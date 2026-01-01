Automotive
Kärcher bietet Ihnen Reinigungskonzepte an, die auf die besonderen Anforderungen von Autohäusern, Werkstätten und Tankstellen abgestimmt sind.
Produkte für den professionellen Einsatz. Die optimale Lösung von Reinigungsaufgaben ist ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor in Industrie und Gewerbe. Auch Umweltaspekte spielen dabei eine große Rolle. Deshalb haben wir unser umfangreiches Sortiment genau auf Ihre Anforderungen abgestimmt.
Kärcher bietet Ihnen Reinigungskonzepte an, die auf die besonderen Anforderungen von Autohäusern, Werkstätten und Tankstellen abgestimmt sind.
Professionelle Geräte, die den vielfältigen Reinigungsproblemen in der Bauindustrie und beim Handwerk gewachsen sind.
Innovative Produkte, die höchste Sauberkeit, Effizienz und einfache Handhabbarkeit bei der Gebäude- und Fassadenreinigung garantieren.
Professionelle und effiziente Reinigungssysteme für Krankenhäuser, die eine perfekte Hygiene mit gesunder Wirtschaftlichkeit verbinden.
Professionelle Reinigungssysteme für nachhaltiges Hygienemanagement in Hotellerie und Gastronomie.
Ein erfahrener Partner, auf den Sie sich bei allen industriellen Reinigungsaufgaben verlassen können.
Innovative Kärcher Geräte und Reinigungskonzepte, mit denen Sie die vielfältigen Anforderungen in der Landwirtschaft meistern.
Reinigungsmaschinen, die im öffentlichen Dienst ein effizientes Arbeiten ermöglichen und höchste Sauberkeit sicherstellen.
Innovative Reinigungstechnologien für Tankstellen und die dort angebotenen Dienstleistungen.