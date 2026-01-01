Hier finden Sie für jedes Produkt die entsprechende Bedienungsanleitung bzw. Betriebsanleitung. In unseren Bedienungsanleitungen finden Sie Informationen zum Beispiel zur Verwendung, Sicherheit, Inbetriebnahme, technische Daten, Zubehör und Informationen zur Entsorgung. Häufig auch für mehrere Sprachen innerhalb einer Bedienungsanleitung. Oftmals werden für die Bedienungsanleitung auch Synonyme wie BTA, Gebrauchsanleitung, Betriebsanleitung oder Benutzerhandbuch verwendet.