Lebensmittelindustrie
Die Produktion von Lebensmitteln unterliegt strengen Hygienevorschriften, sowohl für den eigentlichen Produktionsbereich als auch die vor- und nachgeschalteten Bereiche.
Ein erfahrener Partner, auf den Sie sich bei allen industriellen Reinigungsaufgaben verlassen können. Erst wenn jedes Teil richtig ineinander greift, läuft die Produktion einwandfrei. Ähnlich ist es bei Reinigungsprozessen: Erst wenn alle Lösungen miteinander harmonieren, erreicht man eine effiziente Reinigung. Deshalb bietet Ihnen Kärcher als Systemanbieter in allen Bereichen effektive, sichere, starke und aufeinander abgestimmte Reinigungslösungen an.
Die Produktion von Lebensmitteln unterliegt strengen Hygienevorschriften, sowohl für den eigentlichen Produktionsbereich als auch die vor- und nachgeschalteten Bereiche.
Im Maschinenbau ist es wichtig, einen Reinigungspartner zu finden, der für jede Herausforderung eine Lösung hat und jedem noch so kleinen Detail Beachtung schenkt.
In der Chemieindustrie fallen tagtäglich unterschiedlichste Verschmutzungen an, die höchste Anforderungen an die Reinigung stellen: feine Stäube, Verklebungen, ätzende Flüssigkeiten, mineralische Öle oder Granulate.