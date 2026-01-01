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Kein Kabel. Kein Limit. Bestens ausgestattet für Gartenpflege- und Reinigungsaufgaben: Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform für kompakte Geräte in kleinen und mittleren Gärten und die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform für leistungsintensive Anwendungen in großen Gärten. Damit ist für jede Anforderung das passende Gerät dabei.
Ob 18 V, 36 V, Battery Power oder Battery Power +: Hier finden Sie übergreifend Informationen zu Vorteilen, Funktionen und Kompatibilitäten der Wechselakkusysteme von Kärcher.
Wie lange ist die Akkulaufzeit? Welche Akkus sind mit welchen Geräten kompatibel? Wie funktioniert die Kärcher Real Time Technology? Antworten auf diese und weitere Fragen zu den Kärcher Wechselakkuplattformen finden Sie hier in den Frequently Asked Questions.