Original-Zubehör
Mit dem Kärcher Original-Zubehör optimieren Sie die Leistung und erweitern den Einsatzbereich Ihrer Reinigungsgeräte.
Nass- und Trockensauger
Vom spezialisierten Nasssaugen bis zum alltäglichen Trockensaugen: Diese vielseitigen Geräte saugen mühelos alles auf.
Staub hat keine Chance
Unsere technisch hochentwickelten Kärcher Trockensauger entfernen losen und trockenen Schmutz sowie Staub absolut zuverlässig – ideal für den Einsatz in Hotels, Büros, im Einzelhandel und in der Gebäudereinigung.
Einfach auf jedem Level
Dank seiner kompakten Bauweise gleitet der KIRA CV 50 mühelos unter Möbel, navigiert spielend durch enge Bereiche und wechselt nahtlos zwischen Teppich- und Hartböden – für eine extrem leise und effiziente Reinigungsleistung.
Was immer Sie sich vornehmen, wir haben das richtige Professional Gerät für Sie. Mit unserem Produktberater finden Sie im Handumdrehen genau die Ausstattung, die optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt.
PRODUKTNEUHEITEN AUS DEM BEREICH PROFESSIONAL
Entdecken Sie alle Neuheiten aus dem Professional Sortiment im Bereich Hochdruckreiniger, Scheuersaugmaschinen, Industriesauger, Nass- und Trockensauger, Kehrmaschinen und vieles mehr.
Jetzt Ihr Kärcher Gerät bewerten und eins von fünf tollen Kärcher Geräten gewinnen!
Händlersuche: Kärcher Professional Geräte erhalten Sie bei allen Kärcher Fachhändlern.
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