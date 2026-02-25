Mit Dampf gegen Viren* und Bakterien**
Einfach und effektiv gegen Bakterien und behüllte Viren: heißer Wasserdampf. Der kraftvolle Dampfausstoß, die hohe Dampftemperatur, leistungsstarke Düsen und stark erhitzte Reinigungstücher sorgen dafür, dass Kärcher Dampfreiniger bis zu 99,999 %* der behüllten Viren, wie Influenzaviren, sowie 99,99 %** der haushaltsüblichen Bakterien auf Hartflächen, Armaturen, Fliesen, Spiegel usw. beseitigen können.
- Hygienische und porentiefe Sauberkeit durch Dampf – ganz ohne Chemie, nur mit Leitungswasser
- Beseitigung von bis zu 99,999 %* der behüllten Viren sowie 99,99 %** der haushaltsüblichen Bakterien auf glatten Hartflächen
- Höhere Reinigungsleistung als herkömmliche manuelle Reinigungsmethoden mit Reinigungsmittel
- Hohe Dampftemperatur, starke Dampfentwicklung