FAHRRADREINIGUNG: TIPPS FÜR ZUHAUSE UND UNTERWEGS

Fahrradreinigung zuhause
Nach jeder Ausfahrt durch Wälder, Wiesen, Feldwege oder staubige Straßen ist eine Reinigung des Rads angebracht. Dabei sollte man groben Dreck und Staub von dem Rahmen, der Kette und empfindlichen Bauteilen wie Schaltung und Lagern entfernen. Denn der Schmutz wirkt wie Schleifpartikel auf den beweglichen Teilen und beschleunigt deren Abnutzung rapide. So entsteht mit der Zeit Rost, der sich auf den Bauteilen absetzt und sowohl deren Funktionstüchtigkeit als auch Lebensdauer verringert. Alle, die auch im Winter mit dem Bike fahren, sollten es unbedingt regelmäßig reinigen und pflegen, da das Streusalz auf den Wegen neben den Verschleißteilen auch den Lack am Rahmen des Rads beschädigen kann. Ein frisch gereinigtes Fahrrad sorgt also nicht nur für mehr Fahrspaß, sondern erhält auch dessen Funktionalität und Wert. Das gilt übrigens auch für Fahrradanhänger, die man bei der Gelegenheit gleich mit putzen kann.