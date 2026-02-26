Textilhygiene

Unsere Waschmittel für die manuelle und automatische Dosierung. Während die Schmutzentfernung möglichst kraftvoll sein soll, verlangen die Textilien eine sanfte Behandlung. Mit Professional Ariel ist Ihre Wäsche geschützt und sieht länger aus wie neu! Und sie ist gemäß VAH und Robert-Koch-Institut (RKI) gleichzeitig desinfiziert.