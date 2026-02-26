Fahrzeugreinigungssysteme Unsere hocheffizienten Systemlösungen für die wirtschaftliche Innen- und Außenreinigung von Pkw und Nutzfahrzeugen sorgen zuverlässig und leistungsstark für beste Reinigungsergebnisse. Das Portfolio umfasst, neben Portal-, Nutzfahrzeug- und SB-Waschanlagen, SB-Saugern und Forecourtgeräten, Startsysteme, digitale Lösungen sowie Wasserrecyclingsysteme und Reinigungsmittel. Für eine Fahrzeugwäsche ganz nach Ihren Bedürfnissen.