Aschesauger von Kärcher
Zuverlässig. Gründlich. Sicher. Ob Grillasche im Sommer oder Kaminasche im Winter: Kärcher Asche- und Trockensauger beseitigen alle Aschereste. Und die Hände bleiben dabei immer schön sauber.
Egal ob bei der Kaminreinigung, beim Aussaugen des Grills nach einer Gartenparty oder bei der Beseitigung von Ascherückständen mit der Bodendüse: Die Aschesauger sind vielseitig einsetzbar und überzeugen mit höchsten Komfortfeatures.
Zuverlässig. Gründlich. Sicher. Ob Grillasche im Sommer oder Kaminasche im Winter: Kärcher Asche- und Trockensauger beseitigen alle Aschereste. Und die Hände bleiben dabei immer schön sauber.
Die Aschesauger von Kärcher sind unglaublich ausdauernd. Dank integrierter Kärcher ReBoost Filterreinigung kann die Saugkraft per Knopfdruck blitzschnell wieder erhöht werden – praktisch, schnell und ohne manuellen Aufwand. Filterreinigungen von Hand gehören damit der Vergangenheit an – und Sie können ohne Unterbrechung und ohne Schmutzkontakt durchsaugen, bis die ganze Arbeit erledigt ist.
Mit nur einem Handgriff lässt sich das 1-teilige Filtersystem inklusive Metall-Grobschmutzfilter und flammhemmendem Flachfaltenfilter entnehmen, ohne dass Asche und Staub daneben fällt.
Ebenfalls praktisch: Mit dem Handgriff am Behälter kann die Asche sicher und bequem ausgeleert werden. Hände und Fußboden bleiben schön sauber!
Für alle, die keine Lust haben eine Kabeltrommel aus dem Keller zu holen, um den Grill auszusaugen: Mit Akku-Aschesaugern geht das mit Kärcher Battery Power statt mit Kabel. Ausgestattet mit den gleichen Highlights wie z.B. der Kärcher ReBoost Filterreinigungsfunktion bieten sie gewohnte Leistung mit einer Extraportion Freiheit.
Vorteile der Kärcher Aschesauger
Eine Bodendüse, sowie Edelstahl-Stahlrohre ermöglichen die einfache Beseitigung von Ascherückständen.
Einfaches und schnelles Öffnen des Schmutzbehälters.
3 x Drücken – Filterreinigung per Knopfdruck.
Praktischer Handgriff am Behälter.
Schnelle Entnahme des Flachfaltenfilters.
Praktische Parkposition - jederzeit griffbereit.
Praktische Parkposition - auch beim AD 2
Sommerzeit ist Grillzeit. Für viele ist es der Inbegriff der warmen Jahreszeit, gemeinsam mit der Familie und Freunden im Garten oder auf der Terrasse zu grillen. Doch Elektro-, Holzkohle- und Gasgrill wollen auch gepflegt werden, damit sie über lange Zeit hinweg zuverlässige Begleiter sind. Mit diesen Tipps gelingen Reinigung und Pflege von Grills schnell und einfach.