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    Alle Akku-Produkte auf einen Blick | Kärcher | Kärcher

    Geräte der Kärcher Battery Power-Akkuplattform

    Kein Kabel. Kein Limit. Bestens ausgestattet für Gartenpflege- und Reinigungsaufgaben: Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform für kompakte Geräte in kleinen und mittleren Gärten und die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform für leistungsintensive Anwendungen in großen Gärten. Damit ist für jede Anforderung das passende Gerät dabei.

    Geräte der 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

    Akku-Hochdruckreiniger

    Akku Nass-/Trockensauger

    Akku Laubbläser und -sauger

    Akku Rasenmäher

    Akku Rasentrimmer

    Akku Heckenschere

    Akku Kettensäge

    Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

    Mobile Reinigung

    Akku-Nass-/Trockensauger & -Aschesauger

    Waschsauger

    Akku-Unkrautentferner

    Akku-Laubbläser und -sauger

    Akku Rasenmäher

    Akku Rasentrimmer

    Akku Gras- und Strauchschere

    Akku Heckenschere

    Akku Kettensäge & Akku-Astschere

    Battery Universe Logo

    Battery Universe

    Ob 18 V, 36 V, Battery Power oder Battery Power +: Hier finden Sie übergreifend Informationen zu Vorteilen, Funktionen und Kompatibilitäten der Wechselakkusysteme von Kärcher.

    Kärcher Battery Universe
    Wechselakku FAQs

    FAQs Battery Power / Battery Power +

    Wie lange ist die Akkulaufzeit? Welche Akkus sind mit welchen Geräten kompatibel? Wie funktioniert die Kärcher Real Time Technology? Antworten auf diese und weitere Fragen zu den Kärcher Wechselakkuplattformen finden Sie hier in den Frequently Asked Questions.

    FAQs