Gebäudereinigung: Know-how als Schlüssel zum Erfolg | Kärcher

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Die Gebäudereinigung ist für Gebäudebetreiber oftmals ein Kostenblock, der sich nicht direkt in Profit übersetzen lässt. Und doch profitieren alle Beteiligten in mehrerlei Hinsicht von Sauberkeit und Hygiene: Die Infrastruktur wird im Wert erhalten, Renovierungsmaßnahmen sind seltener nötig. Kunden, Mitarbeitende oder Gäste fühlen sich in einer sauberen Umgebung wohler. Je nach Umfeld ist Sauberkeit zudem ein wichtiger Aspekt, um Gesundheit und Sicherheit der Gebäudenutzer zu erhalten. Um all diese Ziele zu erreichen und wirtschaftlich zu arbeiten, brauchen Reinigungsdienstleister viel Know-how.
Als Gebäudedienstleister sind flexible Finanzierungslösungen entscheidend, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ob geleaste Reinigungstechnik, Mietgeräte oder der Kauf von Gebrauchtgeräten – die richtige Finanzierung erleichtert den Markterfolg. Wer in der Gebäudereinigung Wert darauf legt, dass Reinigungskräfte mit moderner, leistungsfähiger Ausrüstung arbeiten, muss nicht unbedingt auf einen Schlag große Investitionen tätigen. Entdecken Sie jetzt die Kärcher Finanzierungslösungen!
Von Grund auf sauber? Entdecken Sie jetzt unsere Classic Range – intuitiv, zuverlässig, budgetfreundlich und für saubere Erfolge gemacht. Profitieren Sie von unserem robusten Maschinenkonzept, das sich intuitiv und preisattraktiv auf das Wesentliche konzentriert. Die kurze Einlernzeit und minimale Ausfallzeiten bringen Ihre zu reinigenden Flächen zum Strahlen. Somit ist unsere Classic Range wie für die professionelle Gebäudereinigung gemacht.
Je nach Objekt sind Reinigungsziele mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten und Bereiche mit verschiedenen Prioritäten gegeben. Ist der jeweils bestehende Reinigungsbedarf festgelegt, kann auf dieser Basis eine Planung erfolgen: Welcher Bereich ist wie, wie intensiv und wie häufig zu reinigen? Dabei spielt die Wahl der Methoden eine große Rolle, denn die Arbeit mit Vorkonditionierungs- oder Sprühmethode beispielsweise ist in der Oberflächenreinigung viel effizienter und hygienischer als das Hantieren mit Eimer und Tuch. Nach der Definition von Reinigungsabläufen und -methoden kann eine Mitarbeiterplanung sowie eine Kalkulation erfolgen. Unterstützen können digitale Tools, die sich von der Auftragsabwicklung über Personalmanagement und Prozesssteuerung bis hin zur Bearbeitung von Kundenfeedbacks nutzen lassen.
Nachhaltigkeit ist ein großer Trend in der Reinigungsbranche, wobei verschiedene Themen im Fokus stehen. Rund um Produkte ist Kreislaufwirtschaft die zentrale Strategie, um Ressourcen zu schonen – Geräte mit Rezyklatanteil bedienen diese Anforderung. Reinigungsmittel müssen den Spagat schaffen, Reinigungsleistung und schonende Wirkstoffe zusammenzubringen. Aber auch bedarfsorientiertes Arbeiten, das durch digitale Lösungen möglich wird, ist ein Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit.
In der Gebäudereinigung werden viele Tätigkeiten nach wie vor manuell erledigt, weshalb das Augenmerk in der Anschaffung auf praktischen, zeitsparenden Lösungen liegen sollte. So sollte der Reinigungswagen aus verschiedenen Modulen bestehen, die sich unterwegs abkoppeln lassen, um auch in engen Räumen arbeiten zu können. Tätigkeiten, die mechanisiert werden können, sollten mit maschineller Unterstützung erledigt werden – vor allem dann, wenn die Personalkosten einen hohen Anteil der Gesamtkosten ausmachen. Durch die höhere Produktivität sind Investitionen schnell amortisiert. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Ergonomie: Maschinen, welche die körperliche Belastung reduzieren, verbessern die Arbeitsbedingungen und sorgen für weniger Krankenstände. Entlastend für die Mitarbeitenden sind auch Reinigungsroboter, die monotone, körperlich anstrengende Arbeiten beispielsweise in der Bodenreinigung übernehmen können.