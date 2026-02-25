Klein, schmal, leicht und schnell einsatzbereit. Der Einstiegs-Dampfmopp ist in nur 30 Sekunden aufgeheizt, und der Frischwassertank kann zum Befüllen jederzeit abgenommen werden.

Für eine lange Lebensdauer sorgt eine Entkalkungskartusche im Gerät. Auch das Parken und Abstellen des Dampfreinigers ist sehr komfortabel: Das Gerät bleibt allein aufrecht stehen.