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    Effiziente Reinigung in der Industrie | Kärcher

    Industrie

    Ein erfahrener Partner, auf den Sie sich bei allen industriellen Reinigungsaufgaben verlassen können. Erst wenn jedes Teil richtig ineinander greift, läuft die Produktion einwandfrei. Ähnlich ist es bei Reinigungsprozessen: Erst wenn alle Lösungen miteinander harmonieren, erreicht man eine effiziente Reinigung. Deshalb bietet Ihnen Kärcher als Systemanbieter in allen Bereichen effektive, sichere, starke und aufeinander abgestimmte Reinigungslösungen an.

    Saubere Werkshalle im Maschinenbau mit CNC-Maschinen und Werkzeugwagen
    Blick auf eine automatisierte Produktionslinie in der Lebensmittelindustrie – Kärcher bietet spezialisierte Reinigungslösungen

    Lebensmittelindustrie

    Die Produktion von Lebensmitteln unterliegt strengen Hygienevorschriften, sowohl für den eigentlichen Produktionsbereich als auch die vor- und nachgeschalteten Bereiche.

    Saubere Werkshalle im Maschinenbau mit CNC-Maschinen und Werkzeugwagen

    Maschinenbau

    Im Maschinenbau ist es wichtig, einen Reinigungspartner zu finden, der für jede Herausforderung eine Lösung hat und jedem noch so kleinen Detail Beachtung schenkt.

    Große industrielle Außenanlage der Chemieindustrie mit Tanks und Rohrleitungen

    Chemieindustrie

    In der Chemieindustrie fallen tagtäglich unterschiedlichste Verschmutzungen an, die höchste Anforderungen an die Reinigung stellen: feine Stäube, Verklebungen, ätzende Flüssigkeiten, mineralische Öle oder Granulate.