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    Kfz-Adapter | Kärcher

    Kärcher power adapter with coiled black cable and yellow connector on white background.

    Kfz-Adapter

    Artikelnummer: 2.643-876.0

    Unterwegs immer genug Power: Mit dem Kfz-Adapter kann der Mobile Outdoor Cleaner komfortabel über die Autobatterie betrieben werden.