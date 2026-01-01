Der Kunde hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen von diesem Vertrag zurückzutreten.

Die Rücktrittsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem der Kunde oder ein vom Kunden benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen hat.

Wir bitten Sie, den Rückversand im Originalkarton vorzunehmen, um dem von Ihnen beauftragten Transporteur die für den Transport erforderlichen Hinweise und Informationen, einschließlich UN-Nummer, zur Verfügung zu stellen.

Um das Rücktrittsrecht auszuüben, muss der Kunde Kärcher

Alfred Kärcher GmbH

Maculangasse 4

1220 Wien

E-Mail: reklamation.at@karcher.com

mittels eindeutiger Erklärung, etwa per E-Mail, über seinen Entschluss informieren, von diesem Vertrag zurückzutreten.

Waren, die im Kärcher Onlineshop gekauft wurden und zurückgesendet werden sollen, können über das „MyKärcher“-Konto bzw alternativ über das von Kärcher bereitgestellte Formular zur Rücksendung angemeldet werden.

Soweit Kärcher gesetzlich verpflichtet ist, für online geschlossene Verträge eine Online-Rücktrittsfunktion bereitzustellen, kann der Kunde den Rücktritt auch über diese Funktion erklären. Diese Online-Rücktrittsfunktion ergänzt die sonstigen Möglichkeiten zur Ausübung des Rücktrittsrechts und beschränkt diese nicht.

Folgen des Widerrufs

Wenn der Kunde von diesem Vertrag zurücktritt, hat Kärcher alle Zahlungen, die Kärcher vom Kunden erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Rücktritt bei Kärcher eingegangen ist. Davon ausgenommen sind zusätzliche Kosten, die sich daraus ergeben, dass der Kunde eine andere Art der Lieferung als die von Kärcher angebotene günstigste Standardlieferung gewählt hat.

Für diese Rückzahlung verwendet Kärcher dasselbe Zahlungsmittel, das der Kunde bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit dem Kunden wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden dem Kunden wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Kärcher kann die Rückzahlung verweigern, bis Kärcher die Waren wieder zurückerhalten hat oder bis der Kunde den Nachweis erbracht hat, dass er die Waren zurückgesandt hat, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Der Kunde hat die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem er Kärcher über den Rücktritt von diesem Vertrag unterrichtet hat, an Kärcher zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn der Kunde die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absendet.

Der Kunde trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung, soweit Kärcher ihn hierüber vor Vertragsabschluss informiert hat und soweit Kärcher nicht ausdrücklich eine kostenfreie Rücksendung anbietet oder gesetzlich zur Tragung der Rücksendekosten verpflichtet ist.

Der Kunde muss für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Weitere Angaben finden Sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.