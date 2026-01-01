Ob bei der Reinigung von Klassenzimmern, Büros, Treppenhäusern, Lagerhallen oder öffentlichen Verkehrsmitteln, von Bussen bis hin zu Flugzeugen: Es gibt zahllose Anwendungen, bei denen leichte, kompakte Staubsauger benötigt werden.

Der neue Akku-Rucksacksauger von Kärcher vereint extrem geringes Gewicht, hohe Saugleistung und lange Akkulaufzeit und ist Bestandteil der 36-Volt-Akkuplattform Kärcher Battery Power+.

Da er bequem auf dem Rücken getragen werden kann, gehört das mühselige Schleppen des Staubsaugers und die Suche nach Steckdosen der Vergangenheit an.