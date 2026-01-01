Kfz-Adapter | Kärcher

Der Kfz-Adapter von Kärcher lässt sich ganz einfach am Zigarettenanzünder des Autos und an der Ladebuchse des Mobile Outdoor Cleaners anschließen. So kann der Mobile Outdoor Cleaner über die Autobatterie betrieben (nicht geladen) werden – zum Beispiel, wenn die Batterie leer ist. Für dauerhafte Reinigungspower unterwegs.

Mit Anschluss für Standard-Auto-Zigarettenanzünder Für einen komfortablen Anschluss am Auto. Kann über die Ladebuchse am Mobile Outdoor Cleaner verbunden werden. Ideale Stromversorgung für unterwegs Immer genug Energie – unabhängig von der Akkulaufzeit. Für volle Mobilität. Großer Aktionsradius Länge von 2 Metern. Somit kann der Mobile Outdoor Cleaner ideal neben dem Auto platziert werden.