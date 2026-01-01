Holzterrasse reinigen: Mit diesen Tipps klappt’s

Wann sollte die Holzterrasse gereinigt werden?
Egal, ob es sich um Holz-, Stein- oder Betonterrassen handelt – jeder Außenbereich ist den natürlichen Witterungsverhältnissen ausgesetzt: Wind, Regen und starke Sonneneinstrahlung können einer Holzterrasse ganz schön zu schaffen machen. Besonders die anhaltende Feuchtigkeit in den Herbst- und Wintermonaten kann das Holz massiv angreifen und porös werden lassen. Hinzu kommen Abnutzungserscheinungen, wenn im Sommer auf der Holzterrasse gegessen, gefeiert und gelebt wird. Die Folge sind Kratzer, Risse, Flecken und Verfärbungen auf dem Holz.
Wann ist nun aber der beste Zeitpunkt, eine Holzterrasse zu säubern? Es empfiehlt sich, zweimal im Jahr eine Grundreinigung vorzunehmen: zum Start der Gartensaison im Frühling und im Herbst, um den Garten winterfest zu machen. Die Reinigung und Pflege der Holzterrasse sollte immer bei trockenem Wetter stattfinden, damit die Dielen nach der Säuberung gut durchtrocknen können.