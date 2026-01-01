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    FAQ - die häufigsten Fragen | Kärcher

    Kärcher FAQs

    Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zu unseren Produkten, zu Reparatur und Gewährleistung. Falls Sie auf der folgenden Seite nicht fündig werden, können Sie gerne Kontakt mit uns aufnehmen.

    FAQs: Allgemeine Fragen und Antworten

      

    Allgemeine Fragen
    Ein Kärcher Servicetechniker in grau-gelber Arbeitskleidung arbeitet konzentriert an einem gelben Kärcher Gerät in einer Werkstattumgebung.

       

    Fragen zu Reparatur und Ersatzteilen
    Ein Mann in einem grünen Parka, Schutzbrille und Handschuhen steht in einer nebligen Wald- oder Gartenumgebung und hält einen gelb-schwarzen Akku-Rasentrimmer von Kärcher.

      

    Fragen zu Produkten

    Allgemeine Fragen und Antworten

    Fragen und Antworten zu Reparatur und Ersatzteilen

    Fragen und Antworten zu Produkten

    Akku-Besen

    Akku-Fenstersauger

    Dampfreiniger / Bügelstation

    Dampfsauger

    Hartbodenreiniger FC 5

    Hochdruckreiniger

    Kehrmaschine

    Nass-/Trockensauger

    Mobile Outdoor Cleaner OC 3

    Pumpen

    Saugbohner

    Staubsauger

    Staubsauger VC 5

    Staubsauger VC 5 Cordless

    Waschsauger