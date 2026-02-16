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    Professional Sortiment | Kärcher

    Das Profi Sortiment für gewerbliche und industrielle Anwender jeder Branche

    Wir bieten mit unserem Professional Sortiment die Komplettlösung für Ihre Reinigungsaufgabe, als funktionelles, abgestimmtes System – innovative und effiziente Branchenlösungen. Robust und zuverlässig. Effizient und wirtschaftlich. Leicht und leise. Handlich und hygienisch einwandfrei. Das Kärcher System. Für Profis von Profis.

    Vielfältige Technik blitzschnell finden: der Kärcher Professional Product Finder

    Wir zeigen Ihnen im Handumdrehen genau das Kärcher Professional Gerät, das optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt.

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    Branchenlösungen - Produkte für den professionellen Einsatz


    Die optimale Lösung von Reinigungsaufgaben ist ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor in Industrie und Gewerbe. Auch Umweltaspekte spielen dabei eine große Rolle. Deshalb haben wir unser umfangreiches Sortiment genau auf Ihre Anforderungen abgestimmt.

    Branchenlösungen
    Branchenlösungen
    Original Zubehör von Kärcher
    Professional Reinigungsmittel von Kärcher
    Aktionen Teaser

    Aktionen

    Aktuelle Aktionen für gewerbliche Anwender.

    Händlersuche

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    Finden Sie schnell und bequem Ihren Händler in der Nähe.

    Service Advisor Überblick

    Service Berater

    Finden Sie einfach und schnell den passenden Service zu Ihrem Gerät von Kärcher.

    Kärcher Fleet

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    Machen Sie Ihre Reinigungsprozesse transparenter und effizienter.

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    Entdecken Sie unser Programm eco!efficiency.

    ECO!Cleaning

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    professional zubehör

    Originalzubehör

    Optimiert die Leistung und erweitert den Einsatzbereich.