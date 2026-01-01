Sie haben im Kärcher Onlineshop direkt bei Kärcher bestellt und möchten von Ihrem gesetzlichen Rücktrittsrecht Gebrauch machen?

Um eine rasche Abwicklung Ihrer Rücksendung zu ermöglichen, melden Sie Ihre Rücksendung bitte über das bereitgestellte Formular oder über Ihr MyKärcher-Konto an. Anschließend erhalten Sie Informationen zur weiteren Vorgehensweise.

Bitte verwenden Sie nach Möglichkeit den Originalkarton für den Rückversand. Dies ist besonders wichtig, wenn für den Transport bestimmte Hinweise oder Kennzeichnungen erforderlich sind, etwa bei Produkten mit Lithium-Ionen-Akkus.

Die unmittelbaren Kosten der Rücksendung tragen Sie, soweit Kärcher Sie hierüber vor Vertragsabschluss informiert hat und soweit Kärcher nicht ausdrücklich eine kostenfreie Rücksendung anbietet oder gesetzlich zur Tragung der Rücksendekosten verpflichtet ist.

Der Kaufbetrag wird binnen 14 Tagen ab Eingang Ihrer Rücktrittserklärung auf das von Ihnen verwendete Zahlungsmittel zurückerstattet. Kärcher kann die Rückzahlung verweigern, bis die Ware wieder bei Kärcher eingelangt ist oder Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Ware zurückgesendet haben.

Ausnahme Lithium-Ionen-Akkus: unsere Kundenbetreuung informiert Sie über die Vorgehensweise

Der Kaufbetrag wird innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Rücksendung auf das verwendete Zahlungsmittel rücküberwiesen, es sei denn es wird eine anderes Zahlungsmittel zur Rückerstattung vereinbart. Bitte teilen Sie uns für diesen Fall Ihre Bankverbindung mit.

Bei Fragen zur Retourenabwicklung setzen Sie sich bitte mit unserer Kundenbetreuung in Verbindung. Sie erreichen die Kundenbetreuung per E-Mail an reklamation.at@karcher.com

Rücksendeadresse:

Alfred Kärcher GmbH

Rücksendung Onlineshop

Maculangasse 4

1220 Wien