Kärcher Service Berater

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Unser Kundendienst hilft Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, wenn Sie Fragen haben oder einen Defekt melden wollen. Stellen Sie Ihre Anfrage jetzt telefonisch, per E-Mail oder über das Online Formular.
Mit unserem Serviceberater finden Sie einfach und schnell den passenden Service zu Ihrem Gerät von Kärcher. Definieren Sie einfach Ihre Anforderungen und der Serviceberater zeigt Ihnen, ob eines unserer Servicepakete oder die Flottenmanagement-Lösung zu Ihrer Situation passt.
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