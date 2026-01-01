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    Die innovative Akku-Plattform "Battery-Power" | Kärcher

    KÄRCHER AKKUPLATTFORM „BATTERY POWER“

    Im Außenbereich fehlt der Stromanschluss? Keine Lust auf Kabelsalat im Garten? Kein Problem für die neuen akkubetriebenen Garten- und Reinigungsgeräte mit dem Wechselakkusystem Kärcher Battery Power. Dank zweier verschiedener Akkuplattformen, mit 18 oder 36 Volt, ist für jede Leistungsanforderung und jedes Anwendungsgebiet das passende Gerät dabei. 18 V Kärcher Battery Power und 36 V Kärcher Battery Power. Maximale Flexibilität in bewährter Kärcher Qualität.

    Akku Universum 18 V und 36 V

    Entdecke unsere Real Time Technology, die dich nie im Stich lässt.

    Bring back the WOW to your kingdom. Du bist der Herrscher in deinem Königreich, der Bezwinger des Wildwuchses. Hier draußen – vor den Toren deines Schlosses – bist du der Royal. Souverän regierst du über deine kleine, große Welt und sorgst mit Hilfe der kraftvollen akkubetriebenen Kärcher Garten- und Reinigungsgeräte dafür, dass dein Garten in neuem Glanz erstrahlt. Und behältst dank Real Time Technology jederzeit minutengenau den Überblick über die Restlaufzeit. Damit setzt du der Rasen-, Hecken- oder Baumpflege die Krone auf. Machs wieder WOW. Mit Kärcher Battery Power.

    Die einzigartige Kärcher Real Time Technology bietet Anwendern optimale Orientierung. Im Vergleich zu herkömmlichen LED-Anzeigen werden Betriebs- und Ladezustände detailliert abgebildet.

    Kärcher Akku Display Real Time Technology

    Restlaufzeit in Minuten

    Während der Nutzung hat der Anwender fortwährend Kenntnis über die Restlaufzeit und weiß somit auf die Minute genau, wann der Akku gewechselt oder geladen werden muss. Die Laufzeit passt sich gerätespezifisch an.

    Kärcher Akku Display Real Time Technology

    Akkukapazität in Prozent

    Die Akkukapazität kann auf einen Blick abgelesen werden.

    Kärcher Akku Display Real Time Technology

    Restladezeit in Minuten

    Während des Ladevorgangs wird die Restladezeit auf dem Display angezeigt. So weiß der Anwender genau, wann er wieder mit der Arbeit loslegen kann.

    Features Kärcher Battery Power

    Spritzwasserschutz, automatischer Lagermodus, intelligente Zellüberwachung, effizientes Temperaturmanagement: Diese und weitere Features zeichnen alle Kärcher Battery Power-Akkus der 18-V- und der 36-V-Akkuplattform aus. Lernern Sie hier die besonderen Eigenschaften und Vorteile der Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus von Kärcher kennen.

    Hochleistungs-Lithium-Ionen-Zellen sowie perfekt aufeinander abgestimmteElektronik machen Kärcher Akkus besonders leistungsfähig. Ohne lästiges Kabel bieten akkubetriebene Geräte maximale Bewegungsfreiheit und sind im Handumdrehen einsatzbereit. Dabei bestehen die Akkus auch unter extremen Bedingungen, denen sie im Einsatz in Reinigungs- und Gartengeräten ausgesetzt sind. Auch im Kontakt mit Spritzwasser in Hoch- und Mitteldruckreinigern oder bei kurzfristigen Belastungsspitzen wie etwa in den Kettensägen stellen die Kärcher Akkus eine stabile und sichere Energiequelle dar.

    Die Kärcher Battery Power-Plattformen

    Lieber maximale Power oder weniger Gewicht? Kärcher bietet für jede Leistungsanforderung die passende Akkuplattform. Grundsätzlich gilt: Die 36 V Kärcher Battery Power-Akkus haben überall dort die Nase vorn, wo Höchstleistungen gefragt sind oder große Flächen bearbeitet werden sollen. Die 18-Volt-Akkus sind dafür leichter, kompakter und preiswerter. Der Vorteil des Kärcher Battery Universe: Innerhalb einer Voltklasse können Geräte und Akkus beliebig kombiniert werden. Auch mit Kärcher Professional-Geräten und -Akkus.

    18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

    Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform umfasst kompakte und handliche Produkte zur Pflege und Reinigung kleinerer und mittlerer Gärten, Außenanlagen und Flächen. Neben den 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakkus mit 2,5 Ah und 5,0 Ah gibt es auch noch den 3,0 Ah Battery Power+ Akku. Alle 18-V-Akkus können in allen 18-V-Geräten eingesetzt werden. Egal ob in den Kärcher Akku-Rasenmähern, Akku-Nass-/Trockensaugern oder Akku-Unkrautentfernern. Die Akkus sind schnell und einfach zu wechseln und somit jederzeit flexibel einsetzbar.

    Zu den 18-V-Plattformgeräten

    36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

    Für große Gärten und Flächen bietet die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform kraftvolle Geräte diverser Kategorien zur Reinigung und Gartenarbeit. Die Geräte dieser Plattform sind kompatibel mit den 36 V Kärcher Battery Power-Akkus (2,5 Ah bzw. 5,0 Ah) und den 36 V Battery Power+ Akkus (6,0 Ah bzw. 7,5 Ah). Mit den Akkus lassen sich Kärcher Akkugeräte wie Rasentrimmer, Hochdruckreiniger oder Heckenschere betreiben. Für höchste Ansprüche an Flexibilität, Mobilität und Kraft.

    Zu den 36-V-Plattformgeräten

    Produkte der Kärcher Battery Power-Akkuplattformen

    Ob zur Gartenpflege oder in Reinigungsgeräten: Die 18 V und 36 V Battery Power-Akkus finden Einsatz in unterschiedlichsten Kärcher Produkten. Lernen Sie die Geräte kennen und finden Sie das passende Produkt zu Ihrem Akku.

    Eine Frau nutzt einen handlichen Kärcher Akku-Mitteldruckreiniger der 18V Battery Power Plattform, um eine Holzbank im Garten flexibel und ohne Stromanschluss zu säubern.

    Handheld Cleaner

    Schlauch anschließen und los geht’s: mit den innovativen Kärcher Akku-Mitteldruckreinigern mit 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku für die schnelle, vielseitige Zwischenreinigung rund ums Haus – ohne Stromanschluss.

    Zu den Handheld Cleanern
    Ein Mann reinigt mit dem Kärcher Akku-Unkrautentferner eine Terrassenkante.

    Akku-Unkrautentferner

    Gegen den Akku-Unkrautentferner ist kein Unkraut gewachsen. Damit lassen sich mühelos und rückenschonend trockenes Moos und Unkräuter oberflächlich entfernen.

    Zu den Akku-Unkrautentfernern
    Eine Frau reinigt damit einen gepflasterten Weg unter Nutzung der 36V Battery Power Technologie.

    Akku-Hochdruckreiniger

    Gewohnte Kärcher Hochdruckreinigung mit ungewohntem Antriebskonzept: grenzenlose Sauberkeit mit dem K 2 Battery dank Wechselakku der Kärcher Battery Power-Akkuplattform.

    Zu den Akku-Hochdruckreinigern
    Eine Frau schiebt einen gelben Kärcher Akku-Rasenmäher über eine grüne Wiese.

    Akku-Rasenmäher

    Die wendigen 18-Volt-Rasenmäher eignen sich besonders für kleine bis mittlere Rasenflächen. Für größere Rasenflächen sind die leistungsstarken 36-V-Rasenmäher die ideale Wahl.

    Zu den Akku-Rasenmähern
    Ein Mann nutzt einen Kärcher Akku-Nass-/Trockensauger zur Reinigung eines PKW-Kofferraums auf einer Garageneinfahrt

    Akku-Nass-/Trockensauger

    Kein Kabel. Kein Limit. Mit den Kärcher Battery Power-Wechselakkus und den vielfältigen Akku-Nass-/Trockensaugern jederzeit nassen und trockenen Schmutz aufsaugen – auch an Orten, wo es keine Steckdose gibt.

    Eine Frau nutzt einen Kärcher Akku-Rasentrimmer, um das Gras unter einer Gartenbank präzise zu schneiden.

    Akku-Rasentrimmer

    Für sauber geschnittene Ecken und eine schöne Rasenkante sorgen die Kärcher Akku-Rasentrimmer. Von leicht bis kraftvoll bietet Kärcher für jedes Anwendungsfeld die richtige Lösung.

    Zu den Akku-Rasentrimmern
    Eine Frau nutzt eine gelbe Kärcher Akku-Heckenschere für den präzisen Rückschnitt einer Hecke im Garten

    Akku-Heckenschere

    Perfekt für den Form- und Rückschnitt von Hecken und Büschen. Dank Akkuantrieb besonders leise, handlich und ohne störendes Kabel.

    Zu den Akku-Heckenscheren
    Ein Mann entfernt Laub von einem Gartenweg mit einem Kärcher Akku-Laubbläser.

    Akku-Laubbläser und -sauger

    Erobern den herbstlichen Garten im Sturm. Die akkubetriebenen Kärcher Laubbläser und Laubsauger sorgen in Windeseile für ordentliche Wege und Gärten.

    Zu den Akku-Laubbläsern und -saugern
    Eine Frau schneidet Rasenkanten mit einer kompakten Kärcher Akku-Grasschere.

    Akku-Gras- und Strauchschere

    Mit der akkubetriebenen Grasschere geht das Kürzen von Rasenkanten leicht von der Hand. Und mit einem einfachen Messerwechsel wird das Gerät zur Strauchschere für das präzise Modellieren von Sträuchern.

    Zu den Akku-Gras- und Strauchscheren
    Ein Anwender sägt mit einer Kärcher Akku-Kettensäge Brennholz auf einem Sägebock im Freien.

    Akku-Kettensäge

    Mit einfacher Kettenspannung, automatischer Kettenschmierung und kraftvollen Schnittleistungen erzeugen die Kärcher Akku-Kettensägen ein ausgezeichnetes Ergebnis bei komfortabler Bedienbarkeit.

    Zu den Akku-Kettensägen
    Eine Frau kürzt mit der Kärcher Akku-Astschere schwer erreichbare Äste an einem Baum.

    Akku-Astschere

    Mühelose Baumpflege auch bei schwer erreichbaren Ästen. Mit der Akku-Astschere von Kärcher und deren hochwertiger Bypassklinge kein Problem.

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    Ein Mann saugt Asche aus einem Kamin mit dem kabellosen Kärcher AD 2 Battery

    Akku-Asche- und Trockensauger

    Für komfortables Saugen von Asche mit lang anhaltender Saugkraft: der AD 2 Battery ohne Kabel. Passend für den Kärcher Wechselakku 18 V, zur einfachen Beseitigung von Asche, mit lang anhaltender Saugkraft dank ReBoost Funktion.

    Ein Mann nutzt einen gelben Kärcher Akku-Drucksprüher der 18V Battery Power Serie

    Akku-Drucksprüher

    Ob Düngen, Schädlinge beseitigen, Unkraut bekämpfen oder das Bewässern von kleinen Setzlingen – der PSU 4-18 ist mit seinem Sprühnebel der perfekte Allrounder im Garten.

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    Eine Kärcher Akku-Fasspumpe ist an einer Regentonne befestigt und betreibt kabellos einen Rasensprenger

    Akku-Fasspumpe

    Komfortables und ökonomisches Bewässern: Durch die flexible Akku-Fasspumpe nutzen Sie aufgefangenes Regenwasser ganz komfortabel – ohne separaten Wasser- oder Stromanschluss.

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    Eine Frau reinigt eine Holzterrasse mit dem Kärcher Akku-Terrassenreiniger

    Akku-Terrassenreiniger

    Effektive und rückstandsfreie Reinigung von Holzterrassen ist mit dem akkubetriebenen Terrassenreiniger, seinen rotierenden Walzen und der integrierten Wasserausbringung kein Problem.

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    Hände setzen einen gelben Kärcher Battery Power Wechselakku auf ein Ladegerät

    Akkus und Ladegeräte

    Mehr Power gefällig? Hier gibt’s die passenden Schnellladegeräte und Akkus unterschiedlicher Kapazitäten. Damit die Garten- und Reinigungsgeräte des Kärcher Battery Universe immer energiegeladen bleiben.

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