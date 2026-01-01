Bring back the WOW to your kingdom. Du bist der Herrscher in deinem Königreich, der Bezwinger des Wildwuchses. Hier draußen – vor den Toren deines Schlosses – bist du der Royal. Souverän regierst du über deine kleine, große Welt und sorgst mit Hilfe der kraftvollen akkubetriebenen Kärcher Garten- und Reinigungsgeräte dafür, dass dein Garten in neuem Glanz erstrahlt. Und behältst dank Real Time Technology jederzeit minutengenau den Überblick über die Restlaufzeit. Damit setzt du der Rasen-, Hecken- oder Baumpflege die Krone auf. Machs wieder WOW. Mit Kärcher Battery Power.

Die einzigartige Kärcher Real Time Technology bietet Anwendern optimale Orientierung. Im Vergleich zu herkömmlichen LED-Anzeigen werden Betriebs- und Ladezustände detailliert abgebildet.