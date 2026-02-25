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    Akku-Rasenmäher | Kärcher | Kärcher

    Akku-Rasenmäher

    Ohne Kabel oder Benzin, dafür wendig und leistungsstark: Die 18-Volt-Rasenmäher mit Wechselakku von Kärcher ermöglichen das perfekte Schnittbild bei höchster Mobilität. In allen Sets enthalten: 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät.

    Kärcher Akku-Rasenmäher

    Merkmale von Akku-Rasenmähern

    Bürstenloser Motor Kärcher Akku-Rasenmäher

    Bürstenloser Motor

    Der bürstenlose Motor ist besonders leistungsstark und sorgt für eine längere Lebensdauer des Geräts. Selbst nach häufigem Gebrauch lässt die Effizienz nicht nach, da der Motor quasi verschleißfrei ist und nicht gewartet werden muss.

    Effizientes Mähen Akku-Rasenmäher

    iPower

    Effizientes Mähen und optimierte Akkulaufzeit. Dank der intelligenten Motorsteuerung passt sich die Drehzahl beim Mähen automatisch an die Grasbedingungen an (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual und LMO 5-18 Dual).

    Mulchkit Kärcher Akku-Rasenmäher

    Mulchkit

    Zwei in einem: Durch das enthaltene Mulchkit ist es in einem Arbeitsschritt möglich, das geschnittene Gras als natürlichen Dünger auf dem Rasen zu verteilen. Quasi nebenbei wird der Rasen während des Mähens optimal gepflegt. Passend für LMO 3-18, LMO 4-18 Dual und LMO 5-18 Dual.

    randnah Mähen durch zusätzliche Rasenkämme

    Rasenkämme

    Für randloses Mähen ist der Akku-Rasenmäher mit zusätzlichen Rasenkämmen ausgestattet. Diese erfassen randnah wachsendes Gras an Beeten oder Terrassen. Das sorgt für ein sauberes Mähen ohne jeglichen Mehraufwand.

    Bewegungsfreiheit dank Wechselakku im Kärcher Akku-Rasenmäher

    Arbeiten ohne Kabel

    Maximale Bewegungsfreiheit und Flexibilität: Verlängerungskabel ist dank des Wechselakkus nicht notwendig.

    Dank optimaler Platzierung der Akkus im Rasenmäher und Real Time Technology kann die Restlaufzeit während des Rasenmähens abgelesen werden (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual und LMO 5-18 Dual).

    Kärcher Akku-Rasenmäher Führungsholm in Höhe verstellbar

    Ergonomisches Bedienkonzept

    Führungsholm ist in der Höhe verstellbar und lässt sich somit an die Körpergröße anpassen.

    Durchgängiger Schaumstoffgriff für komfortablen und sicheren Griff (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual und LMO 5-18 Dual).

    Durchgängiger Einschaltbügel: bequeme Handstellung nach Belieben des Anwenders (seitlich oder von oben) (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual und LMO 5-18 Dual).

    2 18 V Akkus Kärcher Akku-Rasenmäher

    18 V + 18 V = 36 V Power

    Zwei in Reihe geschaltete 18-Volt-Akkus sorgen für eine kraftvolle 36-Volt-Motorleistung (LMO 4-18 Dual und LMO 5-18 Dual).

    Schnitthöhe einstellen Akku-Rasenmäher

    Komfortable Schnitthöhenverstellung

    Bei idealen Voraussetzungen kann ein Rasen wöchentlich um bis zu 6 Zentimeter wachsen. Allerdings wachsen die Grashalme unterschiedlich schnell, sodass uneinheitliche Halmlängen entstehen.

    Bei den Akku-Rasenmähern lässt sich die Schnitthöhe je nach Modell in 4, 5 oder 6 Stufen mit nur einem Handgriff einstellen.

    Grasfangbehälter Akku-Rasenmäher

    Optimale Befüllung des Grasfangbehälters

    Dank des optimierten Strömungssystems füllt sich der Grasfangsack bis zu 95 Prozent. So kann länger am Stück gemäht werden, da der Fangsack seltener geleert werden muss.

    Die Klappe am Grasfangbehälter schließt sich, wenn dieser vollständig gefüllt ist und geleert werden muss (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual und LMO 5-18 Dual).

    müheloses Transportieren Akku-Rasenmäher

    Einfacher Transport

    Lässt sich platzsparend zusammenklappen.

    Integrierter Tragegriff ermöglicht ein müheloses Transportieren des Geräts.

    18 V Kärcher Battery Power

    LMO 2-18 Battery Set

    Mit bürstenlosem Motor: Der wendige Akku-Rasenmäher LMO 2-18 Battery Set ist mit 32 cm Schnittbreite ideal für kleine Grundstücke und im Set mit Akku und Schnellladegerät sofort startklar.

    Akkuspannung: 18 V
    Motorspannung: 18 V
    Schnittbreite: 32 cm
    Schnitthöhe: 25–60 mm
    Fassungsvermögen Grasfangbehälter: 30 l
    Leistung je Akkuladung*: 250 m²

    Ladegerät inklusive: Schnellladegerät Kärcher Battery Power 18 V
    Akku inklusive: 18 V / 5,0 Ah

    * Maximale Leistung mit 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

    LMO 3-18 Battery Set

    Leichter und wendiger 18-V-Akku-Rasenmäher mit kraftvollem, bürstenlosen Motor und einer Schnittbreite von 34 cm. Der LMO 3-18 Battery Set mit 18 V/ 5,0 Ah Kärcher Battery-Akku ist für Rasenflächen bis zu 350 m² geeignet.

    Akkuspannung: 18 V
    Motorspannung: 18 V
    Schnittbreite: 34 cm
    Schnitthöhe: 25–60 mm
    Fassungsvermögen Grasfangbehälter: 35 l
    Leistung je Akkuladung*: 350 m²

    Ladegerät inklusive: Schnellladegerät Kärcher Battery Power 18 V
    Akku inklusive: 18 V / 5,0 Ah

    * Maximale Leistung mit 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

    LMO 4-18 Dual Battery Set

    Leistungsstark und sehr mobil: Angetrieben von 2 18-V-Akkus und bürstenlosem 36-V-Motor ist der LMO 4-18 Dual die ideale Lösung für Rasenflächen bis 450 m².

    Akkuspannung: 2 × 18 V
    Motorspannung: 36 V
    Schnittbreite: 37 cm
    Schnitthöhe: 25–65 mm
    Fassungsvermögen Grasfangbehälter: 40 l
    Leistung je Akkuladung*: 450 m²

    Ladegerät inklusive: 2 x Schnellladegerät Kärcher Battery Power 18 V
    Akku inklusive: 2 x 18 V / 5,0 Ah

    * Maximale Leistung mit 2 x 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

    LMO 5-18 Dual Battery Set

    Mit doppelter Kraft: Der leistungsstarke 36-V-Motor wird von 2 18-V-Akkus angetrieben – ideal für den Rasenschnitt auf großen Flächen bis zu 550 m².

    Akkuspannung: 2 × 18 V
    Motorspannung: 36 V
    Schnittbreite: 41 cm
    Schnitthöhe: 25–70 mm
    Fassungsvermögen Grasfangbehälter: 45 l
    Leistung je Akkuladung*: 550 m²

    Ladegerät inklusive: 2 x Schnellladegerät Kärcher Battery Power 18 V
    Akku inklusive: 2 x 18 V / 5,0 Ah

    * Maximale Leistung mit 2 x 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

    Kärcher Akkuplattform "Battery Power"

    Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

    Hier finden Sie alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform "Battery Power".

    Die Akku-Rasenmäher sind Produkte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie, in welchen Geräten Ihr 18 V Kärcher Battery Power-Akku noch Verwendung finden kann.

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    Garantieverlängerung Akku-Geräte

    Kostenlose Garantieverlängerung Akku-Geräte

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