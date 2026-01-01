Gebäudereinigung: Know-how als Schlüssel zum Erfolg | Kärcher



In der Gebäudereinigung werden viele Tätigkeiten nach wie vor manuell erledigt, weshalb das Augenmerk in der Anschaffung auf praktischen, zeitsparenden Lösungen liegen sollte. So sollte der Reinigungswagen aus verschiedenen Modulen bestehen, die sich unterwegs abkoppeln lassen, um auch in engen Räumen arbeiten zu können. Tätigkeiten, die mechanisiert werden können, sollten mit maschineller Unterstützung erledigt werden – vor allem dann, wenn die Personalkosten einen hohen Anteil der Gesamtkosten ausmachen. Durch die höhere Produktivität sind Investitionen schnell amortisiert. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Ergonomie: Maschinen, welche die körperliche Belastung reduzieren, verbessern die Arbeitsbedingungen und sorgen für weniger Krankenstände. Entlastend für die Mitarbeitenden sind auch Reinigungsroboter, die monotone, körperlich anstrengende Arbeiten beispielsweise in der Bodenreinigung übernehmen können.