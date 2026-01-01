Die Bezeichnung für den Abluftfilter ist HEPA-Hygienefilter* mit HEPA-Energieeffizienzklasse 10*. Für eine saubere Abluft ist nicht nur ein HEPA-Filter* wichtig, sondern auch die Qualität des gesamten Filtersystems und die Dichtheit des Staubsaugers. Wenn ein Gerät nicht dicht ist, kann an vielen Stellen Luft entweichen, die nicht durch den HEPA Filter* gefiltert wurde. Deshalb sind zur Beurteilung der Filterleistung nicht die HEPA-Energieeffizienzklasse, sondern die Messungen gemäß ErP-Label relevant. Es ist die einzige Messung, die das gesamte Filtersystem und die Dichtheit des Geräts berücksichtigt.

Mit dem VC 5 haben wir 3 Filterstufen: Hauptfilter, Langzeitfilter und HEPA- Hygienefilter*. Mit diesem Filterkonzept und der sehr dichten Gerätekonstruktion wird die Luft zu 99,98% gefiltert, gemäß der Norm IEC 60312. Dadurch erreicht der VC 5 die Staubemissionsklasse A - die höchste Klasse. Das bedeutet, dass das Filtersystem des VC 5 Staubpartikel bis zu einer Größe von 0,01μm (= 0,000001 cm) zurückhält, was weit unter der Sichtbarkeit von Partikeln (100μm) liegt.