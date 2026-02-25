Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Industrie Dampfreinigung | Kärcher

    Dampfreiniger/-sauger

    Hygienische Reinigung ohne Reinigungsmittel. Kärcher Dampfreiniger & Dampfsauger reinigen wirtschaftlich und hygienisch – ohne Chemie. Das üppige Zubehörangebot macht die Geräte zu Allroundern auf allen Hartböden, Glas- und Fliesenflächen. Und auch Armaturen und Textiloberflächen werden sauber.

    Beratung, Service und Verkauf

    Händlersuche: Kärcher Professional Heißwasser-Hochdruckreiniger erhalten Sie bei allen Kärcher Fachhändlern. 

    Kontakt zu Kärcher: Nutzen Sie hierzu gerne unser Kontaktformular.