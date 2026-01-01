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    Von der Tiefenreinigung Ihrer Wohnräume bis hin zu anspruchsvollen Projekten im Freien – Kärcher hat alles, was Sie brauchen, um Ihr gesamtes Haus und Ihren Garten den ganzen Sommer über makellos sauber zu halten.

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    Ein autonomer Kärcher KIRA B 200 Reinigungsroboter im Einsatz zur Bodenreinigung in einem weitläufigen Hochregallager.

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    Geben Sie zeitintensive und monotone Bodenreinigungsaufgaben einfach ab. Die professionellen Kärcher Reinigungsroboter navigieren sicher, reinigen hocheffizient und entlasten Ihr Fachpersonal spürbar.

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    Eine kompakte Kärcher Scheuersaugmaschine im Einsatz auf einer modernen Fliesenterrasse, um eine verschüttete Flüssigkeit effizient und rückstandslos zu beseitigen.

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