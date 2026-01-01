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    Aktuelle Aktionen & Angebote | Kärcher

    Aktionen

    Hier finden Sie aktuelle Kärcher Aktionen für private und gewerbliche Anwender.

    Aktionen für private Anwender

    Aktionsbanner Onlineshop - Wow des Monats: unsere Deals für kurze Zeit

    WOW des Monats - Onlineshop

    Jetzt beim Kauf von Hochdruckreinigern, mobilen Reinigungsgeräten und weiteren Produktkategorien sparen!

    Aktion gültig bis 31.08.2026, solange der Vorrat reicht!

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    Kärcher Center Aktion

    Kärcher Center Aktionen

    Jetzt tolle Angebote im Kärcher Center entdecken! 

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    Aktionen für gewerbliche Anwender

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    Profi-Deal

    Hier geht es zum Überblick aller Aktionen aus dem Professional Bereich. Hier können Profis sauber sparen.

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    Einfach WOW - die Wasserspender von Kärcher

    Hygienischen Trinkgenuss bieten die Kärcher Wasserspender. Jetzt Angebot einholen und Rabatt sichern.

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    Für die Landwirtschaft

    Für jede Landwirtschaft die passende Lösung: Sonderkonditionen auf unsere speziellen Reinigungslösungen.

    Zu den Angeboten
    Hinweisgrafik für Demo-Termin

    Kärcher Qualität live erleben

    Entdecken und testen Sie unsere Profi-Maschinen und Anwendungslösungen. Unser Kärcher Demo-Team kommt zu Ihnen und präsentiert unsere Produkte live vor Ort.

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