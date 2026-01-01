Kfz-Adapter | Kärcher

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Artikelnummer: 2.643-876.0Unterwegs immer genug Power: Mit dem Kfz-Adapter kann der Mobile Outdoor Cleaner komfortabel über die Autobatterie betrieben werden.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
150 x 38 x 54
Produktinformationen
Handbuch