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    Individuelle Branchenlösungen | Kärcher

    Branchenlösungen

    Produkte für den professionellen Einsatz. Die optimale Lösung von Reinigungsaufgaben ist ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor in Industrie und Gewerbe. Auch Umweltaspekte spielen dabei eine große Rolle. Deshalb haben wir unser umfangreiches Sortiment genau auf Ihre Anforderungen abgestimmt.

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    Automotive

    Kärcher bietet Ihnen Reinigungskonzepte an, die auf die besonderen Anforderungen von Autohäusern, Werkstätten und Tankstellen abgestimmt sind.

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    Baugewerbe

    Professionelle Geräte, die den vielfältigen Reinigungsproblemen in der Bauindustrie und beim Handwerk gewachsen sind.

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    Gebäudedienstleister

    Innovative Produkte, die höchste Sauberkeit, Effizienz und einfache Handhabbarkeit bei der Gebäude- und Fassadenreinigung garantieren.

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    Gesundheitswesen

    Professionelle und effiziente Reinigungssysteme für Krankenhäuser, die eine perfekte Hygiene mit gesunder Wirtschaftlichkeit verbinden.

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    Hotel- und Gastgewerbe

    Professionelle Reinigungssysteme für nachhaltiges Hygienemanagement in Hotellerie und Gastronomie.

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    Industrie

    Ein erfahrener Partner, auf den Sie sich bei allen industriellen Reinigungsaufgaben verlassen können.

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    Landwirtschaft

    Innovative Kärcher Geräte und Reinigungskonzepte, mit denen Sie die vielfältigen Anforderungen in der Landwirtschaft meistern.

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    Öffentlicher Dienst und Kommunaltechnik

    Reinigungsmaschinen, die im öffentlichen Dienst ein effizientes Arbeiten ermöglichen und höchste Sauberkeit sicherstellen.

    Retail

    Unsere Lösungen für Sauberkeit und Ordnung in Einkaufsmärkten, Einzel- und Großhandel.

    Transport

    Innovative Reinigungstechnologien für Tankstellen und die dort angebotenen Dienstleistungen.