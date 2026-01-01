Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    SALE | Kärcher

    ONLINESHOP SALE

    Jetzt Schnäppchen und Beststeller sichern! Bestellen Sie Kärcher Geräte im Sale bequem nach Hause. Versandkostenfreie Lieferung ab 70 €. Gültig nur im Onlineshop solange der Vorrat reicht.

    Der Aktionsbanner WOW des Monats des Onlineshop von Kärcher Österreich zeigt, dass Mobile Reinigungsgeräte in Aktion sind. Auf dem Bild wäscht ein Mann seinen Hund mit einem OC 3 Foldable.

    Aktionsgeräte Home & Garden

    Lass uns Kärchern! Hochdruckreiniger, Mobile Reinigung, Nass-, Trockensauger und viele weitere Produktkategorien in Aktion!

    * Diese Angebote gelten im Kärcher Onlineshop solange der Vorrat reicht. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen, Rabatten oder Gutscheinen.


    Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Widerrufsbedingungen für den Kärcher Onlineshop.

    Fragen zur Aktion? Wir sind gerne für Sie da.

    Bitte füllen Sie das Formular aus, wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.

    ¹ Damit wir Ihnen unsere Angebote und Informationen, sowie den 15 % Rabattcode auf das gesamte Home & Garden Sortiment für Ihren nächsten Einkauf in unserem Onlineshop zusenden können, bitte noch um Bestätigung der Ihnen zugesendete E-Mail. Keine E-Mail erhalten? Am besten noch schnell den Spamordner kontrollieren.

    Informationen zur Newsletter-Abmeldung: Sie können Ihre Einwilligung zum Erhalt des Newsletters jederzeit widerrufen, beispielsweise durch Anklicken des am Ende eines jeden Newsletters befindlichen Abmelden-Links.

    Onlineshop Informationen