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    Kärcher Mietpark: Groß- und Kleingeräte mieten | Kärcher

    WILLKOMMEN IM KÄRCHER MIETPARK - GERÄTE FÜR PRIVATE UND GEWERBLICHE KUNDEN

    Jetzt Kärcher Geräte mieten! Besorgen Sie sich das passende Gerät, ohne dieses kaufen zu müssen. Sowohl Kleingeräte als auch Großgeräte können von Kärcher gemietet werden. Erfahren Sie jetzt mehr über unsere Mietpakete passend zur Produktkategorie:

    Eine Person in einer gelben Warnweste steuert eine große Kärcher Profi-Kehrsaugmaschine auf einer asphaltierten Fläche

    Großgeräte

    Haben Sie kurzzeitige Aufträge zu erfüllen? Oder benötigen Sie eine Ersatzmaschine? Bei uns finden Sie die passenden Geräte, um kurzzeitige oder einmalige Aufträge erfüllen zu können.

    Großgeräte mieten
    Eine Frau reinigt ein dunkelblaues Sofa in einem modernen Raum mit einem Kärcher Professional Waschsauger.

    Kleingeräte

    Die beste Wahl für Profis & Heimwerker. Mit Kärcher Mietgeräten nutzen Sie immer genau das Gerät, das für Ihre Anwendung optimal ist. Und nur genau so lange, wie Sie es wirklich brauchen.

    Kleingeräte mieten