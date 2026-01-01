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    Kehrmaschine KM 70/20 C | Kärcher

    Kärcher push sweeper with a large handle, grey body, and rotating brush, designed for outdoor cleaning tasks.

    Kehrmaschine

    KM 70/20 C

    Artikelnummer: 1.517-130.0

    • Manuelle Kehrmaschine
    • 700 mm Arbeitsbreite, 2800 m²/h Flächenleistung, 20 l Behältervolumen
    • Feinstaubfilter, Seitenbesen rechts, flache Ablagefläche