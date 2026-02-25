Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Saug-, Wischroboter! ☀️

    Waschsauger - hygienisch und gründlich | Kärcher

    Waschsauger

    Fasertiefe Sauberkeit für jeden Bedarf. Ob Multitasking-Gerät für die Tiefenreinigung großer Flächen und umfangreiches Zubehör für alle Fälle, kompaktes Kraftpaket für die gründliche Reinigung zwischendurch oder kabellose Freiheit für vollste Mobilität – unsere Kärcher Waschsauger bieten für jeden Anspruch die ideale Lösung. Selbst der hartnäckigste Schmutz hat mit unseren Kärcher Waschsaugern keine Chance.

    Tiefenreinigung mit den Kärcher Waschsaugern
    logo_ecarf_seal_color_DE-Thumbnail.jpg

    DIE ZERTIFIZIERTE LÖSUNG FÜR ALLERGIKER

     

    Erleben Sie ein neues Niveau an Sauberkeit mit unseren Waschsaugern, die von der renommierten Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF) in Berlin offiziell als allergikerfreundlich zertifiziert wurden.

    Das ECARF-Siegel ist seit 2006 das international anerkannte und vertrauenswürdige Gütesiegel für Produkte, die nachweislich das Leben von Allergikern verbessern. Diese Zertifizierung ist Ihr Beweis dafür, dass unsere Waschsauger nicht nur reinigen, sondern auch aktiv zu einem gesünderen Raumklima beitragen. Wissenschaftlich erwiesen ist, dass sie:

    • Allergene aktiv aus Teppichen, Polstern und der Luft entfernen.
    • Auslöser wie Pollen und Staub sicher einfangen und so für eine dauerhafte Linderung von Heuschnupfen- und Asthmasymptomen sorgen.

    Schenken Sie sich und Ihrer Familie ein hygienisches Zuhause und eine verbesserte Lebensqualität.

    Gültig für SE 3-18 Compact, SE 3 Compact (Floor), SE 5, SE 6 sowie für SE 4 (ausschließlich in der Sprühextraktionsanwendung).

    IDEAL FÜR FAMILIEN UND TIERLIEBHABER.

    Machen Sie sich keine Sorgen mehr über verschüttete Getränke oder matschige Pfoten. Durch die exzellente Reinigungsleistung unserer Waschsauger werden alle textilen Oberflächen schnell wieder sauber und von Flecken befreit. Die intensive Tiefenreinigung lässt Ihre Polster und Teppiche wieder wie neu aussehen. Sie sind damit ideal geeignet für Familien, Allergiker und Haushalte mit Tieren. Unsere Waschsauger sind speziell darauf ausgelegt, auch hartnäckige Verschmutzungen gründlich zu entfernen. So können Sie sich in Ihrem Zuhause rundum wohlfühlen.

    Kärcher Waschsauger für Familien und Tierliebhaber
    Hartnäckigen Schmutz reinigen mit dem Kärcher Waschsauger

    IHR NEUES SAUBER.

    Die besonderen Problemlöser: Mit unseren Waschsaugern beseitigen Sie selbst hartnäckigsten Schmutz auf nahezu allen textilen Oberflächen. Von Autositzen und Teppichen, Fußmatten über Gartenmöbel, Polster oder Stoffbezügen – die Waschsauger von Kärcher bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten drinnen und draußen. Fett, Schmutz und Gerüche? Haben keine Chance mehr!

    BIS IN DIE KLEINSTE FASER.

    Fasertiefe Reinigung, die begeistert: Unsere Waschsauger liefern überall saubere Arbeit ab. Damit entfernen Sie auch tiefsitzenden Schmutz im Handumdrehen. Für eine saugstarke, aber dennoch energieeffiziente und hygienische Reinigung. Hier können speziell Allergiker aufatmen. Zudem überzeugen unsere Waschsauger mit langer Lebensdauer, hoher Qualität und Robustheit.

    Fasertiefe Reinigung mit dem Kärcher Waschsauger
    Kärcher Waschsauger für jede Herausforderung

    FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG.

    Erweitern Sie Ihre Reinigungsmöglichkeiten mit unserem vielfältigen Zubehörsortiment. Von der Waschfugendüse für schwer erreichbare Stellen über die Waschpolsterdüse für Polstermöbel, der Waschbodendüse für Teppiche und großflächige Textilien bis hin zur Spot Brush zur Entfernung kleinerer hartnäckiger Flecken auf Textilien bieten wir eine breite Auswahl. Unser Support-Handgriff erleichtert zudem die Anwendung bei der Bodenreinigung. Entdecken Sie auch unser umfangreiches Zubehör für das Staubsaugen von Böden, Textiloberflächen und Fugen.

    SCHNELLE UND TROPFFREIE SCHUHREINIGUNG.

    Der Shoe!Cleaner ist das perfekte Zubehör für die Kärcher Waschsauger zur gründlichen und bequemen Reinigung von Sport- und Freizeitschuhen. Schnell, ergonomisch und zuverlässig werden die Schuhe sauber. Ein einfacher Wechsel von Rundbürste auf Fugenbürste ermöglicht die vollumfängliche Schuhreinigung von der Sohle bis oben. Durch die innovative Selbstreinigungsfunktion ist der Shoe!Cleaner immer sauber und einsatzbereit. Entdecken Sie jetzt den Shoe!Cleaner als perfektes Zubehör für den Waschsauger SE 3-18 Compact oder die Variante für die Waschsauger SE 3 Compact, 4, 5 und 6.

    Shoe!Cleaner Waschsauger Zubehör

    Kärcher Akkuplattform „Battery Power“

    Der Akku-Waschsauger ist ein Produkt der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie in welchen Produkten Ihr 18 V Battery Power-Akku noch Verwendung finden kann.

    Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

    18-V-Plattform "Battery Power"

    Hier finden Sie alle Geräte der 18-V Kärcher Akkuplattform „Battery Power“

    ZU DEN 18-V-PLATTFORMGERÄTEN
    Akku-Garantieverlängerung

    Kostenlose Garantieverlängerung Akku-Geräte

    Jetzt innerhalb von 4 Wochen nach Kauf registrieren und Ihre Garantie für Akku-Geräte, Akkus und Ladegeräte der Akkuplattform „Battery Power" kostenlos auf 5 Jahre verlängern.

    zur Garantieverlängerung

    KNOW HOW: POLSTER REINIGEN

    Ein gemütlicher Abend auf der Couch mit Snacks und Getränken, tobende Kinder oder Haustiere im Wohnzimmer – ehe man sich versieht, sind Krümel und Flecken auf Polstern. Und auch bei der Autofahrt gelangt schnell mal etwas auf die Autositze. Mit diesen Tipps und Hilfsmitteln werden Polster wieder sauber.

    ZUM KÄRCHER KNOW HOW
    Know How Polster reinigen