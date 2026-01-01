Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Impressum | Kärcher

    Impressum

    Alfred Kärcher GmbH

    Maculangasse 4
    A-1220 Wien

    Tel: +43 (0) 1 / 250 60 - 0
    E-Mail: info.at@karcher.com

    Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Beteiligungen: Kärcher Beteiligungs GmbH
    Unternehmensgegenstand: Verkauf von Reinigungsgeräten und -systemen
    Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien
    Firmenbuch-Nr.: FN 127011g
    Aufsichtsbehörde: Magistratisches Bezirksamt für den 22. Bezirk
    UID-Nr.: ATU 16378408
    Geschäftsführer: Mag. (FH) Michael Rochel

    Haftungsausschluss

    Die Inhalte unserer Internetseiten ändern sich ständig. Sie wurden jeweils mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann für die Inhalte keine Garantie auf Vollständigkeit oder Richtigkeit übernommen werden. Die Alfred Kärcher GmbH haftet nicht für Schäden aufgrund der Benutzung der Informationen und Daten auf diesen Internetseiten, es sei denn im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Alfred Kärcher GmbH.

    Die Alfred Kärcher GmbH übernimmt keine Haftung oder Garantie für den Inhalt von Internetseiten, auf die auf unserer Homepage direkt oder indirekt verwiesen wird. Die Alfred Kärcher GmbH macht sich die Inhalte der Websites Dritter, auf die von den Internetseiten der Alfred Kärcher GmbH verwiesen wird, nicht zu Eigen. Für die verwiesenen Internetseiten ist nicht die Alfred Kärcher GmbH verantwortlich, sondern die Betreiber der jeweiligen Seiten. Besucher folgen den Link-Verbindungen zu anderen Internetseiten daher auf eigene Gefahr und unterliegen dort den jeweils geltenden Nutzungsbedingungen.

    Copyright / Marken

    Alle Bilder, Grafiken, Texte und weitere hier veröffentliche Informationen sowie deren Gestaltung unterliegen einem urheberrechtlichen Schutz. Ausschließlich die Alfred Kärcher GmbH & Co. KG ist zur Verwendung dieser geschützten Inhalte berechtigt, wenn nicht anders angegeben. Eine Wiedergabe und/oder Reproduktion ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Alfred Kärcher GmbH & Co. KG zulässig.

    Insbesondere ist es nicht zulässig, Bilder oder Aufmachungen von dieser Homepage zu kopieren und für eigene Zwecke zu verwenden. Das Kärcher-Logo und der Wortbestandteil Kärcher sind geschützte Namen und Marken der Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. Darüber hinaus besitzt die Alfred Kärcher GmbH & Co. KG eine Vielzahl weiterer geschützter Marken. Eine Benutzung von Marken der Alfred Kärcher GmbH & Co. KG ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung zulässig.

    Informationen zur Online-Streitbeilegung

    Wir ziehen es vor, Ihre Anliegen im direkten Austausch mit Ihnen zu klären und nehmen daher nicht an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen und Problemen direkt.