Kehrmaschine KM 70/20 C | Kärcher

Die Handkehrmaschine KM 70/20 C macht die Reinigung von Flächen dank Filter, Kehrwalze und Seitenbesen nahezu staubfrei und mühelos – ob im Innen- oder Außenbereich. Die Flächenleistung ist dabei 7-mal höher als mit einem Kehrbesen. Die Kehrwalze lässt sich in 6 Stufen einstellen und erzielt im Zusammenspiel mit den stufenlos gelagerten Seitenbesen ein optimales Reinigungsergebnis auf unterschiedlichen Böden. Für ergonomisches Arbeiten sorgen ein höhenverstellbarer Schubbügel sowie das Home-Base-System zum Mitführen von weiterem Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange. Dadurch kann in einem Schritt neben Staub und Schmutz auch Müll entsorgt werden. Nach getaner Arbeit lässt sich die KM 70/20 C 2SB durch eine Parkstellung platzsparend verstauen.

Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar Stufenweise verstellbarer Anpressdruck für ein optimales Kehrergebnis. Anpassung des Anpressdrucks reduziert den Kehrwalzenverschleiß. Zum Schutz der Borsten können Kehrwalze und Seitenbesen komplett entlastet werden. Staubfilter Staubfilter reinigt die Abluft und minimiert Staubentstehung beim Kehren. Das Filtersystem ist leicht zugänglich, sodass der Filter schnell gewechselt werden kann. Home-Base-System Komfortable Ablage für weiteres Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange. Zubehör kann in einer Tasche am Schubbügel griffbereit mitgeführt werden. Großer Schmutzbehälter Einfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff. Einstellbarer Schubbügel Hohe Ergonomie durch Dreifachverstellung. Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion.