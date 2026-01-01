Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Professional | Kärcher | Kärcher

    Nass- und Trockensauger

    Vom spezialisierten Nasssaugen bis zum alltäglichen Trockensaugen: Diese vielseitigen Geräte saugen mühelos alles auf.

    Zu den Produkten
    2025_Nass-/Trockensauger

    Staub hat keine Chance

    Unsere technisch hochentwickelten Kärcher Trockensauger entfernen losen und trockenen Schmutz sowie Staub absolut zuverlässig – ideal für den Einsatz in Hotels, Büros, im Einzelhandel und in der Gebäudereinigung.

    Zu den Produkten
    Eine Person geht mit einem Staubsauger durch das Hotelzimmer

    Einfach auf jedem Level

    Dank seiner kompakten Bauweise gleitet der KIRA CV 50 mühelos unter Möbel, navigiert spielend durch enge Bereiche und wechselt nahtlos zwischen Teppich- und Hartböden – für eine extrem leise und effiziente Reinigungsleistung.

    Mehr erfahren
    KIRA CV 50 Popup
    Original Zubehoer Professional

    Original-Zubehör

    Mit dem Kärcher Original-Zubehör optimieren Sie die Leistung und erweitern den Einsatzbereich Ihrer Reinigungsgeräte.

    Zubehör entdecken
    Reinigungsmittel

    Reinigungsmittel

    Zusammen mit genau auf bestimmte Aufgaben abgestimmten Reinigungsmitteln bringen Kärcher Geräte Höchstleistung.

    Reinigungsmittel entdecken
    Kärcher Service Berater

    Kärcher Professional Produktberater

    Was immer Sie sich vornehmen, wir haben das richtige Professional Gerät für Sie. Mit unserem Produktberater finden Sie im Handumdrehen genau die Ausstattung, die optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt.

    Zum Kärcher Produktberater

    Lösungen, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind.

    Automotive

      

    Baugewerbe

        

    RZ_Branchenloesung_Struktur_Channelseiten_Modul_D_3000x1500Px_Chemie.png

      

    RZ_Branchenloesung_Struktur_Channelseiten_Modul_D_3000x1500Px_GBR.png

        

    RZ_Branchenloesung_Struktur_Channelseiten_Modul_D_3000x1500Px_Gesundheitswesen.png

       

    RZ_Branchenloesung_Struktur_Channelseiten_Modul_D_3000x1500Px_Handwerk.png

       

    RZ_Branchenloesung_Struktur_Channelseiten_Modul_D_3000x1500Px_Hotel.png

        

    RZ_Branchenloesung_Struktur_Channelseiten_Modul_D_3000x1500Px_Kommune.png

          

    RZ_Branchenloesung_Struktur_Channelseiten_Modul_D_3000x1500Px_Landwirtschaft.png

      

    RZ_Branchenloesung_Struktur_Channelseiten_Modul_D_3000x1500Px_Lebensmittel.png

        

    RZ_Branchenloesung_Struktur_Channelseiten_Modul_D_3000x1500Px_Metall.png

        

    RZ_Branchenloesung_Struktur_Channelseiten_Modul_D_3000x1500Px_Retail.png

           

    RZ_Branchenloesung_Struktur_Channelseiten_Modul_D_3000x1500Px_Transport.png

       

    Produktneuheiten

    PRODUKTNEUHEITEN AUS DEM BEREICH PROFESSIONAL

    Entdecken Sie alle Neuheiten aus dem Professional Sortiment im Bereich Hochdruckreiniger, Scheuersaugmaschinen, Industriesauger, Nass- und Trockensauger, Kehrmaschinen und vieles mehr. 

    Zu den Neuigkeiten
    Know How

    B2B ONLINESHOP MYKÄRCHER BUSINESS

    Die neu gestaltete Online-Plattform und der Shop bieten Geschäftskunden wie Ihnen einen klaren Überblick über Ihre Preise, Bestellungen und Rechnungen.

    Zum B2B Onlinshop
    haendlersuche icon

    Kärcher vor Ort

    Finden Sie schnell und bequem Kärcher Händler oder Niederlassungen in Ihrer Nähe.

    Auszeichnungen

    Connected cleaning

    Entdecken Sie die Welt der vernetzten Reinigung.

    Produktbewertungen

    Produktbewertungen

    Jetzt Ihr Kärcher Gerät bewerten und eins von fünf tollen Kärcher Geräten gewinnen!

    Kärcher Ersatzteile

    Ersatzteile Professional

    Hier finden Sie Ersatzteile für Ihr Kärcher Professional-Gerät.

    Newsletter Anmeldung

    Newsletter

    Immer aktuelle Informationen über Termine, Aktionen & Produktneuheiten.

    Kärcher Aktionen für den privaten und gewerblichen Anwender.

    Aktionen

    Aktuelle Aktionen für gewerbliche Anwender.

    mietgeraete icon

    Mietgeräte

    Der Mietpark von Kärcher bietet Ihnen maximale Flexibilität in jedem Bereich.

    Produktneuheiten

    Produktneuigkeiten Professional

    Entdecken Sie neue Kärcher Produkte aus dem Bereich Professional.

    Beratung, Service und Verkauf

    Händlersuche: Kärcher Professional Geräte erhalten Sie bei allen Kärcher Fachhändlern. 

    Kontakt zu Kärcher: Nutzen Sie hierzu gerne unser Kontaktformular.

    Professional-Newsletter: Wenn Sie zukünftig über Produktneuheiten und Aktionen von Kärcher informiert werden wollen, melden Sie sich jetzt zu unserem gewerblichen Newsletter an.

    Zum Kärcher Newsletter anmelden