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    Terrassenreiniger - für Holzböden | Kärcher

    Terrassenreiniger

    Die Terrassenreiniger von Kärcher befreien mit rotierenden Bürstenwalzen und integrierter Wasserausbringung Terrassen schonend und gründlich von Schmutz. Egal ob auf Holz oder WPC.

    Kärcher Terrassenreiniger

    Saubere Terrassen ohne Kraftakt

    Schluss mit der kräftezehrenden Schrubberei: Dank des Terrassenreinigers müssen Holzböden im Außenbereich nie wieder von Hand gereinigt werden. Für den Terrassenreiniger benötigen Sie keine separate Stromquelle und genießen so maximale Flexibilität und Bewegungsfreiheit. Rotierende Bürstenwalzen und Wasser sorgen für gleichmäßige Sauberkeit, auch bei hartnäckigen und tiefsitzenden Verschmutzungen im Holz. Dabei ist die Wassermenge so einfach regulierbar, dass nur so viel Wasser verbraucht wird, wie tatsächlich erforderlich ist. Der Schmutz wird in einem Arbeitsgang gelöst und weggespült. In Kombination mit den passenden Bürstenwalzen befreit der Terrassenreiniger auch Steinfliesen im Außenbereich optimal und mühelos von Schmutz.

    Sommerbühne ohne Theater

    Für eine besonders komfortable, gleichmäßige, schnelle und gründliche Reinigung von Terrasse oder Balkon bietet Kärcher den PCL 6.
    Dank der Kombination aus 4 rotierenden Bürstenwalzen und der regulierbaren Wasserzufuhr kann der Schmutz schnell und zuverlässig angefeuchtet und gleichzeitig abtransportiert werden. Terrassen aus Holz oder WPC werden ressourcenschonend von der Schmuddelecke zur strahlenden Schönheit.

    Mühelose Anwendung bei schneller, gründlicher und gleichmäßiger Reinigung

    Innovatives Antriebskonzept mit gegenläufig drehenden Bürstenwalzen sorgen beim PCL 6 für eine schnelle, gründliche und gleichmäßige Reinigung von Holzterrassen.

    Kärcher Terrassenreiniger gründliche Reinigung
    Kärcher Terrassenreiniger

    2-in-1-Funktion

    Die 2 integrierten Wasserdüsen lösen und spülen den gelösten Schmutz in einem Schritt.

    Vielseitig einsetzbar für verschiedene Außenflächen

    Die im Lieferumfang enthaltenen Bürsten für Holzböden können werkzeuglos, schnell und einfach gegen die als Sonderzubehör erhältlichen Bürsten für Steinflächen getauscht werden.

    Kärcher Terrassenreiniger
    Kärcher Terrassenreiniger mit Akku

    Flexibel mit Akku, kraftvoll mit Kabel

    Den Terrassenreiniger gibt es mit 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku für eine flexiblere Anwendung unabhängig vom Stromanschluss und als kabelgebundenes Gerät für die Reinigung größerer Flächen.

    Der PCL 6 – das Highlightprodukt unter den Terrassenreinigern

    Hocheffizientes Antriebskonzept

    Gegenläufig drehende Bürstenwalzen

    Hocheffizientes Antriebskonzept für mühelose, schnelle und gleichmäßige Reinigung.

    Ergonomische Arbeitsposition

    Stufenlose Winkelverstellung des Stiels

    Ergonomische Arbeitsposition durch stufenlose Winkelverstellung des Stiels.

    Spritzschutz

    Spritzschutz

    Das Schmutzwasser wird im Bürstengehäuse abgeleitet, so bleibt die Umgebung sauber.

    Geeignete Oberflächen zur Anwendung

    Der Terrassenreiniger PCL ist für Terrassen- und Balkonoberflächen aus Holz und WPC geeignet. Mit den separat erhältlichen Bürsten für Steinflächen können je nach Gerät unterschiedliche Steinoberflächen gereinigt werden.

    Anwendungsfeld

    PCL 4 und PCL 3-18

    PCL 6

    Holz

    ja

    ja

    WPC (Wood Plastic Composite)

    ja

    ja

    Glatte Steinfliesen

    ja

    ja

    Feinporige Steinfliesen und -platten

    nein

    ja

    Grobe Steinplatten/Verbundsteine

    nein

    nein

    FAQs Terrassenreiniger

    Zubehör für den Terrassenreiniger

    Das passende Zubehör für Ihren Terrassenreiniger finden Sie direkt auf der Produktseite oder mit unserem Zubehörfinder. 

    Kärcher Battery Power-Akkuplattform

    Der Akku-Terrassenreiniger PCL 3-18 ist ein Produkt der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Entdecken Sie die gesamte Produktvielfalt und sehen Sie, in welchen Produkten Ihr 18 V Battery Power-Akku noch Verwendung finden kann.

    Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

    Hier finden Sie alle Geräte der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform

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