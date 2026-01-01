• Innerhalb der Garantiezeit auftretende Material- oder Herstellungsfehler beseitigt der Kärcher Werkkundendienst oder einautorisierter Service-Partner von Kärcher kostenlos, entweder durch Instandsetzung oder durch Ersatz/Tausch der betreffendenTeile/Geräte. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in das Eigentum von Kärcher über.
• Für Reparaturen während der Garantiezeit werden keine Leihgeräte gestellt bzw. hierfür keine Kosten übernommen.
• Die Garantie umfasst keine darüber hinausgehenden Schadensansprüche gegen Kärcher.
• Die Lieferung von Verbrauchsstoffen und Zubehör ist nicht im Leistungsumfang enthalten.
IV. Einschränkung der Garantie
Die Garantie erlischt, wenn Fehler oder Mängel zurückzuführen sind auf:
• Gebrauchsüblichen Verschleiß, insbesondere bei Dichtungen, Bürsten, Batterien, usw.
• Fehlerhafte Aufstellung oder Installation, z.B. Nichtbeachtung der gültigen Vorschriften oder von Installationsanweisungen undBedienungsanleitungen.
• Bestimmungswidrige Nutzung sowie unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung, z.B. gewerbliche Nutzung von Produktenaus dem Bereich Home & Garden, Verwendung von ungeeigneten Chemikalien.
• Äußere Einwirkungen, z.B. Fremdbeschädigungen, Schäden durch Witterungseinflüsse, unzureichende Stromversorgung,Überspannung oder sonstige Naturerscheinungen.
• Reparaturen oder Abänderungen, die nicht von Kärcher oder autorisierter dritter Stelle vorgenommen wurden.
• Verwendung von nicht Originalzubehör oder nicht Original-Ersatzteile von Kärcher oder nicht geeigneter Chemikalien.
• Mängel, die dem Kunden bereits beim Kauf bekannt waren.