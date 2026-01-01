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    Holzreiniger RM 624 | Kärcher

    Kärcher Wood Cleaner container with label showing a person using a Kärcher high-pressure cleaner in a garden setting.

    Holzreiniger RM 624

    Artikelnummer: 6.295-361.0

    Zur gründlichen Reinigung aller behandelten und unbehandelten wasserbeständigen Holzoberflächen wie Gartenmöbel, Holzböden und Terrassen. Besonders materialschonend.