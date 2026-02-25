Teppichreiniger: Teppiche und Polster fasertief sauber.
Teppichböden in öffentlichen Gebäuden, Hotels und Gaststätten, Büros oder in Ladengeschäften werden durch den Publikumsverkehr täglich stark beansprucht. Hier haben sich unsere Kärcher Teppichreiniger zur Grundreinigung bewährt. Sie arbeiten mit Sprühextraktion und sind auch als Waschsauger, Sprühsauger oder Puzzi bekannt. Dabei wird Wasser mit Druck in einen Belag gesprüht, die Verschmutzung gelöst und direkt im Anschluss als Schmutzflotte wieder aufgesaugt. Dank des unübertroffenen Rücksaugergebnisses und der geringen Restfeuchtigkeit der Kärcher Teppichreiniger lassen sich Teppichflächen bald wieder betreten. In Verbindung mit der iCapsol Technologie ist dieses Verfahren auch für die Reinigung zwischendurch perfekt. Auch Polster und Autositze werden mit Kärcher Teppichreinigern fasertief sauber. Mit entsprechendem Zubehör sind sie sogar zur Fliesenreinigung einsetzbar.