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    Kommunalmaschinen - Souveräne Kommunaltechnik von Kärcher | Kärcher

    Kommunalmaschinen und Kommunaltechnik

    Unsere Kommunalmaschinen und Geräteträger bieten mit 35 bis 156 PS (18,9 bis 115 kW) souveräne Leistung für jeden Einsatzzweck. Und überzeugen durch perfekte Ergebnisse, Robustheit und nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Um das volle Potenzial dieser Geräteträger zu nutzen, stehen spezielle Anbaugeräte zur Verfügung. Optimale Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen. Gemeinsam mit namhaften Anbaugeräte-Herstellern entwickelt. Führendes Know-how in Technik und Anwendung vereint für beispielhafte Wirtschaftlichkeit durch optimale Auslastung der Geräte.

    Kommunaltechnik

    Multifunktionale Kommunalmaschinen und Kehrmaschinen der Marken Kärcher und Holder

    Die Marken Holder und Kärcher werden als perfekte Ergänzung zueinander und mit ihrer jeweils dahinterstehenden Kompetenz fortgeführt. Für Sie als Kunde bedeutet das noch mehr Lösungen für noch mehr Anwendungen im Ganzjahreseinsatz. In erstklassiger Qualität, aus einer kompetenten Hand, an immer mehr Orten weltweit. Steigen Sie ein und setzen Sie auf Kommunaltechnik mit Zukunft.

    Kärcher Kommunalmaschinen leisten überall und zu jeder Zeit Besonderes. Auf großen Flächen wie auch auf schwierigen Arealen. Auf Straßen, Wegen, Parkplätzen, Grünflächen und Sportanlagen. Vom Frühjahrsputz über die sommerliche Grünpflege und Laubsaison bis zum Winterdienst. Jede dieser robusten Maschinen bildet mit den verschiedensten Anbaugeräten eine einsatzoptimierte Lösung hinsichtlich Leistung, Bedienbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Und damit eine Investition, die über viele Jahre ihren Wert erhält.

    Mehr zu Kärcher Municipal

    Für jeden Einsatz das richtige Fahrzeug

    Das Bild zeigt eine leise Kehrmaschine bei Sonnenuntergang in einem Park. Während die Maschine kehrt, fahren im Hintergrund ungestört Radfahrer vorbei. Der groß geschriebene Text "PSST! HÖREN SIE DAS? NEIN? GENAU." und der gelbe Button "MEHR ERFAHREN" bet

    Von allem das Beste an Bord – die MC 250

    Unsere MC 250 ist die Referenz für Kehrleistung, Komfort und Umweltschutz. Die kompakte, robuste Kehrmaschine verfügt über einen kraftvollen Antrieb, der höchste Umweltstandards erfüllt. Das logische Bedienkonzept erschließt sich intuitiv. Die großzügige, übersichtliche und bequeme Großraumkabine bietet ganzjährig höchsten Komfort. Mit 60 km/h Fahrgeschwindigkeit, hydropneumatischer Federung und schnellem Zugang zu allen Servicekomponenten lässt sich die Arbeit so schnell und effizient wie nie zuvor erledigen.

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    Die wendige Kehrmaschine MC 250 im Einsatz in der Stadt

    Municipal-Service: rundum versorgt – rundum zufrieden

    Das Serviceplus von Kärcher Municipal rund um Ihre Fahrzeuge

    Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel: Bei unserer Vielfalt an Services stehen Sie und Ihr Fahrzeug im Mittelpunkt und können von höchster Verfügbarkeit, Qualität und Kompetenz profitieren.

    Kärcher Municipal Service

    Vor-Ort-Service

    Des Weiteren haben wir ein umfangreiches Kärcher Municipal-Servicetechnikernetzwerk im Außendienst, das Sie gerne tatkräftig unterstützt.
    Zur Anforderung eines Servicetechnikers vor Ort kontaktieren Sie uns hier:

    Telefon:
    +43 810 900 485

    Kärcher Municipal Service

    Kraftpakete im Einsatz – Anwendungsvideos

    MC 130/150

    MC 250 – When you want the best!

    MIC 35 / MIC 42 winter service

    Durchdachte Funktionen – perfekt angepasst an Ihre Bedürfnisse

    Der Arbeitsplatz auf Kärcher und Holder Kommunalmaschinen kann mit vielfältigen Zubehören ebenso funktional wie komfortabel gestaltet werden. Optionen wie Rückfahrkamera, Radio mit CD-Player, MP3, Bluetooth und Freisprecheinrichtung, Komfortsitz und beheizbare Rückspiegel dienen dabei der Sicherheit und der Entlastung des Fahrers gleichermaßen. Das abgestimmte System aus Geräteträger, Anbaugeräten und Zubehören bietet ein Höchstmaß an Funktionalität und Performance. Die garantierte hohe Ersatzteilverfügbarkeit mit kürzesten Lieferzeiten und langer Bevorratung sichert die Einsatzfähigkeit und langfristige Wirtschaftlichkeit.

    Ausstattung

    Bequeme und komfortable Ausstattung

    Vom Getränkehalter bis hin zur Dokumententasche, vom luftgefederten Komfortsitz bis zum Radio mit CD-Player – dank praktischer und durchdachter Ausstattungsdetails gestaltet sich die Arbeit für den Fahrer besonders angenehm.

    Konifguration

    Konfiguriert für Ihre Anforderungen

    Individuelle Extras wie Handsaugschlauch, Wasserumlaufsystem, Fahrantrieb und Hydrauliksystem erweitern die Einsatzmöglichkeiten und erhöhen den Nutzwert.

    crubbing device

    Ihre Flexibilität dank unzähliger Anbaugeräte

    Kärcher bietet für jede Aufgabe das passende Anbaugerät: Frontkehrwalzen, Besensysteme mit und ohne Seitenbesen und Saugsystem für die Außenreinigung. Mähwerke, Wildkrautbesen und hydraulischer Gießarm für die Grünpflege. Schneefräsen, Räumschilder und Aufsattelstreuer für den Winterdienst. Hochdruckreiniger und Schwemmsysteme für die Nassreinigung.

    Ersatzteile

    Zuverlässigkeit, auf die Sie sich verlassen können

    Nur Kärcher Originalteile haben die sprichwörtliche Kärcher Qualität. Das gilt für den Seitenbesen ebenso wie für das Motor- und Hydrauliköl – und selbstverständlich auch für alle anderen Verschleißteile, Ersatzteile, Schmier- und Betriebsstoffe. Nichts ist besser und sicherer als das Original.

     

    Hotline

    Ihre Helfer am Telefon

    Freundlich. Kompetent. Lösungsorientiert. Kärcher Hotline-Mitarbeiter sind mit allen Geräten, Zubehörkomponenten und Reinigungsmitteln bestens vertraut, um Ihnen schon am Telefon mit fachlichem Rat zur Seite zu stehen.

    Serviceverträge

    Leistung und Wert erhalten

    Immer Spitzenleistung: Mit unseren Serviceverträgen bleiben Ihre Kärcher Geräte stets einsatzbereit – dank regelmäßiger Inspektionen, Wartungen oder des kompletten Full-Service-Pakets.

    MIC 42 beim Schneeräumen

    Kommunale Anwendungslösungen

    Unsere Anwendungslösungen für den Kommunalbereich liefern für jeden Bedarf und für jede Jahreszeit das ideale Lösungskonzept – ob Eis und Schnee, bei Grünpflege oder Spezialanwendungen sowie Kehren und Saugen.

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    Stark. Schmal. Genial.

    Stark. Schmal. Genial.

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    Stark. Strom. Maschine.

    MC 250 e!ectric

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    Holder S 75

    Broschüre Holder S 75

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    MIC 35 und 42

    Broschüre MIC 35 und 42

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    P_MIC_Range_brochure_A4_16S_DE_00253150_DE

    Broschüre Kommunale Geräteträger

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    Kommunale Mittelklasse 00252750, 04/2016

    Broschüre Kommunalgeräte

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    MC 250 Langbroschüre

    Kommunale Kehrmaschine MC 250

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    MC 150

    MC 150

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    Broschüre Kommunale Kehrmaschine

    Broschüre Kommunale Kehrmaschine

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    Kommunale Wartungspakete

    Kommunale Wartungspakete

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    Vereinbaren Sie jetzt Ihren Produktvorführtermin

    Sie wollen sich live von der Kärcher Qualität überzeugen?

    Dann nehmen Sie doch gleich Kontakt mit uns auf oder buchen Sie einfach einen Vorführtermin. Unser Kommunal-Team kontaktiert Sie umgehend.

    MartinTrimmel Website

    Martin Trimmel

    martin.trimmel@karcher.com
    +43 676 88816 8211

    Leitung Kärcher Municipal
    & Betreuung Region Ost / West

     

     

    Matthias Koller

    Matthias Koller

    matthias.koller@karcher.com
    +43 676 888 168 216

    Zuständige Region: Norden

    Lars Reindl neu

    Lars Reindl
    lars.reindl1@karcher.com

    +43 676 56 39 364

    Zuständige Region: Süden + Westen