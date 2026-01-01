Die besten Reinigungsgeräte für Ihr Lager.
In der Logistik herrscht hoher Betrieb – mit viel Schmutz als Resultat. Paketrückstände, Papierreste und abrasiver Verschleiß von Fahrzeugreifen lassen sich mit leistungsstarken und robusten Kärcher Scheuer- und Kehrsaugmaschinen sowie Nass- und Trockensaugern schnell beseitigen. Kompakte Maschinenmaße sorgen hier für perfekte Wendigkeit. Und viele Varianten, vom Batterieantrieb bis hin zu Fahrerschutzdächern, sorgen für eine optimale Anpassung an Ihren Bedarf.