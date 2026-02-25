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Wer sich fragt, wie wichtig Luft ist, muss sie nur ein paar Sekunden anhalten. Damit wir uns wohlfühlen und effektiv arbeiten, lernen oder regenerieren können, sollte die Atemluft sauber sein. Kärcher bietet verschiedene Luftreiniger für unterschiedliche Wohnungssituationen und mit intelligentem Automatik-Modus, der die Geräteleistung immer an die gegenwärtige Luftqualität anpasst.
Kärcher Luftreiniger funktionieren mit einer hochwirksamen HEPA 13-Filtration mit natürlicher Aktivkohle und antibakterieller Beschichtung. Dadurch werden 99,95 % aller Partikel, die größer als 0,3 µm sind, aus der Raumluft gefiltert. Unsere Luftreiniger helfen somit gegen unangenehme Gerüche oder Schimmelsporen und entfernen Bakterien, Aerosole, chemische Ausdünstungen, Fein- und Pollenstaub und Allergene.
Die AF-Luftreiniger sind mit hochwertigen, laufruhigen Lüftern und Motoren sowie einer schalloptimierten Luftführung ausgestattet. Kurzum: Fokus auf die wichtigen Dinge im Leben, ganz ohne Störgeräusche.
Kraftvolle, hocheffiziente, aber dennoch leise Motoren ermöglichen einen hohen Durchsatz und einen schnellen Luftaustausch. Das lässt auch Sie unbesorgt und frei durchatmen.
Unsere Kärcher Luftreiniger können durch den HEPA 13- und antibakteriellen Aktivkohlefilter in allen Innenräumen eine Vielzahl verschiedener Schadstoffe aus der Luft filtern:
Wohn- und Schlafzimmer
Gerade in Räumen, in denen man sich viel aufhält, bildet sich vermehrt Staub. Die kompakten AF-Luftreiniger filtern Feinstaub, Pollen und Bakterien effektiv aus der Luft heraus, ohne zu viel Platz wegzunehmen.
Küche
Jeder kennt es wahrscheinlich, dass der Geruch des Mittagessens noch Stunden danach in der Luft liegt. Mit den Luftfiltern der AF-Range ist damit Schluss.
Arbeitsbereich
Wer zu Hause im Homeoffice arbeitet, braucht ein angenehmes Arbeitsklima. Der Kärcher Luftfilter garantiert saubere Raumluft – und das steigert die Konzentration.
Garage
Eine eigene Heimwerkerecke in der Garage ist eine tolle Sache – aber auch prädestiniert für Staub und chemische Ausdünstungen. Mit den AF-Luftfiltern können Heimwerker wieder unbesorgt durchatmen.
Keller und Dachgeschoss
Keller und Dachboden sind nicht selten sehr staubig. Wer hier seine Wäsche aufhängen oder Lebensmittel lagern möchte, profitiert von den effektiven Filtern in den Kärcher Luftreinigern.