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    Onlineshop Informationen | Kärcher

    Onlineshop-Informationen

    Mit unseren Lösungen für Haus und Garten und Professional Sortiment helfen wir Ihnen, die Aufgaben des Alltags einfacher zu meistern. Egal ob für Innen- oder Außenreinigung - wir bieten für jede Reinigungsaufgabe die passende Lösung!

    Versandkosten

    Versandkosten

    Für den Versand können Versandkosten anfallen. Die jeweils anfallenden Versandkosten werden Ihnen im Bestellvorgang vor Abgabe der Bestellung angezeigt.

    Ab einem im Onlineshop angegebenen Bestellwert erfolgt der Versand versandkostenfrei. Sollte eine Bestellung in mehreren Teillieferungen versendet werden, werden die Versandkosten nur einmal berechnet.

    Versandart, Warenwert, Versandkosten
    Standardversand (GLS-Paket) 0,00-69,90 €: 6,60 €
    Standardversand (GLS-Paket) ab 70,00 €: 0,00 €


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    Lieferung

    Lieferungen sind grundsätzlich nur innerhalb Österreichs möglich.

    Die Lieferung der Ware erfolgt von unserem Lager an die von Ihnen angegebene Lieferadresse. Die Lieferfristen sind auf der Produktdetailseite unverbindlich angegeben. Bei einer Komplettlieferung richtet sich die Lieferzeit nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit.

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    Bezahlung

    Im Kärcher Onlineshop können Sie mit den im Bestellvorgang jeweils angebotenen Zahlungsarten bezahlen. Die im konkreten Bestellvorgang verfügbaren Zahlungsarten werden Ihnen vor Abgabe der Bestellung angezeigt.

    Je nach ausgewählter Zahlungsart erfolgt die Zahlungsabwicklung über den jeweiligen Zahlungsdienstleister. Angeboten werden können insbesondere Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay, EPS, PayPal sowie Klarna-Zahlarten über Mollie.

    Soweit im Checkout Klarna-Zahlarten angeboten werden, kann dies insbesondere Pay Now (Sofort), Pay Later (Kauf auf Rechnung) und Pay over time (Ratenkauf) umfassen. Für einzelne Zahlungsarten können zusätzliche Bedingungen des jeweiligen Zahlungsdienstleisters gelten, die Ihnen im Zahlungsvorgang angezeigt werden.

     

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    Gewährleistung & Garantie

    Bei Mängeln gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Verbraucher können nach Maßgabe der gesetzlichen Voraussetzungen insbesondere Verbesserung, Austausch, Preisminderung oder Vertragsauflösung verlangen.

    Keine Gewährleistungsansprüche bestehen für Schäden oder Beeinträchtigungen, die erst nach Übergabe durch Umstände verursacht werden, die Kärcher nicht zu vertreten hat. Dazu zählen insbesondere unsachgemäße Behandlung, Lagerung oder Aufstellung, die Nichtbeachtung von Bedienungs-, Einbau- oder Pflegehinweisen, übermäßige Beanspruchung, zweckwidrige Verwendung, mangelnde Wartung oder Pflege, natürliche Abnutzung oder höhere Gewalt.

    Unabhängig von den gesetzlichen Gewährleistungsrechten können für bestimmte Kärcher-Produkte zusätzliche Garantiebedingungen gelten. Inhalt, Dauer und Voraussetzungen einer solchen Garantie ergeben sich aus den jeweils geltenden Garantiebedingungen.

    ruecksendung

    Rücksendung

    Sie haben im Kärcher Onlineshop direkt bei Kärcher bestellt und möchten von Ihrem gesetzlichen Rücktrittsrecht Gebrauch machen?

    Um eine rasche Abwicklung Ihrer Rücksendung zu ermöglichen, melden Sie Ihre Rücksendung bitte über das bereitgestellte Formular oder über Ihr MyKärcher-Konto an. Anschließend erhalten Sie Informationen zur weiteren Vorgehensweise.

    Bitte verwenden Sie nach Möglichkeit den Originalkarton für den Rückversand. Dies ist besonders wichtig, wenn für den Transport bestimmte Hinweise oder Kennzeichnungen erforderlich sind, etwa bei Produkten mit Lithium-Ionen-Akkus.

    Die unmittelbaren Kosten der Rücksendung tragen Sie, soweit Kärcher Sie hierüber vor Vertragsabschluss informiert hat und soweit Kärcher nicht ausdrücklich eine kostenfreie Rücksendung anbietet oder gesetzlich zur Tragung der Rücksendekosten verpflichtet ist.

    Der Kaufbetrag wird binnen 14 Tagen ab Eingang Ihrer Rücktrittserklärung auf das von Ihnen verwendete Zahlungsmittel zurückerstattet. Kärcher kann die Rückzahlung verweigern, bis die Ware wieder bei Kärcher eingelangt ist oder Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Ware zurückgesendet haben.

    Ausnahme Lithium-Ionen-Akkus: unsere Kundenbetreuung informiert Sie über die Vorgehensweise

    Der Kaufbetrag wird innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Rücksendung auf das verwendete Zahlungsmittel rücküberwiesen, es sei denn es wird eine anderes Zahlungsmittel zur Rückerstattung vereinbart. Bitte teilen Sie uns für diesen Fall Ihre Bankverbindung mit. 

    Bei Fragen zur Retourenabwicklung setzen Sie sich bitte mit unserer Kundenbetreuung in Verbindung. Sie erreichen die Kundenbetreuung per E-Mail an reklamation.at@karcher.com

    Rücksendeadresse:

    Alfred Kärcher GmbH

    Rücksendung Onlineshop

    Maculangasse 4

    1220 Wien

     

    Eine Nahaufnahme einer blauen Flasche BASF Lutensol CS 6250 mit deutlichen GHS-Gefahrenpiktogrammen (Ätzwirkung und Warnhinweis).

    Rücksendung von Gefahrgut

    Beim Versand von Gefahrgut, haben Sie gefahrgutrechtliche Pflichten zu beachten. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, dass Sie die untenstehenden Gefahrguthinweise sorgfältig lesen, die Checkliste ausfüllen und den von Kärcher vorgegebenen Prozess inklusive der Versandvorschriften einhalten. Bei offenen Fragen wenden Sie sich unbedingt vor Versand an den Kärcher-Service.

    Was ist Gefahrgut?

    Gefahrgüter sind Produkte,  die entzündliche, unter Druck stehende, ätzende umweltgefährdende oder anderweitig gefährliche Chemikalien enthalten.

    Bei diesen Produkten ist das Transportrisiko erhöht, weshalb der Gesetzgeber den Versand nur unter bestimmten Bedingungen und unter Einhaltung genauer Kennzeichnungspflichten zulässt.

    Ist mein Produkt ein Gefahrgut?

    Hierzu zählen unter anderem Lithium-Ionen-Batterien und Geräte, die solche enthalten. Alle Lithium-Ionen-Batterien von Kärcher entsprechen den UN-Standards.

    WICHTIGER HINWEIS! Ob Ihr Produkt ein Gefahrgut ist können Sie über das Ausfüllen des Kontaktformulars ermitteln. Ist dies der Fall, klärt der Kärcher-Service Sie über den rechtskonformen Ablauf des Rückversands auf. Hierdurch wird der sichere Versand Ihres Geräts oder Akkus gewährleistet.

    Melden Sie Ihre Rücksendung bitte über das Online Rücksendung an.

    Information zur Batterienverordnung


    Umweltgerechte Produkte, Dienstleistungen und Prozesse sind in unserem Unternehmensleitbild verankert. Daher erfüllen wir auch die Verpflichtungen der BatterienVO in Österreich und weisen Sie als unseren Kunden auf Folgendes hin:

    Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Sie können Ihre gebrauchten Batterien auch in jedem Kärcher-Center unentgeltlich zurückgegeben oder diese ausreichend frankiert an unser Versandlager schicken:

    Alfred Kärcher GmbH
    Maculangasse 4
    1220 Wien

    Bitte beachten Sie, dass beim Versand von Lithium-Batterien und -Akkus besondere Vorschriften für den Gefahrguttransport beachtet werden müssen. Bitte klären Sie diese vor dem Versand mit uns ab. Der Versand von beschädigten Batterien und Akkus ist gesetzlich verboten.

    Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Batterien werden wiederverwertet, sie enthalten wichtige Rohstoffe.

    Das Mülltonnenzeichen bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

    Die Zeichen unter den Mülltonnen stehen für:

    Pb: Batterie enthält Blei
    Cd: Batterie enthält Cadmium
    Hg: Batterie enthält Quecksilber

    Information zur Entsorgung von Elektroaltgeräten

    Umweltgerechte Produkte, Dienstleistungen und Prozesse sind in unserem Unternehmensleitbild verankert. Daher erfüllen wir auch die Verpflichtungen des Elektroaltgeräteverordnung in Österreich und weisen Sie als unseren Kunden auf Folgendes hin:

    Hinweise zur Entsorgung und Rückgabemöglichkeiten nach der ElektroaltgeräteVO

    Wir weisen Besitzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten (EAG) darauf hin, dass EAG gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften einer vom Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen sind. In den Elektroaltgeräten enthaltene Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom EAG umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem EAG entnommen werden können, sind vor deren Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei von diesem zu trennen und einer hierfür vorgesehenen Entsorgung zuzuführen.

    Stationäre Fachhändler von Elektro- und Elektronikgeräten (EEE) mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm obliegen bestimmte Rücknahmepflichten von EAG. Gleiches gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 qm, sofern diese mehrmals pro Jahr oder dauerhaft EEE anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Bei Verkauf eines neuen EEE müssen diese ein EAG der gleichen Geräteart kostenfrei am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen (1:1-Rücknahme); dies gilt auch bei Auslieferungen des EEE zum Kunden. Kostenfrei zurückzunehmen sind im Geschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu außerdem bis zu drei kleine EAG < 25cm, ohne dass dies an den Erwerb eines EEE geknüpft werden darf (0:1-Rücknahme). Vorstehende Rücknahmepflichten gelten auch für den Versandhandel, wobei die 1:1-Rücknahme nur für Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte gilt. Für 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten sowie für die 0:1-Rücknahme gilt, dass Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endnutzer bereitstellen müssen.

    Als rücknahmepflichtiger Online-Vertreiber von EEE sind auch wir, Alfred Kärcher GmbH, entsprechend verpflichtet. Dieser Pflicht kommen wir nach. Diese können in jedem Kärcher Center und der Zentrale bei der Alfred Kärcher GmbH in der Maculangasse 4, 1220 Wien zurückgegeben werden. Für Fragen können Sie sich zusätzlich an unsere Service-Hotline wenden. Daneben ist die Rückgabe von EAG selbstverständlich auch bei jeder Abgabestelle der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger kostenlos möglich.

    Für die Löschung von personenbezogenen Daten auf den zu entsorgenden EAG sind Sie als Endnutzer vor der Abgabe selbst verantwortlich.

    Das nachfolgend dargestellte und auf EEE/EAG aufgebrachte Symbol einer durchkreuzten Abfalltonne weist zusätzlich auf die Pflicht zur getrennten Erfassung hin.

    Zur Abfallvermeidung sollten Reparaturmöglichkeiten des EEE geprüft und möglichst langlebige EEE angeschafft werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite des Bundesministerium für Klimaschutz,Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technik unter https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/abfall/recht/vo/elektroaltgeraete.html

    Kärcher Onlineshop

    AGBs

    Hier finden Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Kärcher Onlineshop 

    ¹ Damit wir Ihnen unsere Angebote und Informationen, sowie den 15 % Rabattcode auf das gesamte Home & Garden Sortiment für Ihren nächsten Einkauf in unserem Onlineshop zusenden können, bitte noch um Bestätigung der Ihnen zugesendete E-Mail. Keine E-Mail erhalten? Am besten noch schnell den Spamordner kontrollieren.

    Informationen zur Newsletter-Abmeldung: Sie können Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletters jederzeit widerrufen, beispielsweise durch Anklicken des am Ende eines jeden Newsletters befindlichen Abmelden-Links, oder durch eine E-Mail an info.at@karcher.com.