Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Garantiebedingungen | Kärcher

    Garantiebedingungen

    Die nachstehenden Ausführungen über Umfang der Garantie, Garantiefristen und die Anmeldung von Garantieansprüchen gelten für Österreich.

    Die Alfred Kärcher GmbH räumt diese Leistungen zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag ein und beeinträchtigt in keiner Weise Ihre Rechte als Endverbraucher.

    I. Beginn, Dauer und Nachweis der Garantie

    • Die Garantiefrist beginnt für alle Produkte jeweils mit dem Kaufdatum durch den Endverbraucher.

    a) Bereiche Home & Garden und Home Line: Für Produkte aus diesen Bereichen gewähren wir eine Garantiedauer von 24 Monaten bei bestimmungsgemäßer Verwendung.Beide Bereiche umfassen ausschließlich alle für den privaten Gebrauch konzipierten Reinigungsgeräte von Kärcher.Bei Sonderaktionen in Verbindung mit einer Registrierung über unsere Homepage ist eine Garantieverlängerung möglich. Nähere Infos zu Aktionen finden Sie jeweils auf unserer Homepage.

    b) Bereiche Professional und Industrial: Bei Produkten aus diesen Bereichen gewähren wir 12 Monate Garantie bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

    c) Bereich Washsystems: Für Produkte aus diesem Bereich gewähren wir eine Garantiedauer von 12 Monaten.

    d) Gebraucht- und Vorführgeräte: Auf alle Gebraucht- und Vorführgeräte, direkt von Kärcher bezogen, gewähren wir eine Garantiedauer von 12 Monaten, falls eskeine anderslautende Vereinbarung gibt.

    e) Reparaturen Home & Garden und Home Line: Für alle beim Kärcher Werkkundendienst durchgeführten Reparaturen gewähren wir eine Garantiedauer von 24 Monaten auf den Reparaturumfang und 6 Monate Garantie auf das Gerät.

    f) Reparaturen Professional, Industrial und Washsystems: Für alle beim Kärcher Werkkundendienst durchgeführten Reparaturen gewähren wir eine Garantiedauer von 12 Monaten auf den Reparaturumfang.

    g) Ersatzteile Home & Garden und Home Line: Für Ersatzteile gewähren wir bei bestimmungsgemäßer Verwendung eine Garantiedauer von 24 Monaten.

    h) Ersatzteile Professional, Industrial und Washsystems: Für Ersatzteile gewähren wir bei bestimmungsgemäßer Verwendung eine Garantiedauer von 12 Monaten.

    II. Voraussetzungen für eine Garantiezusage

    • Die Mängelrüge muss vor Ablauf der Garantiezeit unverzüglich nach Entdeckung des Mangels bei uns eingehen.

    • Für die Anerkennung jeglicher Garantieansprüche ist die Vorlage eines maschinell erstellten Kaufbeleges (Kopie ausreichend), aus dem Kaufdatum und Typenbezeichnung hervorgehen, erforderlich.

    • Durch Ersatzlieferungen aus Garantiegründen oder kostenlosen Nachbesserungen in der Garantiezeit tritt weder eine Verlängerungder ursprünglichen Garantiezeit ein, noch beginnt die Garantiezeit von neuem.

    • Auf Geräte, deren Produktionsdatum zum Zeitpunkt des Kaufes über fünf Jahre zurückliegt, geben wir keine Garantie.

    III. Inhalt und Umfang der Garantie

    • Innerhalb der Garantiezeit auftretende Material- oder Herstellungsfehler beseitigt der Kärcher Werkkundendienst oder einautorisierter Service-Partner von Kärcher kostenlos, entweder durch Instandsetzung oder durch Ersatz/Tausch der betreffendenTeile/Geräte. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in das Eigentum von Kärcher über.

    • Für Reparaturen während der Garantiezeit werden keine Leihgeräte gestellt bzw. hierfür keine Kosten übernommen.

    • Die Garantie umfasst keine darüber hinausgehenden Schadensansprüche gegen Kärcher.

    • Die Lieferung von Verbrauchsstoffen und Zubehör ist nicht im Leistungsumfang enthalten.

    IV. Einschränkung der Garantie

    Die Garantie erlischt, wenn Fehler oder Mängel zurückzuführen sind auf:

    • Gebrauchsüblichen Verschleiß, insbesondere bei Dichtungen, Bürsten, Batterien, usw.

    • Fehlerhafte Aufstellung oder Installation, z.B. Nichtbeachtung der gültigen Vorschriften oder von Installationsanweisungen undBedienungsanleitungen.

    • Bestimmungswidrige Nutzung sowie unsachgemäße Bedienung oder Beanspruchung, z.B. gewerbliche Nutzung von Produktenaus dem Bereich Home & Garden, Verwendung von ungeeigneten Chemikalien.

    • Äußere Einwirkungen, z.B. Fremdbeschädigungen, Schäden durch Witterungseinflüsse, unzureichende Stromversorgung,Überspannung oder sonstige Naturerscheinungen.

    • Reparaturen oder Abänderungen, die nicht von Kärcher oder autorisierter dritter Stelle vorgenommen wurden.

    • Verwendung von nicht Originalzubehör oder nicht Original-Ersatzteile von Kärcher oder nicht geeigneter Chemikalien.

    • Mängel, die dem Kunden bereits beim Kauf bekannt waren.

    IV. Verjährung

    Ansprüche aus dieser Garantie wegen eines innerhalb der Garantiefrist entdeckten Mangels können nur bis zum Ablauf der Garantiefrist geltend gemacht werden.

    Reklamation und Reparatur

    Infos zu Serviceanfragen finden Sie hier:

    > Weitere Informationen