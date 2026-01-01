2.1. Nach Auswahl des Gerätetyps und der Fehlerbeschreibung bieten wir Ihnen eine Reparatur Ihres Kärcher-Gerätes an. Ist Ihr Kärcher-Gerät weniger als zwei Jahre alt, ist die Reparatur für Sie kostenlos. Ist Ihr Kärcher-Gerät mehr als zwei Jahre alt, bieten wir Ihnen die Reparatur zum Festpreis an. Der Festpreis beinhaltet den kompletten Reparaturumfang inklusive des Standardzubehörs (außer Flächenreiniger T-Racer und / oder Schlauchwagen) inklusive Versand. Der Reparaturfestpreis gilt für Geräte, bei denen kein wirtschaftlicher Totalschaden vorliegt. Die Berechnung für die Instandsetzung von Sonderzubehörteilen erfolgt nach Aufwand.

2.2. Der Kunde kann den Reparaturauftrag über das in den Vorgang der Online-Reparaturabwicklung integrierte Online-Auftragsformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er den Gerätetyp und die Fehlerbeschreibung angegeben hat, durch Klicken des den Reparaturauftrag abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf das zu reparierende Kärcher-Gerät ab.

2.3. Nach Eingang Ihres Kärcher-Gerätes prüfen wir im Rahmen der Reparaturannahme in unserem Hause, ob ein Garantiefall vorliegt. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn

das von Ihnen eingesandte Kärcher-Gerät älter als zwei Jahre alt ist, oder

der Schaden an dem von Ihnen eingesandten Kärcher-Gerät durch eine unsachgemäße Nutzung Ihres Kärcher-Gerätes verursacht wurde.

2.4. Stellen wir fest, dass kein Garantiefall vorliegt, bieten wir Ihnen die Reparatur Ihres Kärcher-Gerätes zum Festpreis an. Sollten wir innerhalb von 14 Tagen keine Zusage zur Übernahme der Reparaturkosten oder gar keine Antwort von Ihnen erhalten, senden wir Ihr Kärcher-Gerät auf Ihre Kosten unrepariert zurück.

2.5. Liegt kein Garantiefall vor und stellen wir bei der Prüfung der Reparaturannahme fest, dass ein wirtschaftlicher Totalschaden vorliegt, der eine Reparatur verhindert, bieten wir Ihnen an, dass Gerät für Sie kostenfrei zu verschrotten. Sollten wir innerhalb von 14 Tagen keine Zustimmung zur Verschrottung Ihres Kärcher-Gerätes oder gar keine Antwort von Ihnen erhalten, senden wir Ihr Kärcher-Gerät auf Ihre Kosten unrepariert zurück.

2.6. Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Auftragsformular wird der Vertragstext von uns gespeichert und dem Kunden nach Absendung seines Reparaturauftrages nebst den vorliegenden AGB in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) zugeschickt. Zusätzlich wird der Vertragstext – ohne die AGB - in dem myKärcher Kundenportal archiviert und kann vom Kunden über sein passwortgeschütztes myKärcher Kundenkonto unter Angabe der entsprechenden Login-Daten kostenlos abgerufen werden.

2.7. Vor verbindlicher Abgabe des Online-Reparaturauftrags über das Online-Auftragsformular kann der Kunde seine Eingaben laufend mithilfe der Zurücktaste und der üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigieren. Darüber hinaus werden alle Eingaben vor der verbindlichen Abgabe des Reparaturauftrags noch einmal in einem Bestätigungsfenster angezeigt und können auch dort mittels drücken der Zurücktaste korrigiert werden.

2.8. Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.

2.9. Die Reparaturabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Reparaturabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die von Kärcher versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle von Kärcher oder von diesem mit der Reparaturabwicklung beauftragten Dritten versandten E-Mails zugestellt werden können.

2.10. Wir erheben und verarbeiten die uns von Ihnen bekanntgegebenen personenbezogenen Daten (Ihren Namen und Ihre Adresse sowie den von Ihnen angegebenen Gerätetyp) zur Durchführung Ihres Reparaturauftrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. (Vertragserfüllung). Nach Fertigstellung des Reparaturauftrages werden Ihre Daten so lange gespeichert wie dies nach den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen zwingend vorgesehen ist. Die verlängerte Speicherung zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten erfolgt gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO. Nähere Informationen zum Verantwortlichen und zum Datenschutz finden Sie auf Datenschutzklärung Seite.