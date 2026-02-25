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Hygienische Reinigung ohne Reinigungsmittel. Kärcher Dampfreiniger & Dampfsauger reinigen wirtschaftlich und hygienisch – ohne Chemie. Das üppige Zubehörangebot macht die Geräte zu Allroundern auf allen Hartböden, Glas- und Fliesenflächen. Und auch Armaturen und Textiloberflächen werden sauber.
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