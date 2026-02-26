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    Die saugstarken Professional Industriesauger | Kärcher

    Industrielle Absaugtechnik | Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

    Ob flexibel oder fest installiert, für kleine oder große Mengen, flüssiges oder festes, problematisches oder gesundheitsgefährdendes Sauggut – mit den Kärcher Industriesaugern und Industrieentstaubern meistern Sie selbst härteste Reinigungsaufgaben im Handumdrehen.

    Kärcher Industriesauger im Einsatz auf Baustellen

    Kärcher Industriesauger in Anlagentechnik verbaut

    Kärcher Industriesauger Serviceangebot

    Kärcher Industriesauger Lager

    Unser Qualitätsanspruch – made in Germany

    Darauf können Sie vertrauen

    Hochwertige Komponenten, umfassendes Know-how, große Wertschöpfungstiefe und fachlich geschultes Personal sorgen für die ausgesprochen hohe Qualität und enorme Langlebigkeit unserer bewährten Produkte – seit Jahrzehnten.

    Wir verstehen uns als Partner an Ihrer Seite bei allen Herausforderungen der industriellen Absaugtechnik. Ihre Erfahrungen und Ihr Feedback sind für uns wertvoll, denn wir verfolgen das gleiche Ziel: Innovationen und Produkte zu entwickeln, mit denen Sie Ihre Ziele schneller und effizienter erreichen.

    Die Bedingungen sind hart, unsere Industriesauger sind bereit

    Jede Branche stellt ganz besondere Anforderungen an die richtige Reinigungslösung: Prozessintegration, Verarbeitung großer Mengen, Gefahrstoffe, enge Zeitfenster und vieles mehr. Hier sind sowohl universelle als auch spezifische Maschinen und Anlagen gefragt. Von der Metallverarbeitung über die Automobil- und Pharmaindustrie bis hin zur Lebensmittelindustrie ist Kärcher die erste Wahl im Bereich Industriesaugen:

    • Flexibel mobil sowie stationär installierte Saugsysteme
    • Optimal für das Saugen großer oder kleiner Mengen
    • Vollständige Entfernung von festen und flüssigen Stoffen sowie großen Staubmengen
    • Sicherheitsgerechtes Absaugen und Entsorgen von gesundheitsgefährdendem Sauggut
    • Auf den industriellen Einsatz abgestimmte Geräte für den Dauereinsatz
    Zu den Broschüren
    Kärcher Industriesauger Flüssigkeiten / Späne

    INDUSTRIESAUGER FLÜSSIGKEITEN / SPÄNE

    Kärcher Industriesauger Feststoffe / Stäube

    INDUSTRIESAUGER FESTSTOFFE / STÄUBE

    Industriesauger Ex

    INDUSTRIESAUGER EX

    Industrieentstauber

    INDUSTRIEENTSTAUBER

    Nutzen Sie unseren digitalen Produktberater

    Zum Produktberater

    Der Professional Product Finder für unsere Industrielle Absaugtechnik

    Ein System, das den Unterschied macht: Wir bietet Industrielle Absaugtechnik in allen Varianten – vom mobilen Gerät bis zur schlüsselfertigen Absaug- oder Entstaubungsanlage.

    Berater Industrielle Absaugtechnik

    Vielfältige Technik blitzschnell finden: der Kärcher Professional Product Finder

    Wir zeigen Ihnen im Handumdrehen genau das Kärcher Professional Gerät, das optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt.

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    Über 50 Jahre Kompetenz

    Mit dem Kärcher Industriesaugsystem profitieren Sie von über 50 Jahren Erfahrung. Wir stehen in ständigem Kontakt zu unseren Kunden weltweit, um gemeinsam bestehende und neue Aufgabenstellungen zu analysieren und unsere Produkte optimal darauf abzustimmen.

    IHRE BRANCHE – UNSER INDUSTRIESAUGER. DIE KÄRCHER SAUGSYSTEME BEWÄHREN SICH IN DEN UNTERSCHIEDLICHSTEN BEREICHEN UND ZIELGRUPPEN. TAG FÜR TAG.

    Industriesauger von Kärcher passen für jede Branche.

    IHR SCHMUTZ IST UNSER PROBLEM. KÄRCHER BIETET FÜR JEDE ANWENDUNG DIE PASSENDE GERÄTEKLASSE.

    Für jedes Problem die richtige Lösung

    Unsere Kärcher Industriesauger und Industrieentstauber bieten Ihnen Lösungen für jede industrielle Absaugaufgabe: flexibel mobil oder stationär installiert, zum Absaugen grober Späne bis zu feinsten schwebenden Partikeln, für kleine oder große Mengen, für flüssiges oder festes, unproblematisches oder gesundheitsgefährdendes Material.

    INDUSTRIESAUGER FÜR SPÄNE / FLÜSSIGKEITEN

    INDUSTRIESAUGER FÜR GROSSE MENGEN ABRASIVER SPÄNE UND SCHMIERSTOFFE

    In der Industrie werden Sauger gebraucht, die mehrere Stunden täglich oder im Dauerbetrieb 24/7 souverän durchhalten. Das Spektrum an Stoffen reicht dabei von kleinen bis zu sehr großen Mengen abrasiver Späne und grober Partikel über abgesetzte Medien bis zu Flüssigkeiten wie Öl, Kühlemulsion und Wasser.

    KÄRCHER INDUSTRIESAUGER FÜR FLÜSSIGKEITEN / SPÄNE
    KÄRCHER INDUSTRIESAUGER FÜR FESTSTOFFE / STÄUBE

    INDUSTRIESAUGER FÜR FESTSTOFFE / STÄUBE

    DIE INDUSTRIESAUGER MIT DER BESONDEREN FILTERTECHNIK

    In den verschiedenen Industrien müssen die unterschiedlichsten Stoffe und Medien gesaugt werden. Dabei stellen abgesetzte Medien, gesundheitsschädliche Stäube, feine und grobe Späne, Sand, Strahlmittel, Faserstoffe aller Art, Nahrungsmittelreste, organische Substanzen, sehr leichte bis sehr schwere Materialien höchste Anforderungen an die eingesetzte Filtertechnik. In unserem Kärcher Industriesauger finden Sie den optimalen Filter für jede Aufgabe, egal ob täglich stundenweise oder im Dauerbetrieb 24/7 direkt im Prozess.

    INDUSTRIESAUGER EX

    GEPRÜFTE SICHERHEIT FÜR DEN EX-GEFÄHRDETEN BEREICH

    Das Saugen in explosionsgefährdeten Bereichen stellt höchste Ansprüche an die Gerätequalität. Industrielle Kärcher Ex-Sauger erfüllen diese Normen und sind zum Teil richtlinienkonform zertifiziert durch den TÜV Süd und IBExU.

    Kärcher Industriesauger Ex
    Kärcher Industrieentstauber

    INDUSTRIEENTSTAUBER

    FÜR DIE EFFEKTIVE ERFASSUNG SCHWEBENDER PARTIKEL

    Schwebende Partikel können sehr verschieden sein: Feinstaub, gesundheitsschädlicher Staub, feine Späne und Abrieb aller Art. In vielen Industrien ist das kontinuierliche Absaugen der Prozessstäube von Metallen, Glas, Stein, Textilfasern, Agrarprodukten oder Chemikalien unmittelbar im Prozess unverzichtbar. Unsere Industrieentstauber erfassen im Dauerbetrieb 24/7 direkt an Bearbeitungs- bzw. Abfüllanlagen angeschlossen zuverlässig schwebende Partikel selbst in großer Menge.

    INDUSTRIEENTSTAUBER EX

    FÜR ALLES, WAS SCHWEBT UND EX-GEFÄHRLICH IST

    Die kontinuierliche Absaugung schwebender, explosiver Partikel direkt an der Entstehungsquelle im Prozess stellt höchste Anforderungen an Industrieentstauber. Unsere Entstauber und Entstauber Ex bewähren sich seit vielen Jahren im stationären Dauereinsatz 24/7 in vielen Bereichen der Industrie, insbesondere in der Metall- und Holzbearbeitung, in Automotive, Chemie und Pharma, Lebensmittel, Papierherstellung, in der gummi- und kunststoffverarbeitenden Industrie sowie in der Zone 22.

    Kärcher Einbausauggerät Ex

    Kundenspezifische Lösungen für spezielle Aufgaben

    Kärcher Kundenspezifische Absauglösung

    Individuell gelöst

    Die Anforderungen an Absaugsysteme in der Industrie können sehr spezifisch sein. Wir projektieren jede industrielle Absauganlage individuell auf Ihre spezifischen Bedürfnisse hin. Unser Leistungsspektrum reicht von der einfachen mobilen Lösung bis hin zu hochkomplexen, spezifisch angepassten und fest verrohrten Absauglösungen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Realisierung industrieller Absauganlagen sind wir Ihr kompetenter Partner. Dadurch bekommen Sie effiziente Komplettlösungen aus einer Hand.

    Rohrleitungen

    Rohrleitungen - Leistung perfekt angebunden.

    Unsere stationären Industriesauger können Sie als Ein- oder Mehrplatzsysteme mit Handabsaugstellen oder direkt in den Prozess integriert einsetzen. Dafür bieten wir Ihnen alle benötigten Komponenten, von den Saugstellen und Zubehören bis zu individuell angepassten Rohrleitungen.

    ÜBER UNS

    Unsere DNA

    Wer wir sind: Der Experte für Industriesauger und -entstauber.

    Mit über 50 Jahre Erfahrung in der Branche treffen sie bei uns die Experten. Unser professionelles Team stellt gemeinsam mit ihnen ihre perfekt auf sie zugeschnittene Lösungen aus dem vielfältigen Produktportfolio zusammen und berät sie umfassend. Unser Antrieb ist es hierbei unseren Kunden zu einer sauberen, sicheren Arbeitsumgebung durch effiziente Reinigungslösungen zu verhelfen.

    Was wir bieten: Qualitativ hochwertige Lösungen auf die sie vertrauen können. 

    Mit unseren Lösungen bestehend aus hochwertigen Industriesaugern mit vielfältigem Zubehör für verschiedenste Anwendungen erleichtern wir den Alltag in Ihrer Produktion. Ergänzt werden unsere Lösungen durch Servicekonzepte, damit ihre Industriesaugerlösung allzeit bereit ist. Zu jedem Zeitpunkt stehen wir ihnen hierbei mit Rat und Tat zur Seite. Darauf können sie vertrauen. 

    Wer dahinter steht: Mit zwei Herzen in einer Brust stehen wir für die Jahrzehnte langen Erfolge der Ringler GmbH und die Veränderung zur Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.

    Hochwertige Komponenten, umfassendes Know-how, große Wertschöpfungstiefe und unsere Experten sorgen für die ausgesprochen hohe Qualität und enorme Langlebigkeit unserer bewährten Lösungen – seit Jahrzehnten. Mit gebündelter Expertise in Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Service und Anwendungstechnik leisten wir den Beitrag zu ihrer saubereren, sichereren und umweltfreundlicheren Produktion.

    Fragen? Wir sind gerne für Sie da!

    Produktkataloge als PDF zum Download

    Laden Sie unsere verfügbaren Produktkataloge für die unterschiedlichen Bereiche direkt als PDF herunter. 

    Industrielle Absaugtechnik | Cover

    Broschüre: Industrielle Absaugtechnik

    Alles rund um die Saugspezialisten für die Industrie.

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    Industrielle Reinigungslösungen | Cover

    Broschüre: Industrielle Reinigungslösungen und -systeme

    Entdecken Sie jetzt unsere Industrie-Komplettlösungen!

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    Industriesauger | Cover

    Flyer: Industriesauger

    Industrielle Absauglösungen: alles auf einen Blick!

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    Industrie Folder

    Broschüre: Gesamtlösungen für die Industrie

    Alles für Industrie, Baugewerbe, Automotive, Transport und Ihr Büro.

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    Industrielle Absaugprofis 2022

    Flyer: IVM 40 und IVM 60/100

    Hygienisch arbeiten und wirtschaftlich reinigen in der Lebensmittelindustrie.

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    ACD

    Flyer: IVM 60/24-2 M ACD WS

    Benutzerfreundlicher, kompakter, sicherer Sauger mit großem Zubehörportfolio – Ihre perfekte Lösung.

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    Lebensmittelindustrie

    Broschüre: Lebensmittelindustrie

    Hygienisch arbeiten und wirtschaftlich
    reinigen – Kärcher Industriesauger für
    die Lebensmittelindustrie.

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    ACD Flyer

    Flyer: ACD-Industriesauger

    Kärcher ACD-Industriesauger erfüllen alle Anforderungen bei der zuverlässigen Aufnahme brennbarer Stäube.

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    Broschüre Kompetenzfeld Industrie

    Broschüre Kompetenzfeld Industrie

    Bei einem Hersteller wie Kärcher setzen Kunden Qualität und ausgefeilte Produkte voraus. In der Industrie gibt es jedoch hochkomplexe Abläufe, die mehr brauchen.

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