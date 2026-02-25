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    Zuverlässige Dampfreiniger | Kärcher

    Dampfreiniger

    Die Dampfreiniger von Kärcher sorgen im ganzen Haushalt für ein sauberes Vergnügen, und Ihre ganze Familie kann sicher sein, dass alles porentief rein wird – ganz ohne Chemie. Dank der Top-Reinigungsperformance beseitigt der Dampf bis zu 99,999 %* aller behüllten Viren sowie 99,99 %** aller haushaltsüblichen Bakterien und sorgt für ein hygienisches und gesundes Wohnumfeld. Ganz gleich, ob in der Küche, im Bad, auf Böden oder auch beim Bügeln macht Kärcher richtig Dampf und liefert Spitzenergebnisse. Entdecken Sie jetzt die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten!

    Person reinigt Holzboden mit Kärcher Dampfreiniger

    Mit Dampf gegen Viren* und Bakterien**

    Einfach und effektiv gegen Bakterien und behüllte Viren: heißer Wasserdampf. Der kraftvolle Dampfausstoß, die hohe Dampftemperatur, leistungsstarke Düsen und stark erhitzte Reinigungstücher sorgen dafür, dass Kärcher Dampfreiniger bis zu 99,999 %* der behüllten Viren, wie Influenzaviren, sowie 99,99 %** der haushaltsüblichen Bakterien auf Hartflächen, Armaturen, Fliesen, Spiegel usw. beseitigen können.

    • Hygienische und porentiefe Sauberkeit durch Dampf – ganz ohne Chemie, nur mit Leitungswasser
    • Beseitigung von bis zu 99,999 %* der behüllten Viren sowie 99,99 %** der haushaltsüblichen Bakterien auf glatten Hartflächen
    • Höhere Reinigungsleistung als herkömmliche manuelle Reinigungsmethoden mit Reinigungsmittel
    • Hohe Dampftemperatur, starke Dampfentwicklung
    Kärcher Dampfglätter

    Der Dampfglätter

    Der Dampfglätteraufsatz bietet eine schnelle und effektive Lösung, um Kleidung von Falten und Knittern zu befreien. Kompatibel mit allen Kärcher Dampfreinigern mit Zubehöraufnahme.

    Kärcher Dampfreiniger SC 5 EasyFix mit Dampfdruck-Bügeleisen

    SC 5 EasyFix

    Beseitigt selbst hartnäckigsten Schmutz dank der innovativen VapoHydro-Funktion (Heißwasser-Zuschaltung). Zudem ermöglicht die vierstufige Dampfmengenregulierung die perfekte Einstellung für die jeweilige Oberfläche und den jeweiligen Verschmutzungsgrad.

    Auch als „Iron“-Variante inkl. Dampfdruck-Bügeleisen erhältlich.

    Person reinigt Türkgriff mit Kärcher Dampfreiniger SC 4

    SC 4 EasyFix

    Mit abnehmbarem Tank für die einfache Wiederbefüllung und Bodendüse EasyFix für maximale Reinigungsleistung und einfachen, berührungslosen Tuchwechsel.

    Auch als „Iron“-Variante inkl. Dampfdruck-Bügeleisen erhältlich.

    SC 4 Deluxe EasyFix

    SC 4 Deluxe

    Der SC 4 Deluxe, mit LED-Leuchtring und perfekter Zubehöraufbewahrung, reinigt komfortabel und unterbrechungsfrei dank des permanent wiederbefüllbaren, abnehmbaren Wassertanks.

    Person reinigt Parkettboden mit SC 3 EasyFix

    SC 3 EasyFix

    Mit einer Aufheizzeit von nur 30 Sekunden ist er sofort startklar und kann permanent wiederbefüllt werden. Das innovative Entkalkungssystem erspart das manuelle Entkalken.

    Person reinigt Küchenboden mit Kärcher SC 3 Upright EasyFix

    SC 3 Upright

    Mit 3-stufiger Dampfmengenregulierung für unterschiedliche Bodenbeläge und Auffrischen von Teppichen dank Teppichgleiter. Der Premium-Dampfmopp hat einen abnehmbaren, permanent befüllbaren Wassertank für pausenloses Reinigen. Dank Entkalkungstechnologie ist kein zusätzliches Entkalken nötig.

    SC 3 Deluxe EasyFix

    SC 3 Deluxe

    Nur 30 Sekunden Aufheizzeit: Der SC 3 Deluxe, mit LED-Leuchtring und perfekter Zubehöraufbewahrung, reinigt unterbrechungsfrei dank des permanent befüllbaren Wassertanks.

    Person reinigt Tisch mit Kärcher Dampfreiniger SC 2 EasyFix

    SC 2 EasyFix

    Die perfekte Einstiegslösung in die Welt der Dampfreinigung – mit allen wesentlichen Funktionen. Das multifunktionale Zubehör kann praktischerweise direkt am Gerät aufbewahrt werden.

    SC 2 Upright EasyFix reinigt den Badezimmerboden

    SC 2 Upright

    Mit der 2-stufigen Dampfmengenregulierung können sowohl Hartböden als auch versiegelte Holzböden gereinigt werden. Leitungswasser in den Tank füllen und 30 Sekunden später loslegen. Die Entkalkungstechnologie mit der austauschbaren Entkalkungskartusche sorgt für eine einfache Wartung ohne zusätzliches Entkalken.

    Frau reinigt Badezimmer mit Kärcher Dampfreiniger SC 2 Deluxe EasyFix

    SC 2 Deluxe

    Der kompakte SC 2 Deluxe mit LED-Leuchtring zur Anzeige des Betriebsmodus. Ideal für sämtliche Hartflächen im gesamten Haushalt.

    Kärcher Dampfreiniger SC 1 Upright

    SC 1 Upright

    Klein, schmal, leicht und schnell einsatzbereit. Der Einstiegs-Dampfmopp ist in nur 30 Sekunden aufgeheizt, und der Frischwassertank kann zum Befüllen jederzeit abgenommen werden.

    Für eine lange Lebensdauer sorgt eine Entkalkungskartusche im Gerät. Auch das Parken und Abstellen des Dampfreinigers ist sehr komfortabel: Das Gerät bleibt allein aufrecht stehen.

    Kärcher Dampfreiniger

    Küchenreinigung

    Ob Armaturen, Wandfliesen, Glas- oder Kunststoffflächen, Abzugshaube, Herd oder Spüle: Der Dampfreiniger macht die Küche hygienisch sauber - ohne großen Kraftaufwand und ohne chemische Rückstände.

    Person reinigt Boden mit Kärcher Dampfreiniger

    Bodenreinigung

    Bei der Reinigung von Hartbodenbelägen wie Stein, Fliesen, PVC, Laminat oder versiegeltem Parkett sorgt der Dampfreiniger für hygienische Sauberkeit – ohne chemische Rückstände.

    Person reinigt Badezimmer mit Kärcher Dampfreiniger

    Badreinigung

    Auch bei der Reinigung von Wandfliesen, Glas- und Spiegelflächen, Fenstern, Armaturen, Duschkabinen, Fugen oder Ritzen machen die Dampfreiniger einen perfekten Job und sorgen für absolute hygienische Sauberkeit.

    Bad putzen mit Kärcher Tipps
    Know How

    BAD REINIGEN

    In kaum einem Raum im Haus wird so stark auf Sauberkeit und Hygiene geachtet wie im Bad. Über die richtige Reinigung von Toilette, Fliesen, Badewanne, Dusche, Waschbecken & Co. gibt es viele Meinungen. Mit diesen Expertentipps haben Schmutz und hartnäckiger Kalk im Badezimmer keine Chance.

    ZUM KÄRCHER KNOW HOW

    Mit Dampf gegen Viren* und Bakterien**

    Einfach und effektiv gegen Bakterien und behüllte Viren: heißer Wasserdampf. Der kraftvolle Dampfausstoß, die hohe Dampftemperatur, leistungsstarke Düsen und stark erhitzte Reinigungstücher sorgen dafür, dass Kärcher Dampfreiniger bis zu 99,999 %* der behüllten Viren, wie Influenzaviren, sowie 99,99 %** der haushaltsüblichen Bakterien auf Hartflächen, Armaturen, Fliesen, Spiegel usw. beseitigen können.

     

    • Hygienische und porentiefe Sauberkeit durch Dampf – ganz ohne Chemie, nur mit Leitungswasser
    • Beseitigung von bis zu 99,999 %* der behüllten Viren sowie 99,99 %** der haushaltsüblichen Bakterien auf glatten Hartflächen
    • Höhere Reinigungsleistung als herkömmliche manuelle Reinigungsmethoden mit Reinigungsmittel
    • Hohe Dampftemperatur, starke Dampfentwicklung