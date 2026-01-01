• Die Garantiefrist beginnt für alle Produkte jeweils mit dem Kaufdatum durch den Endverbraucher.

a) Bereiche Home & Garden und Home Line: Für Produkte aus diesen Bereichen gewähren wir eine Garantiedauer von 24 Monaten bei bestimmungsgemäßer Verwendung.Beide Bereiche umfassen ausschließlich alle für den privaten Gebrauch konzipierten Reinigungsgeräte von Kärcher.Bei Sonderaktionen in Verbindung mit einer Registrierung über unsere Homepage ist eine Garantieverlängerung möglich. Nähere Infos zu Aktionen finden Sie jeweils auf unserer Homepage.

b) Bereiche Professional und Industrial: Bei Produkten aus diesen Bereichen gewähren wir 12 Monate Garantie bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

c) Bereich Washsystems: Für Produkte aus diesem Bereich gewähren wir eine Garantiedauer von 12 Monaten.

d) Gebraucht- und Vorführgeräte: Auf alle Gebraucht- und Vorführgeräte, direkt von Kärcher bezogen, gewähren wir eine Garantiedauer von 12 Monaten, falls eskeine anderslautende Vereinbarung gibt.

e) Reparaturen Home & Garden und Home Line: Für alle beim Kärcher Werkkundendienst durchgeführten Reparaturen gewähren wir eine Garantiedauer von 24 Monaten auf den Reparaturumfang und 6 Monate Garantie auf das Gerät.

f) Reparaturen Professional, Industrial und Washsystems: Für alle beim Kärcher Werkkundendienst durchgeführten Reparaturen gewähren wir eine Garantiedauer von 12 Monaten auf den Reparaturumfang.

g) Ersatzteile Home & Garden und Home Line: Für Ersatzteile gewähren wir bei bestimmungsgemäßer Verwendung eine Garantiedauer von 24 Monaten.

h) Ersatzteile Professional, Industrial und Washsystems: Für Ersatzteile gewähren wir bei bestimmungsgemäßer Verwendung eine Garantiedauer von 12 Monaten.