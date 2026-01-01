Wenn Sie die myKärcher Business Website von Kärcher unter business.kaercher.com nutzen, erhebt Kärcher unterschiedliche Daten von Ihnen, teilweise auch sogenannte personenbezogene Daten. Dabei handelt es sich um Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen.

1. Besuch der myKärcher Business Websites

Beim Besuch der myKärcher business Website übermitteln Sie (aus technischer Notwendigkeit) über Ihren Internetbrowser Daten an unseren Webserver. Folgende Daten werden während einer laufenden Verbindung zur Kommunikation zwischen Ihrem Internetbrowser und unserem Webserver aufgezeichnet:

● Datum und Uhrzeit der Anforderung

● Name der angeforderten Datei

● Zeitpunkt des letzten Logins / Bestellung

● Seite, von der aus die Datei angefordert wurde

● Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, etc.)

● verwendeter Webbrowser und verwendetes Betriebssystem

● vollständige IP-Adresse des anfordernden Rechners

● übertragene Datenmenge

Aufgrund unseres berechtigten Interesses an der technischen Sicherheit, insbesondere zur Abwehr von Angriffsversuchen auf unseren Webserver, werden diese Daten von uns kurzzeitig gespeichert. Ein Rückschluss auf einzelne Personen ist uns anhand dieser Daten nicht möglich.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO.

Weitergehende personenbezogene Informationen werden nur erfasst, wenn Sie diese freiwillig zur Verfügung stellen, etwa im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung. Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwendet Kärcher je nach betroffenem Bereich zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung Ihrer Bestellung sowie zum Zweck der technischen Administration der Webseiten. Im Einzelnen folgt die Nutzung in den jeweiligen Bereichen wie folgt:

2. myKärcher Business Website

Wenn Sie als von Ihrem Unternehmen hierfür beauftragte Person in unserem myKärcher Business Shop für Ihr Unternehmen bestellen, speichern wir zur Erfüllung des zwischen Ihrem Unternehmen und Kärcher geschlossenen Vertrages bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO folgende Informationen:

a) Registrierung

Um myKärcher Business inkl. der Kauffunktionen nutzen zu können, ist eine Registrierung zwingend erforderlich. Dazu können Sie zusammen mit Ihrer E-Mail-Adresse ein Passwort wählen, beides ermöglicht Ihnen bei einem späteren Einkauf ein einfacheres Login ohne erneute Dateneingabe. Kärcher speichert die von Ihnen eingegebenen Daten zur Einrichtung eines Kundenkontos für Ihr Unternehmen, über das Ihre Bestellungen für Ihr Unternehmen erfasst, ausgeführt und abgewickelt werden. Kärcher hält die von Ihnen eingegebenen Daten für weitere Bestellungen vor, solange Sie bzw. Ihr Unternehmen die Registrierung aufrechterhalten.

b) Aufbewahrung der Bestelldaten

Wenn Sie für eine Bestellung Daten an Kärcher übermitteln, werden die Bestelldaten so lange gespeichert wie dies für die Kaufabwicklung notwendig und gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen zwingend vorgesehen ist. Die verlängerte Speicherung zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten erfolgt gemäß Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO.

3. Kontaktformular

Wenn Sie sich über ein Kontaktformular auf myKärcher Business an Kärcher wenden, werden die von Ihnen angegebene Daten gespeichert, damit Ihre Nachricht an den richtigen Ansprechpartner weitergeleitet werden kann. Dies erfolgt nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO zur Abwicklung Ihrer Anfrage. Für andere Zwecke werden Ihre über ein Kontaktformular angegebenen Daten nicht verwendet, insbesondere nicht für Werbung. Nach Erledigung Ihrer Anfrage löschen wir Ihre Anfrage und die damit zusammenhängenden personenbezogenen Daten.

4. Online-Reparaturprozess

Nutzen Sie für Ihr Unternehmen den Online-Reparaturprozess auf myKärcher Business oder im Kärcher Infonet, so erheben wir Ihren Namen und Ihre Adresse, den Namen Ihres Unternehmens sowie den von Ihnen angegebenen Gerätetyp zur Durchführung Ihres im Namen Ihres Unternehmens erteilten Reparaturauftrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

Nach Fertigstellung des Reparaturauftrages werden die von Ihnen bekannt gegebenen Daten so lange gespeichert wie dies nach den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen zwingend vorgesehen ist. Die verlängerte Speicherung zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten erfolgt gemäß Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO.

5. Einweisungsprotokolle

Im Rahmen der Einweisung von Professional-Geräten erstellt Kärcher oder ein Kärcher Handelspartner Einweisungsprotokolle. Hierbei werden Name, Firmenadresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der eingewiesenen Person erhoben. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt für die Dauer der aufrechten Vertragsbeziehung aufgrund berechtigten Interesses von Kärcher gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO an der Qualitätssicherung, Produktbeobachtung und Weiterentwicklung der Kärcher Produkte sowie zur Marktforschung. Erfolgt die Einweisung durch einen Kärcher Handelspartner gibt dieser auf Anforderung durch Kärcher die Einweisungsprotokolle mit den vorstehend genannten Daten an Kärcher weiter. Kärcher führt auf Basis der Einweisungsprotokolle stichprobenartige Kundenzufriedenheitsbefragungen durch.

6. Marketing

Kärcher ist innerhalb der Kärcher-Unternehmensgruppe für die Kunden- und Interessentenbetreuung in Österreich zuständig (Marketing und Vertrieb) und verarbeitet in dieser Funktion auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO personenbezogene Daten von gewerblichen Kunden und Interessenten der Kärcher-Unternehmensgruppe für die Kontaktaufnahme zu Vertriebszwecken sowie deren Vorbereitung, jeweils beschränkt auf Österreich. Die Verarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 S. lit. f) DSGVO auf der Grundlage des berechtigten Interesses von Kärcher an Marketing und Vertrieb der Produkte der Unternehmen der Kärcher-Unternehmensgruppe in Österreich für die Dauer der aufrechten Vertragsbeziehung.