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    AGB myKärcher Online-Reparaturabwicklung | Kärcher

    Allgemeine Geschäftsbedingungen

    für die Online-Reparaturabwicklung im myKärcher Kundenportal

    Kundenservice

    § 1 Geltungsbereich

    1.1.   Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) der

    Alfred Kärcher GmbH,
    Maculangasse 4,
    1220 Wien,
    Tel: +43 (0)1 250 60-0,

    Kontakt: https://www.karcher.com/at/de/home-und-garden/service/kontakt-c862 (nachfolgend „Kärcher“), gelten für alle Reparaturaufträge, die ein Verbraucher oder Unternehmer (nachfolgend „Kunde“) mit Kärcher hinsichtlich der Reparatur von Kärcher Geräten abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des (Unternehmer)Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart.

    1.2.   Kärcher Geräte sind Geräte, die unter der Marke Kärcher vertrieben werden und in der Preisliste für Reparaturen "Klarer Fall" abrufbar unter https://www.karcher.com/at/de/home-und-garden/service/karcher-service-reparatur-c781 gelistet sind.

    1.3.   Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

    § 2 Vertragsschluss und Datenverarbeitung

    2.1.     Nach Auswahl des Gerätetyps und der Fehlerbeschreibung bieten wir Ihnen eine Reparatur Ihres Kärcher-Gerätes an. Ist Ihr Kärcher-Gerät weniger als zwei Jahre alt, ist die Reparatur für Sie kostenlos. Ist Ihr Kärcher-Gerät mehr als zwei Jahre alt, bieten wir Ihnen die Reparatur zum Festpreis an. Der Festpreis beinhaltet den kompletten Reparaturumfang inklusive des Standardzubehörs (außer Flächenreiniger T-Racer und / oder Schlauchwagen) inklusive Versand. Der Reparaturfestpreis gilt für Geräte, bei denen kein wirtschaftlicher Totalschaden vorliegt. Die Berechnung für die Instandsetzung von Sonderzubehörteilen erfolgt nach Aufwand.

    2.2.     Der Kunde kann den Reparaturauftrag über das in den Vorgang der Online-Reparaturabwicklung integrierte Online-Auftragsformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er den Gerätetyp und die Fehlerbeschreibung angegeben hat, durch Klicken des den Reparaturauftrag abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf das zu reparierende Kärcher-Gerät ab.

    2.3.     Nach Eingang Ihres Kärcher-Gerätes prüfen wir im Rahmen der Reparaturannahme in unserem Hause, ob ein Garantiefall vorliegt. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn

    • das von Ihnen eingesandte Kärcher-Gerät älter als zwei Jahre alt ist, oder
    • der Schaden an dem von Ihnen eingesandten Kärcher-Gerät durch eine unsachgemäße Nutzung Ihres Kärcher-Gerätes verursacht wurde.

    2.4.     Stellen wir fest, dass kein Garantiefall vorliegt, bieten wir Ihnen die Reparatur Ihres Kärcher-Gerätes zum Festpreis an. Sollten wir innerhalb von 14 Tagen keine Zusage zur Übernahme der Reparaturkosten oder gar keine Antwort von Ihnen erhalten, senden wir Ihr Kärcher-Gerät auf Ihre Kosten unrepariert zurück.

    2.5.     Liegt kein Garantiefall vor und stellen wir bei der Prüfung der Reparaturannahme fest, dass ein wirtschaftlicher Totalschaden vorliegt, der eine Reparatur verhindert, bieten wir Ihnen an, dass Gerät für Sie kostenfrei zu verschrotten. Sollten wir innerhalb von 14 Tagen keine Zustimmung zur Verschrottung Ihres Kärcher-Gerätes oder gar keine Antwort von Ihnen erhalten, senden wir Ihr Kärcher-Gerät auf Ihre Kosten unrepariert zurück.

    2.6.     Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Auftragsformular wird der Vertragstext von uns gespeichert und dem Kunden nach Absendung seines Reparaturauftrages nebst den vorliegenden AGB in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) zugeschickt. Zusätzlich wird der Vertragstext – ohne die AGB - in dem myKärcher Kundenportal archiviert und kann vom Kunden über sein passwortgeschütztes myKärcher Kundenkonto unter Angabe der entsprechenden Login-Daten kostenlos abgerufen werden.

    2.7.     Vor verbindlicher Abgabe des Online-Reparaturauftrags über das Online-Auftragsformular kann der Kunde seine Eingaben laufend mithilfe der Zurücktaste und der üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigieren. Darüber hinaus werden alle Eingaben vor der verbindlichen Abgabe des Reparaturauftrags noch einmal in einem Bestätigungsfenster angezeigt und können auch dort mittels drücken der Zurücktaste korrigiert werden.

    2.8.     Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.

    2.9.     Die Reparaturabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Reparaturabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die von Kärcher versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle von Kärcher oder von diesem mit der Reparaturabwicklung beauftragten Dritten versandten E-Mails zugestellt werden können.

    2.10. Wir erheben und verarbeiten die uns von Ihnen bekanntgegebenen personenbezogenen Daten (Ihren Namen und Ihre Adresse sowie den von Ihnen angegebenen Gerätetyp) zur Durchführung Ihres Reparaturauftrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. (Vertragserfüllung). Nach Fertigstellung des Reparaturauftrages werden Ihre Daten so lange gespeichert wie dies nach den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen zwingend vorgesehen ist. Die verlängerte Speicherung zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten erfolgt gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO. Nähere Informationen zum Verantwortlichen und zum Datenschutz finden Sie auf Datenschutzklärung Seite.

    § 3 Widerrufsrecht

    Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu. Nähere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung.

    >Widerrufsformular

    § 4 Preise und Zahlungsbedingungen

    4.1.   Alle Preise verstehen sich inklusive Umsatzsteuer und Versand.

    4.2.   Als Zahlungsart steht nur eine Zahlung auf Rechnung zur Verfügung. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Durchführung des Reparaturauftrages und Erhalt der Rechnung ohne Abzug fällig, sofern nichts anderes vereinbart ist.

    4.3.   Kärcher hat für seine Forderungen aus dem Reparaturauftrag ein Pfandrecht an den ausgebesserten Kärcher-Geräten, wenn sie bei der Herstellung oder zum Zwecke der Ausbesserung in seinen Besitz gelangt sind.

    § 5 Rücksendebedingungen

    5.1.   Die Rücksendung Ihres Kärcher-Gerätes erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die in dem myKärcher Kundenportal angegebene Lieferanschrift maßgeblich.

    5.2.   Bei Geräten, die per Spedition geliefert werden, erfolgt die Lieferung „frei Bordsteinkante“, also bis zu der der Lieferadresse nächstgelegenen öffentlichen Bordsteinkante, sofern nichts anderes vereinbart ist.

    5.3.   Versandkosten fallen nicht an. Wir berechnen Ihnen lediglich Versandkosten, wenn wir Ihnen ein Gerät zurückliefern müssen, weil das Gerät keine Gewährleistung mehr hat oder Sie uns den Fortbestand der Gewährleistung nicht belegt haben.

    5.4.   Sendet das Transportunternehmen das versandte Gerät an uns zurück, da eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass Kärcher ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher angekündigt hatte.

    5.5.   Die Rücksendung erfolgt grundsätzlich in einer neuen Serviceverpackung, da der Originalkarton ohne weiteren Schutz für die Rücksendung nicht geeignet ist.

    5.6.   Handelt der Kunde als Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des versandten Kärcher-Gerätes auf den Kunden über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Handelt der Kunde als Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des versandten Kärcher-Gerätes grundsätzlich erst mit Übergabe des Gerätes an den Kunden oder eine empfangsberechtigte Person über. Abweichend hiervon geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des versandten Kärcher-Gerätes auch bei Verbrauchern bereits auf den Kunden über, sobald Kärcher die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat, wenn der Kunde den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person oder Anstalt mit der Ausführung beauftragt und Kärcher dem Kunden diese Person oder Anstalt zuvor nicht benannt hat.

    § 6 Mängelhaftung (Gewährleistung für Reparaturarbeiten)

    6.1.     Liegt ein Mangel der Reparaturleistung oder Austauschteilen vor, gelten die gesetzlichen Vorschriften.

    6.2.     Die Verjährung für Gewährleistungsansprüche aus der Reparaturleistung beträgt 24 Monate ab Abnahme. Der Neubeginn der Verjährung für das ursprünglich gekaufte Gerät ist ausgeschlossen, außer in Fällen des Vorliegens von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

    § 7 Haftung

    7.1.     Kärcher haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt:

    7.2.     Kärcher haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt

    • bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
    • bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
    • aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts anderes geregelt ist,
    • aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz.

    7.3.     Verletzt Kärcher fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß Ziffer 7.1 unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag Kärcher nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

    7.4.     Im Übrigen ist eine Haftung Kärchers ausgeschlossen.

    7.5.     Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung von Kärcher für seine Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.

    § 8 Anwendbares Recht, Gerichtsstand

    8.1.   Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

    8.2.   Handelt der Kunde als Unternehmer oder juristische Person des öffentlichen Rechts, ist Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz von Kärcher.

    § 9 Informationen zur Online-Streitbeilegung

    Wir ziehen es vor, Ihre Anliegen im direkten Austausch mit Ihnen zu klären und nehmen daher nicht an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen und Problemen direkt.

    a) Rücktrittsbelehrung

    Rücktrittsrecht

    Der Kunde hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen von diesem Vertrag zurückzutreten.

    Die Rücktrittsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem der Kunde oder ein vom Kunden benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen hat.

    Wir bitten Sie, den Rückversand im Originalkarton vorzunehmen, um dem von Ihnen beauftragten Transporteur die für den Transport erforderlichen Hinweise und Informationen, einschließlich UN-Nummer, zur Verfügung zu stellen.

    Um das Rücktrittsrecht auszuüben, muss der Kunde Kärcher

    Alfred Kärcher GmbH

    Maculangasse 4

    1220 Wien

    E-Mail: reklamation.at@karcher.com

    mittels eindeutiger Erklärung, etwa per E-Mail, über seinen Entschluss informieren, von diesem Vertrag zurückzutreten.

    Waren, die im Kärcher Onlineshop gekauft wurden und zurückgesendet werden sollen, können über das „MyKärcher“-Konto bzw alternativ über das von Kärcher bereitgestellte Formular zur Rücksendung angemeldet werden.

    Soweit Kärcher gesetzlich verpflichtet ist, für online geschlossene Verträge eine Online-Rücktrittsfunktion bereitzustellen, kann der Kunde den Rücktritt auch über diese Funktion erklären. Diese Online-Rücktrittsfunktion ergänzt die sonstigen Möglichkeiten zur Ausübung des Rücktrittsrechts und beschränkt diese nicht.

    Folgen des Widerrufs

    Wenn der Kunde von diesem Vertrag zurücktritt, hat Kärcher alle Zahlungen, die Kärcher vom Kunden erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Rücktritt bei Kärcher eingegangen ist. Davon ausgenommen sind zusätzliche Kosten, die sich daraus ergeben, dass der Kunde eine andere Art der Lieferung als die von Kärcher angebotene günstigste Standardlieferung gewählt hat.

    Für diese Rückzahlung verwendet Kärcher dasselbe Zahlungsmittel, das der Kunde bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit dem Kunden wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall werden dem Kunden wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

    Kärcher kann die Rückzahlung verweigern, bis Kärcher die Waren wieder zurückerhalten hat oder bis der Kunde den Nachweis erbracht hat, dass er die Waren zurückgesandt hat, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

    Der Kunde hat die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem er Kärcher über den Rücktritt von diesem Vertrag unterrichtet hat, an Kärcher zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn der Kunde die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absendet.

    Der Kunde trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung, soweit Kärcher ihn hierüber vor Vertragsabschluss informiert hat und soweit Kärcher nicht ausdrücklich eine kostenfreie Rücksendung anbietet oder gesetzlich zur Tragung der Rücksendekosten verpflichtet ist.

    Der Kunde muss für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.