Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zu unseren Produkten, zu Reparatur und Gewährleistung. Falls Sie auf der folgenden Seite nicht fündig werden, können Sie gerne Kontakt mit uns aufnehmen.
Das zu Ihrem Gerät passende Zubehör finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder auf unserer Homepage. Bitte beachten Sie: Geräte aus dem Home & Garden-Programm sind nicht mit Geräten aus dem Professional-Programm kompatibel.
Kärcher Geräte können Sie bequem in unseren Kärcher Centern testen und eine ausführliche Beratung genießen. Die Kärcher Niederlassungen finden Sie hier
Reparaturabwicklung
Reichen Sie in wenigen Schritten Ihren Online-Reparaturauftrag ein:
Nach der Anmeldung im Kundenportal > myKärcher Kundenportal können Sie Ihren Reparaturverlauf online verfolgen. So sehen Sie jederzeit den Status Ihres Auftrags.
Kärcher gewährt privaten Endkunden auf Home & Garden Produkte eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum auf Material- und Produktionsfehler. Als Garantienachweis müssen Sie den Kaufbeleg vorlegen.
Bitte beachten Sie, dass Ihr Garantieanspruch verfällt,
Kärcher gewährt eine Garantie von 2 Jahren auf Material- und Herstellungsfehler bei bestimmungsgemäßer Nutzung der Geräte.
Anhand der Gerätedaten bzw. den von Ihnen eingereichten Unterlagen (z.B. Kaufbeleg) überprüfen unsere Techniker, ob eine Garantie-/Kulanzregelung möglich ist. Bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen.
Möchten Sie ein Zubehör-Teil auf Garantie ersetzen, schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit kurzer Fehlerbeschreibung und Kaufbeleg.
Alle Ersatzteile, die in der Bedienungsanleitung auf der letzten Seite aufgeführt sind, können Sie über unsere Handelspartner oder im Onlineshop bestellen.
Andere Teile dürfen aus Sicherheitsgründen nur von unseren geschulten Servicepartnern ausgetauscht werden. Unsere Servicepartner haben Zugriff auf die Ersatzteillisten und können Sie vor Ort beraten. Servicepartner finden Sie im Internet: Kärcher Servicepartner
Möchten Sie ein Ersatzteil, das in der Bedienungsanleitung aufgeführt ist, auf Garantie ersetzen, schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit kurzer Fehlerbeschreibung und Kaufbeleg. Wir prüfen dann, ob eine Garantieregelung möglich ist.
Ja, der Akku-Besen wird mit 2 Bürsten, einer Standard-Bürste und einer Tierhaar-Bürste, ausgeliefert. Die Tierhaarbürste ermöglicht die mühelose und hygienische Haarentfernung auf allen Bodenbelägen.
Laden Sie den Akku-Besen in ausgeschaltetem Zustand mindestens 3,5 Stunden. Sollte der Akku nach einer Ladezeit von 14 Stunden immer noch nicht geladen sein, suchen Sie bitte einen unserer Servicepartner auf oder schicken Sie uns eine E-Mail mit kurzer Fehlerbeschreibung und Kaufbeleg.
Laden Sie den Akku und reinigen Sie die Bürste von Verschmutzungen (Schnüre usw.).
Laden Sie den Akku, reinigen Sie die Bürste von Verschmutzungen oder tauschen Sie die Bürste aus, falls diese abgenutzt ist.
Prüfen Sie die Laufrollen, reinigen Sie diese oder tauschen Sie diese ggf. aus.
Erklärung des LED-Displays:
• Akku lädt: LED blinkt grün
• Akku geladen - wenn Stromkabel eingesteckt ist: LED leuchtet grün (für eine
Stunde)
• Betriebsmodus: LED leuchtet grün
• Akku muss geladen werden (ca. 5 min bevor Akku leer ist): LED blinkt rot
• Akku ist leer: LED leuchtet rot
• Motor blockiert: LED blinkt rot
Wir empfehlen Ihnen das Fensterreiniger-Konzentrat von Kärcher. Sie können den Fensterreiniger jedoch auch mit herkömmlichen Glasreinigern (mit einer Alkoholkonzentration von unter 10 %, keine schäumenden Reinigungsmittel) verwenden.
Ja, in der horizontalen Position ist die Absaugmenge auf 20 ml beschränkt.
Das Glasreiniger-Konzentrat in der Flasche ist mit einem herkömmlichen Glasreiniger vergleichbar. Das Fensterreiniger-Konzentrat in der Abreiß-Packung basiert auf einer speziellen Rezeptur, die gezielt für den Fenstersauger mit folgenden Eigenschaften entwickelt wurde:
Bitte leeren Sie den Schmutzwassertank (max. 100 ml Inhalt). Wird das Gerät quer oder über Kopf eingesetzt, verringert sich die mögliche Füllmenge.
Laden Sie den Akku, wenn die Betriebsanzeige aus ist oder langsam blinkt. Überprüfen Sie den richtigen Sitz des Akkus im Gerät (WV 5). Wenn die Anzeige schnell blinkt, suchen Sie bitte einen unserer Servicepartner auf oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.
Falls der Pumpmechanismus defekt ist, schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit kurzer Fehlerbeschreibung und Kaufbeleg.
Der Dampfreiniger kann für viele verschiedene Reinigungsaufgaben eingesetzt werden, z.B. zur Reinigung verschiedener Hartbodenbeläge (Stein, PVC, Laminat, Fliesen, etc.) sowie zur Reinigung vieler Oberflächen in Badezimmer und Küche wie z.B. Waschbecken, Duschkabine, Kochfeld, Dunstabzugshaube, Fugen, Abflüsse, Heizkörper, uvm.
Mit einem Dampfreiniger mit Dampfmengenregulierung (kleinste Stufe) können Sie auch Laminat oder Parkett (nicht geölt oder gewachst!) reinigen. Arbeiten Sie mit zwei Tüchern (=4 Lagen), damit möglichst wenig Dampf direkt auf die Fläche kommt. Bleiben Sie nicht mit der Düse länger auf einer Stelle stehen. Bitte achten Sie darauf, dass keine Pfützen entstehen. Die Restfeuchte trocknet dann schnell und streifenfrei ab.
Kann der Dampfreiniger für Laminat/Parkett eingesetzt werden?
Nein, lediglich oberflächlich auffrischen.
Aufgrund der Feuchtigkeit, die mit dem Dampf in das Polster gelangt, sollte mit kleiner Dampfmenge gearbeitet werden. Bitte an einer unauffälligen Stelle testen, ob das Material dampfbeständig ist (ggf. Farbveränderungen oder Materialschädendurch Hitze).
Nein, aber ein Auffrischen von Teppichen und das Entfernen von einzelnen Flecken ist möglich.
Nein. Reinigungsmittel können dem Gerät schaden da Rückstände im Gerät verbleiben und dies beschädigen können. Zudem können durch das Verdampfen von Reinigungsmittel-Zusätzen schädliche Dämpfe aus dem Gerät austreten, die gesunheitsgefährdend sein können.
Die Dampftemperatur beträgt direkt an der Düse ca. 100 °C und am Reinigungsobjekt ca. 84 °C.
Jeder Dampfreiniger wird standardmäßig mit zwei Dampfrohren ausgeliefert. Das Rohr kann problemlos mit einem weiteren Rohr verlängert werden.
Die Füllstandserkennung im Kessel funktioniert nicht mit rein destilliertem Wasser. Wir empfehlen daher die Verwendung von Leitungswasser oder ein Mischungsverhältnis von 50% destiliertem Wasser und 50% Leitungswasser. Bitte achten Sie darauf, das Gerät regelmäßig zu entkalken.
Prüfen Sie das Netzkabel und die Netzsicherung sowie Thermostat und Druckschalter. Füllen Sie Wasser nach. Wenn die Wassermangelleuchte nicht ausgeht, suchen Sie bitte einen unserer Servicepartner auf oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.
Wenn ihr Dampfreiniger nach einigen Anwendungen eine längere Aufheizzeit hat, entkalten Sie bitte den Dampfkessel.
Bitte lassen Sie den Dampfreiniger abkühlen, bis sich der Sicherheitsverschluss öffnen lässt. Schalten Sie das Gerät aus und nehmen sie es vom Netz und betätigen sie den Dampfhebel an der Dampfpistole so lange, bis kein Dampf mehr austritt und somit der Druck abgebaut ist. Der Sicherheitsverschluss soll vorsichtig geöffnet werden, ein kleiner Restdruck kann einen gefährlichen Dampfausstoß produzieren.
Wenn sich der Verschluss im kalten Zustand nicht öffnen lässt, suchen Sie bitte einen unserer Servicepartner auf oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.
Entkalken Sie das Gerät. Sollte die Heizung beschädigt sein, suchen Sie bitte einen unserer Servicepartner auf oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.
Möglicherweise ist das Wassermangelthermostat defekt. Suchen Sie bitte einen unserer Servicepartner auf oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.
Suchen Sie bitte einen unserer Servicepartner auf oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.
Bitte stellen Sie den Temperaturregler des Bügeleisens auf den am Bügeleisen gekennzeichneten Dampfbereich ein.
Dampfreiniger SC 1.030 B / SC 3.100 B:
Vor dem Aufheizen des Dampferzeugers soll der Kessel maximal mit 700ml Wasser und nicht randvoll gefüllt werden.
Dampfreiniger SC 5.800 CB / SC 6.800 CB / SC 5 CB:
Bitte stellen Sie sicher, dass der Regler des Dampferzeugers auf einer der vier Dampfstufen und nicht auf VapoHydro eingestellt ist.
Bei längeren Bügelpausen kann Dampf in der Dampfleitung kondensieren. Bitte richten Sie den ersten Dampfstoß auf ein separates Tuch.
Suchen Sie bitte einen unserer Servicepartner auf oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf, wenn keine der genannten Maßnahmen Abhilfe schafft.
Der RESET-Knopf wurde nicht gedrückt - bitte halten Sie diesen 4 Sekunden gedrückt.
Die Entkalkungskartusche wurde nicht oder falsch eingesetzt:
Entkalkungskartusche wurde während der Wasserbefüllung entnommen oder es wurde eine neue Entkalkungskartusche eingesetzt.
Die Entkalkungskartusche neigt sich dem Ende zu. Verwendungzeit noch 2 Stunden. Bitte besorgen sie sich eine neue Kartusche.
Die Entkalkungskartusche neigt sich dem Ende zu. Verwendungzeit noch 1 Stunde. Bitte besorgen sie sich eine neue Kartusche.
Die Kartusche ist abgenutzt uns muss ausgetauscht werden.
Die Bügelsohle ist aus Edelstahl.
Alle Modelle der Einstiegsklasse sind temperaturgesteuert. Das bedeutet, dass der Druck durch ein Temperaturüberwachungselement geregelt wird.
Die Mittel- und Topklasse sind hingegen druckgesteuert. Das Temperaturüberwachungselement reagiert empfindlicher auf Kalk und deshalb muss der Kessel öfters entkalkt werden um Druckunterschiede zu vermeiden.
Nein, außer sie sind schon porös. Dann gelangt Feuchtigkeit unter die Fugen und fängt möglicherweise an zu schimmeln.
Es sollte nicht direkt auf Silikonfugen gedampft werden, da der heiße Dampf das Silikon angreifen kann und so die Silokonfuge undicht wird.
Nein, außer sie sind schon porös. Dann gelangt Feuchtigkeit unter die Fugen und fängt möglicherweise an zu schimmeln.
Leichte Kalkflecken sind mit einem Dampfreiniger gut zu entfernen.
Sehr starke Kalkablagerungen können mit dem Dampfreiniger alleine nicht rückstandsfrei entfernt werden. Es wird empfohlen, etwas Zitronensäure oder Essig auf die Stellen zu geben, einwirken zu lassen und anschließend die Bereiche mit dem Dampfreiniger zu reinigen.
Nein man sollte keine Regenwasser benutzen, da der Heizkessel und andere Teile beschädigt werden können, aufgrund von Verschmutzungen die im Regenwasser auftreten könnten
Bitte kontrollieren Sie ob das Zubehör verstopft, der Wasserfilter verschmutzt oder das Wasser im Schmutzwassertank ist zu schmutzig ist. Evtl. ist auch der HEPA-Filter verschmutzt.
Das Wasser im Wasserfilterbehälter ist stark verschmutzt. Bitte füllen Sie frisches Wasser ein.
Bitte kontrollieren Sie den Schwimmerschalter. Evtl. ist dieser blockiert
Die optimale Haltehöhe des Griffs über der zu wischenden Fläche beträgt 80 cm. So wird der Schmutz ideal aufgenommen. Die Toleranz liegt zwischen 65 cm und 90 cm.
Der Antrieb der Walzen befindet sich nicht seitlich am Reinigungskopf, sondern in der Mitte zwischen den beiden Walzen. Hierdurch wird die Reinigungsspur zwar durch einen schmalen Streifen unterbrochen, jedoch wird so eine optimale Reinigung von Ecken und Kanten ermöglicht.
Bei der Vorwärtsbewegung wird der Schmutz auf dem Boden zunächst befeuchtet. Der größte Anteil des Schmutzes wird bei der Rückwärtsbewegung aufgenommen. Zudem erzielen langsame Vor- und Rückwärtsbewegungen die besten Reinigungsergebnisse, da dem Gerät so die nötige Zeit für eine gründliche Schmutzaufnahme gegeben wird.
Nein, der FC 5 ist ein 2-in-1 Gerät. Es kann daher nicht nur gesaugt oder nur gewischt werden. Grobschmutz muss vorher entfernt werden.
Achten Sie darauf, dass der Schmutzwassertank nicht zu voll wird, vor allem, wenn Sie das Gerät quer oder über Kopf einsetzen.
Laden Sie den Akku, wenn die Betriebsanzeige aus ist oder langsam blinkt. Wenn die Anzeige schnell blinkt, suchen Sie bitte einen unserer Servicepartner auf oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.
Füllen Sie das Reinigungsmittel auf. Falls der Pumpmechanismus defekt ist, schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit kurzer Fehlerbeschreibung und Kaufbeleg.
Je nach Modell haben Kärcher-Hochdruckreiniger für den privaten Gebrauch eine Fördermenge zwischen 230 und 600 l/h (Durch einen Gartenschlauch fließen pro Stunde etwa 3500 Liter Wasser). Der Hochdruckreiniger schont den Geldbeutel und die Umwelt.
In einem Hochdruckreiniger arbeitet eine elektrisch betriebene Pumpe, die den Wasserdruck um ein Vielfaches - auf bis zu 150 bar - erhöht. Mit diesem Druck wird das Wasser durch den Hochdruckschlauch zu einer Arbeitslanze befördert, wo es als scharfer, gebündelter Strahl aus einer Düse austritt und so eine enorme Reinigungskraft entfaltet. Wird die Handspritzpistole nicht betätigt, dann schaltet die Pumpe automatisch ab. Somit erledigen Sie Ihre Reinigungsarbeiten schneller als mit herkömmlichen Methoden und haben zudem noch einen geringen Wasserverbrauch.
Ja, Sie sollten dafür den Saugschlauch mit Filter (Teilenummer: 2.643-100.0) verwenden. Befestigen Sie den Saugschlauch am Gerät an der Wasserzuführung. Das andere Ende stecken Sie in die Regentonne. Schließen Sie den Hochdruckschlauch am Gerät an. Bevor Sie jetzt das Gerät einschalten, entfernen Sie das Stahlrohr von der Pistole. Drücken Sie den Hebel an der Pistole, so dass diese geöffnet ist und schalten Sie jetzt Ihr Gerät an. So kann die Luft, die sich im Gerät befindet, leicht entweichen und der Hochdruckreiniger beginnt, das Wasser anzusaugen. Das Gerät sollte nicht mehr als 0,5 m über der Entnahmestelle stehen.
Die Kärcher Reinigungsmittel sind speziell auf unsere Geräte abgestimmt. Bei Verwendung von Fremdreinigungsmitteln erlischt Ihr Garantieanspruch.
Der Systemtrenner (Rückflussverhinderer) verhindert, dass Reinigungsmittel ins Trinkwasser gelangt.
Der Flächenreiniger T 250 kann für alle Geräte von Klasse 2 bis Klasse 7 verwendet werden. Der Flächenreiniger T 400 ist nur für Geräte der Klassen K 5 bis K7 geeignet.
Suchen Sie bitte in folgenden Fällen einen unserer Servicepartner auf oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf:
Suchen Sie bitte einen unserer Servicepartner auf oder nehmen Sie direkt zu uns Kontakt auf.
Sehen Sie im Video wie Sie Ihren Hochdruckreiniger winterfest machen.
Wenn die Walze oder Bürste abgenutzt ist, müssen Sie diese austauschen. Wenn der Kehrwalzenantrieb abgenutzt ist, suchen Sie bitte einen unserer Servicepartner auf oder nehmen Sie direkt zu uns Kontakt auf.
Prüfen Sie, ob die Dichtlippe und die Dichtung am Kehrbehälter noch in Ordnung ist und tauschen Sie diese ggf. aus.
Prüfen Sie, ob die Kehrwalze in der richtigen Höhe eingestellt ist. Nur die Spitzen der Borsten sollen den Boden berühren. Wenn die Höhenverstellung oder der Radantrieb defekt ist, suchen Sie bitte einen unserer Servicepartner auf oder nehmen Sie direkt zu uns Kontakt auf.
Für einzelne trockene Blätter können Sie einen Mehrzwecksauger einsetzen, bei großen Mengen Laub allerdings nicht. Hartes oder nasses Laub kann schnell zu Verstopfungen im Saugschlauch oder am Behältereingang führen.
Die Stufe 2 ist nur für den Betrieb mit Elektrowerkzeugen konzipiert. Beim Einschalten des Elektrogeräts läuft der Sauger an und läuft nach dem Abschalten des Elektrogeräts noch ca. 15-20 Sekunden nach.
Beim Saugen von Feinstaub sollten Sie unbedingt eine Filtertüte einsetzen.
Prüfen Sie, ob der Saugschlauch richtig eingesteckt ist und auch kein Defekt vorliegt. Prüfen Sie, ob der Filter vorhanden und nicht defekt ist. Setzen Sie eine Filtertüte ein.
Tauschen Sie die Filtertüte aus, reinigen Sie den Patronen-/Flachfaltenfilter, die Düse, Saugrohr und Saugschlauch. Erneuern Sie ggf. die Dichtungen.
Das Gerät schaltet ab, wenn der Schmutzbehälter zu voll ist. Falls die Füllstandssonde und das Gehäuse nass sind, kann eine Feuchtigkeitsbrücke entstehen. Lassen Sie das Gerät trocknen und reinigen Sie die Füllstandssonde.
Prüfen Sie die Sicherung und Steckdose und untersuchen Sie Kabel und Stecker auf Beschädigungen. Sollte der Geräteschalter, Kohlebürste oder Gerätesteckdose defekt sein, suchen Sie bitte einen unserer Servicepartner auf oder nehmen Sie direkt zu uns Kontakt auf.
Entfernen Sie den Patronenfilter und entleeren Sie den Behälter. Sollte sich Wasser im Patronenfilter befinden, lassen Sie diesen trocknen.
Prüfen Sie die Steckdose und suchen Sie bitte einen unserer Servicepartner auf oder nehmen Sie direkt zu uns Kontakt auf.
Der Mobile Outdoor Cleaner arbeitet mit Niederdruck und ist kein Hochdruckreiniger. Kombiniert mit einer gut abgestimmten Wasserflussmenge von 2 l/min und einer Flachstrahldüse ist er für die Zwischenreinigung von Schuhen, Fahrrädern, Kinderwagen, Campingausrüstung u.v.m. optimal geeignet.
Der Lithium-Ionen-Akku ist nicht austauschbar. Das Gerät kann durch einen Ladestecker aufgeladen werden.
Ja, da der Wassertank möglicherweise durch eine alternative Wasserquelle gefüllt wird, ist unter dem Stößel ein Filter, der entfernt und gereinigt werden kann.
Die Akkulaufzeit beträgt 15 Minuten = die Zeit für 7,5 Wassertankvolumen. Ein Wassertankvolumen entspricht 4 l, ausreichend für die Reinigung von zwei Fahrrädern oder mehrerer kleiner Gegenstände.
Die Förderleistung ist abhängig von der Förderhöhe und von der angeschlossenen Peripherie. Beachten Sie die maximale Förderhöhe.
Ziehen Sie den Netzstecker und reinigen Sie den Ansaugbereich.
Prüfen Sie die Netzsicherung. Klappen Sie zum Arbeiten den Schubbügel nach unten. Sollte der Mikroschalter im Gelenk oder der Motor defekt sein, suchen Sie bitte einen unserer Servicepartner auf oder nehmen Sie direkt zu uns Kontakt auf.
Tauschen Sie die Filtertüte aus oder setzen Sie richtig ein. Beseitigen Sie eventuelle Verstopfungen im Luftkanal. Sollte das Lüfterrad lose oder der Motor defekt sein, suchen Sie bitte einen unserer Servicepartner auf oder nehmen Sie direkt zu uns Kontakt auf.
Wenn die Polierpads verschmutzt oder abgenutzt sind, reinigen Sie diese oder tauschen Sie diese aus. Achten Sie darauf, die für Ihren Boden passenden Polierpads zu verwenden. Kärcher hat spezielle Polierpads für Hartflächen, gewachste Hartflächen, versiegelte Hartflächen und matte Steinböden im Programm.
Sollte die Anpressmechanik für die Polierscheiben defekt sein, suchen Sie bitte einen unserer Servicepartner auf oder nehmen Sie direkt zu uns Kontakt auf.
Prüfen Sie die Sicherung und Steckdose. Suchen Sie ggf. einen unserer Servicepartner auf oder nehmen Sie direkt zu uns Kontakt auf.
Achten Sie darauf, dass die Filtertüte richtig eingesetzt ist. Sollte die Filtertüte beschädigt sein, tauschen Sie diese aus.
Prüfen Sie, ob der HEPA-Filter, Saugdüse, Saugrohr, Filtertüte oder Motorschutzfilter verstopft sind.
Ersetzen Sie ggf. die Batterien. Stellen Sie eine Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger her, indem Sie mit dem Krümmer in Richtung Sauger zeigen.
Die Bezeichnung für den Abluftfilter ist HEPA-Hygienefilter* mit HEPA-Energieeffizienzklasse 10*. Für eine saubere Abluft ist nicht nur ein HEPA-Filter* wichtig, sondern auch die Qualität des gesamten Filtersystems und die Dichtheit des Staubsaugers. Wenn ein Gerät nicht dicht ist, kann an vielen Stellen Luft entweichen, die nicht durch den HEPA Filter* gefiltert wurde. Deshalb sind zur Beurteilung der Filterleistung nicht die HEPA-Energieeffizienzklasse, sondern die Messungen gemäß ErP-Label relevant. Es ist die einzige Messung, die das gesamte Filtersystem und die Dichtheit des Geräts berücksichtigt.
Mit dem VC 5 haben wir 3 Filterstufen: Hauptfilter, Langzeitfilter und HEPA- Hygienefilter*. Mit diesem Filterkonzept und der sehr dichten Gerätekonstruktion wird die Luft zu 99,98% gefiltert, gemäß der Norm IEC 60312. Dadurch erreicht der VC 5 die Staubemissionsklasse A - die höchste Klasse. Das bedeutet, dass das Filtersystem des VC 5 Staubpartikel bis zu einer Größe von 0,01μm (= 0,000001 cm) zurückhält, was weit unter der Sichtbarkeit von Partikeln (100μm) liegt.
Langzeitfilter entsprechend der Markierung in die Filterkassette wieder einsetzen und komplett zudrehen, bis der rote Sicherungsstab nicht mehr sichtbar ist.
Die Akkulaufzeit wird durch die Anzahl der Zellen beeinflusst. Die 18 V-Version hat fünf Batteriezellen und die 25,2 V-Version hat sieben Batteriezellen. Dies entspricht einer Akkulaufzeit von 11/40 Min. für die 18 V-Version und 15/60 Min. für die 25,2 V-Version.
Aufgrund der langen Akkulaufzeit und dem hervorragendem Reinigungsergebnis kann der VC 5 Cordless als vollwertiger Staubsauger eingesetzt werden.
Das Gerät schaltet ab, wenn beim Nasssaugen der Wasserstand im Behälter zu hoch ist. Schalten Sie das Gerät ab und leeren Sie den Behälter.
Schließen Sie den Saugschlauch richtig an und setzen Sie den Flachfaltenfilter richtig ein oder tauschen Sie diesen ggf. aus.