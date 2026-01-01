Wenn Sie das Online-Angebot von Kärcher nutzen, verarbeitet Kärcher unterschiedliche Daten von Ihnen. Dazu können auch personenbezogene Daten gehören, also Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, etwa Name, Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.

1. Besuch der Kärcher-Websites

Beim Besuch der Kärcher-Websites übermittelt Ihr Internetbrowser aus technischer Notwendigkeit Daten an unseren Webserver. Dabei können insbesondere folgende Daten verarbeitet werden:

Datum und Uhrzeit der Anforderung;

Name der angeforderten Datei;

Seite, von der aus die Datei angefordert wurde;

Zugriffsstatus;

verwendeter Webbrowser;

verwendetes Betriebssystem;

IP-Adresse des anfordernden Geräts;

übertragene Datenmenge.

Diese Daten werden verarbeitet, um die Website technisch bereitzustellen, die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Website zu gewährleisten und Angriffsversuche auf unsere Systeme erkennen und abwehren zu können. Rechtsgrundlage ist unser berechtigtes Interesse an einer sicheren und funktionsfähigen Website gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO.

Weitergehende personenbezogene Daten verarbeiten wir nur, wenn Sie uns diese freiwillig zur Verfügung stellen, etwa im Rahmen einer Anfrage, Registrierung, Bestellung oder Newsletter-Anmeldung. Diese Daten verwenden wir je nach betroffenem Bereich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage, zur Abwicklung Ihrer Bestellung, zur Bereitstellung der jeweiligen Online-Funktion oder zur technischen Administration der Website.

2. Onlineshop

a) Bestellung ohne Einrichtung eines Kundenkontos

Wenn Sie im Onlineshop bestellen, verarbeiten wir die Daten, die zur Ausführung und Abwicklung der Bestellung erforderlich sind. Dazu zählen insbesondere Ihr vollständiger Name, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Rechnungsanschrift und gegebenenfalls eine abweichende Lieferanschrift. Diese Daten verwenden wir zur Abwicklung Ihrer Bestellung und zur Durchführung des Kaufvertrags.

b) Kundenkonto / Registrierung

Sie können sich für Ihren Einkauf bei Kärcher registrieren und ein Kundenkonto anlegen. Dazu können Sie zusammen mit Ihrer E-Mail-Adresse ein Passwort wählen. Dies ermöglicht Ihnen bei späteren Einkäufen ein einfacheres Login ohne erneute Eingabe aller Daten.

Kärcher speichert die von Ihnen eingegebenen Daten zur Einrichtung und Verwaltung des Kundenkontos. Über das Kundenkonto können Bestellungen erfasst, ausgeführt und abgewickelt werden. Kärcher hält Ihre Daten für weitere Bestellungen vor, solange Sie die Registrierung aufrechterhalten. Sie können Ihre Registrierungsdaten jederzeit abrufen, berichtigen oder die Löschung Ihres Kundenkontos verlangen.

c) Aufbewahrung der Bestelldaten

Wenn Sie im Rahmen einer Bestellung Daten an Kärcher übermitteln, speichern wir diese Daten so lange, wie dies für die Kaufabwicklung erforderlich ist. Darüber hinaus speichern wir Daten, soweit gesetzliche Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten bestehen.

d) Checkout und Bestellabwicklung über Shopify

Für den Betrieb des Onlineshops und die technische Abwicklung des Checkouts setzen wir Shopify ein. Anbieter ist Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland.

Wenn Sie im Onlineshop bestellen oder den Checkout nutzen, verarbeiten wir die für die Bestellung und Vertragsabwicklung erforderlichen Daten. Dazu zählen insbesondere Name, Rechnungs- und Lieferadresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bestell- und Warenkorbdaten, Zahlungs- und Versandinformationen sowie technische Nutzungsdaten, die für die Bereitstellung, Sicherheit und Funktionsfähigkeit des Checkouts erforderlich sind.

Die Verarbeitung erfolgt zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und zur Erfüllung des Kaufvertrags gemäß Art 6 Abs 1 lit b DSGVO. Soweit Daten zur technischen Bereitstellung, Sicherheit, Fehleranalyse und Missbrauchsvermeidung verarbeitet werden, erfolgt dies auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an einem sicheren und funktionsfähigen Onlineshop gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO.

Im Rahmen der Leistungserbringung können Daten an Shopify sowie an verbundene Shopify-Gesellschaften und technische Dienstleister übermittelt werden. Dabei können auch Übermittlungen in Länder außerhalb des EWR erfolgen. In diesem Fall erfolgt die Übermittlung nach Maßgabe der Art 44 ff DSGVO, insbesondere auf Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen Kommission oder geeigneter Standardvertragsklauseln.

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch Shopify finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Shopify.

e) Zahlungsabwicklung

Wenn Sie im Onlineshop eine Zahlungsart auswählen, verarbeiten wir die für die Zahlungsabwicklung erforderlichen Daten. Dazu zählen insbesondere Name, Rechnungsadresse, Bestellnummer, Rechnungsbetrag, Währung, gewählte Zahlungsart sowie je nach Zahlungsart weitere Zahlungs- und Transaktionsdaten.

Zur Abwicklung der Zahlung übermitteln wir die hierfür erforderlichen Daten an den jeweils ausgewählten Zahlungsdienstleister. Die Verarbeitung durch Kärcher erfolgt zur Erfüllung des Kaufvertrags gemäß Art 6 Abs 1 lit b DSGVO.

Die Zahlungsdienstleister verarbeiten personenbezogene Daten auch in eigener datenschutzrechtlicher Verantwortlichkeit, insbesondere zur Zahlungsabwicklung, Betrugsprävention, Risikoprüfung, Erfüllung regulatorischer Pflichten sowie zur Durchsetzung und Abwehr von Ansprüchen. Für diese Verarbeitungen gelten ergänzend die Datenschutzhinweise des jeweiligen Zahlungsdienstleisters.

Apple Pay

Wenn Sie Apple Pay als Zahlungsart auswählen, erfolgt die Zahlungsabwicklung über Apple Distribution International Limited, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, bzw über die von Apple eingebundenen Zahlungsdienstleister.

Dabei werden die für die Zahlungsabwicklung erforderlichen Bestell- und Zahlungsinformationen verarbeitet. Apple Pay verwendet zur Zahlungsfreigabe die auf Ihrem Apple-Gerät hinterlegte Zahlungsmethode und die von Apple bereitgestellten Sicherheitsfunktionen. Kärcher erhält grundsätzlich keine vollständigen Kreditkarten- oder Kontodaten, sondern nur jene Informationen, die zur Bestätigung und Abwicklung der Zahlung erforderlich sind.

Die Verarbeitung durch Kärcher erfolgt zur Erfüllung des Kaufvertrags gemäß Art 6 Abs 1 lit b DSGVO. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch Apple Pay finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Apple.

Google Pay

Wenn Sie Google Pay als Zahlungsart auswählen, erfolgt die Zahlungsabwicklung über Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, bzw über die von Google eingebundenen Zahlungsdienstleister.

Dabei werden die für die Zahlungsabwicklung erforderlichen Bestell- und Zahlungsinformationen verarbeitet. Google Pay verwendet die in Ihrem Google-Konto bzw auf Ihrem Endgerät hinterlegte Zahlungsmethode. Kärcher erhält grundsätzlich keine vollständigen Kreditkarten- oder Kontodaten, sondern nur jene Informationen, die zur Bestätigung und Abwicklung der Zahlung erforderlich sind.

Die Verarbeitung durch Kärcher erfolgt zur Erfüllung des Kaufvertrags gemäß Art 6 Abs 1 lit b DSGVO. Google kann Zahlungs- und Transaktionsdaten in eigener Verantwortlichkeit verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google Pay.

PayPal

Wenn Sie PayPal als Zahlungsart auswählen, werden die für die Zahlungsabwicklung erforderlichen Daten an PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, übermittelt.

Die übermittelten Daten können insbesondere Name, E-Mail-Adresse, Rechnungs- und Lieferadresse, Bestellbetrag, Währung, Bestellnummer und Zahlungsinformationen umfassen. Die Übermittlung erfolgt, soweit sie für die Abwicklung der von Ihnen gewählten Zahlung erforderlich ist.

Die Verarbeitung durch Kärcher erfolgt zur Erfüllung des Kaufvertrags gemäß Art 6 Abs 1 lit b DSGVO. PayPal verarbeitet personenbezogene Daten darüber hinaus in eigener Verantwortlichkeit, insbesondere zur Zahlungsabwicklung, Betrugsprävention, Risikoprüfung und Erfüllung gesetzlicher Pflichten. Bei bestimmten PayPal-Zahlungsarten, insbesondere Rechnungskauf oder Ratenzahlung, kann PayPal Identitäts- und Bonitätsprüfungen durchführen.

Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von PayPal.

Adyen

Für bestimmte Zahlungsarten, insbesondere Kreditkartenzahlungen und EPS, setzen wir den Zahlungsdienstleister Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Niederlande, ein.

Wenn Sie eine über Adyen abgewickelte Zahlungsart auswählen, werden die für die Zahlungsabwicklung erforderlichen Daten an Adyen übermittelt. Dazu können insbesondere Name, Rechnungsadresse, Bestellbetrag, Währung, Bestellnummer, IP-Adresse, Zahlungsart sowie zahlungsbezogene Transaktionsdaten zählen.

Bei Kartenzahlungen werden die zur Abwicklung erforderlichen Kartendaten über die gesicherten Zahlungsprozesse von Adyen bzw der beteiligten Zahlungsstellen verarbeitet. Kärcher erhält grundsätzlich keine vollständigen Kartendaten.

Adyen verarbeitet diese Daten zur Zahlungsabwicklung, Betrugsprävention, Risikoprüfung und Erfüllung eigener gesetzlicher Pflichten. Bei Kreditkartenzahlungen kann das 3-D-Secure-Verfahren zur zusätzlichen Authentifizierung eingesetzt werden.

Die Verarbeitung durch Kärcher erfolgt zur Erfüllung des Kaufvertrags gemäß Art 6 Abs 1 lit b DSGVO. Soweit Kärcher Daten zur Missbrauchs- und Betrugsprävention verarbeitet, stützt sich Kärcher auf das berechtigte Interesse an einer sicheren Zahlungsabwicklung gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch Adyen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Adyen.

Adyen kann Konzernunternehmen und autorisierte externe Unterauftragsverarbeiter (Subprozessoren) einsetzen, um diese Dienstleistungen bereitzustellen. Diese Unterauftragsverarbeiter verarbeiten personenbezogene Daten ausschließlich im Auftrag von Adyen und unter Einhaltung angemessener vertraglicher und technischer Garantien. Informationen über Aktualisierungen der Liste der Unterauftragsverarbeiter von Adyen sind auf der Website von Adyen verfügbar: https://help.adyen.com/en_US/updates/adyen-sub-processor-update

Mollie und Klarna

Für bestimmte Zahlungsarten setzen wir den Zahlungsdienstleister Mollie B.V., Keizersgracht 121, 1015 CJ Amsterdam, Niederlande, ein.

Wenn Sie eine über Mollie abgewickelte Zahlungsart auswählen, werden die für die Zahlungsabwicklung erforderlichen Daten an Mollie übermittelt. Dazu zählen insbesondere Name, Rechnungs- und Lieferadresse, E-Mail-Adresse, Bestellbetrag, Währung, Bestellnummer und die gewählte Zahlungsart.

Soweit über Mollie Klarna-Zahlarten angeboten werden, insbesondere Pay Now (Sofort), Pay Later (Kauf auf Rechnung) oder Pay over time (Ratenkauf), können die für diese Zahlungsart erforderlichen Daten auch an Klarna übermittelt werden. Anbieter ist Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden.

Bei Klarna-Zahlarten können Identitäts-, Risiko- und Bonitätsprüfungen durchgeführt werden, soweit dies für die Bereitstellung der gewählten Zahlungsart erforderlich ist. Klarna verarbeitet personenbezogene Daten dabei auch in eigener datenschutzrechtlicher Verantwortlichkeit.

Die Verarbeitung durch Kärcher erfolgt zur Erfüllung des Kaufvertrags gemäß Art 6 Abs 1 lit b DSGVO. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Mollie und Klarna.

f) Besuch eines anderen Händlershops

Wenn Sie bei Ihrem Einkauf einen anderen Händlershop besuchen, indem Sie über einen Link zum Webshopangebot eines unserer Fachhändler gelangen und dort den Bestellvorgang fortsetzen, erhebt Kärcher keine Bestelldaten von Ihnen. In diesem Fall setzen Sie den Kaufvorgang im Händlershop fort.

3. Kontaktformulare

Wenn Sie sich über ein Kontaktformular auf den Kärcher-Websites an Kärcher wenden, verarbeiten wir die von Ihnen eingegebenen Daten. Dazu können insbesondere Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Unternehmen, Kundengruppe, der von Ihnen gewählte Themenbereich sowie der Inhalt Ihrer Anfrage gehören.

Kärcher verarbeitet diese Daten, um Ihre Anfrage zu erfassen, dem zuständigen Ansprechpartner zuzuordnen, zu bearbeiten, zu dokumentieren und erforderlichenfalls innerhalb des Kärcher-Konzerns weiterzuleiten.

Die Daten aus den allgemeinen Kontaktformularen werden zu diesen Zwecken in Adobe Campaign verarbeitet. Anbieter ist Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland.

Bei Anfragen von Gewerbekunden können die angegebenen Daten, einschließlich der Kontaktdaten der jeweiligen Kontaktperson, zusätzlich in den von Kärcher eingesetzten CRM- und Kundendatenmanagementsystemen verarbeitet werden. Dies dient insbesondere der Bearbeitung und Nachverfolgung der geschäftlichen Anfrage, der Verwaltung des Geschäftskontakts sowie der vorvertraglichen und vertraglichen Kommunikation.

Soweit sich Ihre Anfrage auf den Abschluss oder die Durchführung eines Vertrags bezieht, erfolgt die Verarbeitung gemäß Art 6 Abs 1 lit b DSGVO. Bei sonstigen Anfragen und bei der Verwaltung geschäftlicher Kontakte erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage des berechtigten Interesses von Kärcher an der Bearbeitung, Dokumentation und Nachverfolgung von Anfragen sowie an der Pflege von Geschäftsbeziehungen gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO.

Wenn Sie sich über ein Kontaktformular auf Facebook an Kärcher wenden, werden Ihre angegebenen Daten zunächst bei der Agentur Publicis Media Austria GmbH, Gumpendorfer Straße 21, 1060 Wien, gespeichert und anschließend an Kärcher weitergeleitet. Die Daten werden nach Weiterleitung gelöscht und nicht für andere Zwecke verwendet. Zusätzlich gilt die Datenschutzrichtlinie von Facebook.

Wenn Ihre Anfrage eine andere Gesellschaft des Kärcher-Konzerns betrifft, können Ihre Nachricht und die zugehörigen Daten an den zuständigen Ansprechpartner innerhalb des Kärcher-Konzerns weitergeleitet werden.

Die Daten werden so lange gespeichert, wie dies für die Bearbeitung und Dokumentation der Anfrage sowie für die weitere Kommunikation erforderlich ist. Darüber hinaus speichert Kärcher die Daten, soweit gesetzliche Aufbewahrungs- oder Nachweispflichten bestehen.

Im Rahmen der Nutzung von Adobe Campaign können personenbezogene Daten an Adobe-Gesellschaften oder technische Dienstleister außerhalb des EWR übermittelt werden. In diesem Fall erfolgt die Übermittlung nach Maßgabe der Art 44 ff DSGVO, insbesondere auf Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen Kommission oder geeigneter Standardvertragsklauseln. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Adobe.

4. Gewinnspiele

Bei Gewinnspielaktionen verarbeitet Kärcher nur jene Daten, die für die Gewinnauslosung und die Durchführung des jeweiligen Gewinnspiels erforderlich sind, insbesondere Name, Anschrift und E-Mail-Adresse. Rechtsgrundlage ist die Durchführung des Gewinnspiels gemäß Art 6 Abs 1 lit b DSGVO.

Nur wenn Sie ausdrücklich eingewilligt haben, verwendet Kärcher Ihre Daten auch für weitere Zwecke, insbesondere für Marktforschung oder Newsletterversand. Rechtsgrundlage ist in diesem Fall Art 6 Abs 1 lit a DSGVO.

5. Garantieverlängerungsaktion

Im Rahmen besonderer Aktionen bietet Kärcher auf der Website Garantieverlängerungen für ausgewählte Geräte an. Wenn Sie daran teilnehmen, verarbeitet Kärcher Ihren Namen, Ihre Anschrift, Ihre E-Mail-Adresse und Produktangaben zu dem Gerät, für das Sie den Garantiezeitraum verlängern wollen.

Diese Daten werden für die Abwicklung im Garantiefall und zur Zuordnung des Geräts benötigt. Rechtsgrundlage ist Art 6 Abs 1 lit b DSGVO. Weitere Angaben sind freiwillig und werden auf Grundlage Ihrer Einwilligung gemäß Art 6 Abs 1 lit a DSGVO verarbeitet.

6. myKärcher

Die Anlage eines passwortgeschützten Benutzerbereichs („myKärcher“-Account) ermöglicht oder vereinfacht die Nutzung bereitgestellter Funktionen, insbesondere Onlineshop und Online-Reparaturabwicklung.

Dabei werden insbesondere folgende Daten verarbeitet: Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Passwort und Geburtsdatum als Pflichtangaben sowie Anrede, Titel, Telefon- und Mobiltelefonnummer als freiwillige Angaben.

Diese Daten werden bei unserem Cloud-Anbieter Amazon Web Services in Irland und/oder Frankfurt am Main gespeichert.

Wenn über den passwortgeschützten Benutzerbereich ein Kauf oder ein Reparaturauftrag abgewickelt wird, werden zusätzlich die dafür erforderlichen Adressdaten gespeichert. Auch diese Daten werden bei unserem Cloud-Anbieter Amazon Web Services in Irland und/oder Frankfurt am Main gespeichert.

Der passwortgeschützte Benutzerbereich kann jederzeit vom Benutzer über die Funktion „Account löschen“ gelöscht werden.

7. Online-Reparaturprozess

Wenn Sie den Online-Reparaturprozess auf myKärcher oder auf dem Kärcher Infonet nutzen, verarbeitet Kärcher Ihren Namen, Ihre Adresse sowie den von Ihnen angegebenen Gerätetyp zur Durchführung Ihres Reparaturauftrags gemäß Art 6 Abs 1 lit b DSGVO.

Nach Fertigstellung des Reparaturauftrags speichert Kärcher Ihre Daten so lange, wie dies nach gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist. Die verlängerte Speicherung zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten erfolgt gemäß Art 6 Abs 1 lit c DSGVO.

8. Newsletter

A. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

a) Bestellung unseres Newsletters

Auf unserer Website besteht die Möglichkeit, einen kostenfreien Newsletter zu bestellen. Dabei werden die von Ihnen in die Eingabemaske eingegebenen Daten verarbeitet, insbesondere Anrede, Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse und Newsletter-Präferenzen.

Zudem werden Datum und Uhrzeit der Registrierung erhoben. Im Rahmen des Anmeldevorgangs holen wir Ihre Einwilligung ein und verweisen auf diese Datenschutzerklärung.

Wenn Sie den Newsletter bestellen, erhalten Sie regelmäßig Informationen zu Aktionen, Angeboten und Leistungen per E-Mail (einschließlich Erinnerungen bei etwaigen Kaufabbrüchen in unserem Onlineshop). Für den Newsletterversand verwendet Kärcher das Double-Opt-in-Verfahren. Das bedeutet, dass Ihnen erst dann ein Newsletter zugesendet wird, wenn Sie die Anmeldung durch Anklicken eines Bestätigungslinks in einer Bestätigungs-E-Mail bestätigt haben. Unbestätigte Profile werden nach drei Monaten im System gelöscht.

Sollten Sie den Newsletter im Rahmen bestimmter Formulare abonnieren, etwa bei einer Produktregistrierung, Garantieverlängerung oder im Onlineshop-Checkout, oder den Newsletter bereits in der Vergangenheit abonniert haben, können die Informationen aus diesem Formular Ihrem bestehenden Newsletter-Profil hinzugefügt oder als Grundlage für die Anlage eines neuen Newsletter-Profils verwendet werden.

Diese Informationen dienen der Personalisierung von Newslettern, damit Kärcher Ihnen möglichst passende Informationen zu Aktionen, Angeboten und Leistungen zusenden kann.

Für den Versand, die Verwaltung und die Auswertung von Newslettern und werblichen Aussendungen setzt Kärcher Adobe Campaign ein. Anbieter ist Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland.

Wenn Sie sich für den Newsletter anmelden oder in den Erhalt elektronischer Werbung einwilligen, können die hierfür erforderlichen Daten in Adobe Campaign verarbeitet werden. Dazu zählen insbesondere E-Mail-Adresse, Name, Anrede, Sprache, Land, Einwilligungsstatus, Zeitpunkt der Anmeldung, technische Versand- und Zustelldaten sowie Informationen zur Interaktion mit Aussendungen, insbesondere Öffnungen und Klicks.

Im Rahmen der Nutzung von Adobe Campaign können personenbezogene Daten an Adobe-Gesellschaften oder technische Dienstleister außerhalb des EWR übermittelt werden. In diesem Fall erfolgt die Übermittlung nach Maßgabe der Art 44 ff DSGVO, insbesondere auf Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen Kommission oder geeigneter Standardvertragsklauseln.

Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Adobe.

b) Newsletter bei gewerblichen Bestandskunden

Soweit Sie Bestandskunde sind und bei der Erhebung Ihrer E-Mail-Adresse sowie bei jeder Verwendung auf Ihr Widerspruchsrecht hingewiesen wurden, kann Kärcher Ihre vorliegenden Daten, insbesondere Vor- und Nachname sowie E-Mail-Adresse, verarbeiten, um Ihnen regelmäßig Informationen zu Aktionen, Angeboten und Leistungen per E-Mail zuzusenden. Sie können der Zusendung jederzeit entsprechend den im Newsletter enthaltenen Hinweisen widersprechen.

c) Messung der Öffnungs- und Klickraten

Zur Verbesserung des Newsletters misst Kärcher Öffnungs- und Klickraten. Hierfür enthalten die Newsletter eine pixelgroße Datei („Tracking-Pixel“), die beim Öffnen des Newsletters vom Server von Kärcher bzw vom Server des Versanddienstleisters abgerufen wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden technische Informationen, etwa Informationen zum Browser und System, sowie der Zeitpunkt des Abrufs erhoben.

Diese Informationen werden zur technischen Verbesserung des Newsletters und zur Auswertung des Leseverhaltens genutzt. Die Analyse umfasst insbesondere, ob und wann Newsletter geöffnet werden und welche Links angeklickt werden. Diese Informationen werden dem jeweiligen Empfänger zugeordnet und in dessen Profil gespeichert.

Die Auswertungen dienen dazu, die Lesegewohnheiten der Empfänger besser zu verstehen und Inhalte entsprechend den Interessen der Empfänger anzupassen.

Soweit nicht anders angegeben, erfolgt im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung für den Newsletterversand keine Weitergabe der Daten an Dritte außerhalb des Kärcher-Konzerns. Die Daten werden ausschließlich für Versand, Verwaltung, technische Zustellung und Auswertung des Newsletters verwendet.

B. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletter ist bei Vorliegen einer Einwilligung Art 6 Abs 1 lit a DSGVO.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten von Bestandskunden sowie für das Hinzufügen etwaiger Formular- oder Gerätedaten sind berechtigte werbliche Interessen gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO in Verbindung mit § 174 Abs 4 TKG 2021.

C. Zweck der Datenverarbeitung

Die Erhebung der E-Mail-Adresse dient dazu, den Newsletter zuzustellen. Die Erhebung sonstiger personenbezogener Daten im Rahmen des Anmeldevorgangs dient dazu, Missbrauch der Dienste oder der verwendeten E-Mail-Adresse zu verhindern.

Die Verarbeitung in Adobe Campaign erfolgt zum Zweck des Newsletterversands, der Verwaltung Ihrer Einwilligung, der Dokumentation des Anmeldeprozesses, der technischen Zustellung sowie der Analyse und Verbesserung der Aussendungen.

D. Dauer der Speicherung

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Die E-Mail-Adresse wird daher so lange gespeichert, wie das Abonnement des Newsletters aktiv ist.

Nach erfolgter Abmeldung wird Ihre E-Mail-Adresse im Newsletter-Verteiler gesperrt bzw nach vier Wochen gelöscht, soweit Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder Kärcher sich eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten kann, die gesetzlich erlaubt ist und über die in dieser Erklärung informiert wird.

E. Widerrufs- und Widerspruchsmöglichkeit

Der Zusendung des Newsletters können Sie jederzeit widersprechen. Zu diesem Zweck findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Abmelde-Link.

Der Verarbeitung aufgrund berechtigter Interessen gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO können Sie außerdem jederzeit durch E-Mail an info.at@karcher.com widersprechen.

9. Kundenzufriedenheitsumfrage

Zur Durchführung von Kundenzufriedenheitsumfragen und zur Optimierung der Kundenzufriedenheit stellt Kärcher Ihnen einen Fragenkatalog zur Verfügung. Kärcher verarbeitet nur jene Informationen, die Sie über das Formular zur Verfügung stellen, sowie Ihre E-Mail-Adresse zur Zuordnung der Kundenzufriedenheitsumfrage.

Innerhalb des Unternehmens erhalten nur jene Personen und Stellen Zugriff auf die Daten, die für die Kundenzufriedenheitsumfragen verantwortlich sind, sowie technische Dienstleister, mit denen eine Auftragsverarbeitung gemäß Art 28 DSGVO vereinbart wurde.

Rechtsgrundlage ist bei Vorliegen einer Einwilligung Art 6 Abs 1 lit a DSGVO, ansonsten das berechtigte Interesse gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO. Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten werden spätestens zwei Jahre nach Beendigung der Kundenzufriedenheitsumfrage gelöscht.

10. Suchfunktion mit Algolia AI Search

Für die Suchfunktion auf der Website setzt Kärcher Algolia AI Search ein. Anbieter ist Algolia SAS, 55 Rue d’Amsterdam, 75008 Paris, Frankreich.

Wenn Sie die Suchfunktion verwenden, werden die von Ihnen eingegebenen Suchbegriffe sowie technische Informationen verarbeitet, die für die Bereitstellung, Verbesserung und Analyse der Suchfunktion erforderlich sind. Dazu können insbesondere Suchanfragen, Zeitpunkt der Suche, ausgewählte Suchergebnisse, Geräte- und Browserinformationen sowie gekürzte oder anderweitig obfuskierte IP-Adressen zählen.

Die Verarbeitung erfolgt zur Bereitstellung einer funktionsfähigen und nutzerfreundlichen Suchfunktion auf Grundlage des berechtigten Interesses gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO.

Soweit Suchdaten zu darüber hinausgehenden Analyse- oder Marketingzwecken verarbeitet werden und hierfür eine Einwilligung erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage Ihrer Einwilligung gemäß Art 6 Abs 1 lit a DSGVO. Sie können eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Algolia.