hin zu Flugzeugen: Es gibt zahllose Anwendungen, bei denen leichte, kompakte Staubsauger benötigt werden.

    Der neue Akku-Rucksacksauger von Kärcher vereint extrem geringes Gewicht, hohe Saugleistung und lange Akkulaufzeit und ist Bestandteil der 36-Volt-Akkuplattform Kärcher Battery Power+.

    Da er bequem auf dem Rücken getragen werden kann, gehört das mühselige Schleppen des Staubsaugers und die Suche nach Steckdosen der Vergangenheit an.

    Unverbindliche Beratung erhalten

    Volle Power. Ohne Kabel.

    Kärcher FlexoMate Swift Reinigungswagen

    Volle Leistung braucht kein Kabel 

    Unser BVL 5/1 Bp bietet durch den innovativen 36-V-Akku die beste Reinigungsleistung auf dem Markt. Legen Sie los ohne Leistungsverlust.

    Kärcher FlexoMate ExpertPro Reinigungswagen

    Weniger Energie und mehr Zeit 

    Energie sparen ist bei Akkugeräten doppelt sinnvoll. Erstens für die Umwelt und zweitens garantiert das eine längere Einsatzdauer.

    Kärcher FlexoMate Expert Reinigungswagen

    Kein Ein- und Ausstecken 

    Egal wie alt oder wie geübt jemand ist, das Bücken zum Ein- und Ausstecken von Netzkabeln bedeutet auf Dauer Stress und Belastung für den Körper.

    Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

    Wenn Sie sich für unsere innovativen Lösungen interessieren, dann nehmen Sie doch gleich Kontakt mit uns auf. Unser Team freut sich auf Sie.

    Jetzt Kontakt aufnehmen!

    Das sind die Hardfacts unserer HERO-Sauger

    Kärcher Akku-Rucksacksauger BVL 5/1 Bp Pack

    AKKU-RUCKSACKSAUGER BVL 5/1 Bp PACK

    Ultraleichter Akku-Rucksacksauger mit extremer Saugleistung. Maximale Flexibilität ohne Stromkabel und minimales Gewicht!

    Das Gerät wird geliefert inklusive:

    • 1-mal 36-V/6,0-Ah-Akku
    • 1-mal 36-Volt-Schnellladegerät
    Kärcher Akku-Rucksacksauger BVL 5/1 Bp

    Die Ausstattung im Überblick

    Voll ausgestattet!

    Antrieb 36-Volt-Wechselakku, der auch für andere Maschinen der Battery Power+-Akkuplattform geeignet ist. 

    • Luftmenge (l/s) 40
    • Vakuum (mbar) 223
    • Behälterinhalt (l) 5
    • Leistung (W) 500
    • Gewicht inkl. 36-V/6,0-Ah-Akku (kg) 4,6
    • Akku (V/Ah) 18 / 3,0
    • Standardlieferumfang umfasst Teleskopsaugrohr, Polsterdüse, Kombibodendüse, Fugendüse, 1 m Saugschlauch.
    Rucksacksauger im Einsatz

    Bis zu 50 Minuten saugstarke Leistung

    Mit dem 36-V/6,0-Ah-Akku können Sie bis zu 22 Minuten im Power-Modus oder bis zu 50 Minuten im eco!efficiency-Modus saugen.

    Tipp: mit einem 36-V/7,5-Ah-Akku können Sie bis zu 64 Minuten im eco!efficiency-Modus arbeiten.

    Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

    Wenn Sie sich für unsere innovativen Lösungen interessieren, dann nehmen Sie doch gleich Kontakt mit uns auf. Unser Team freut sich auf Sie.

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    utilisation simple de l'aspirateur à dos à batterie BVL 5/1 Bp Pack Kärcher pour droitiers et gauchers

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