KIRA B 50 - Reinigungsroboter für das Gewerbe | Kärcher

Der Scheuersaugroboter KIRA B 50

Bewährte Walzenbürstentechnik mit Vorkehrfunktion und Seitenbesen, 55 Zentimeter Arbeitsbreite, bis zu 2.300 Quadratmeter Flächenleistung pro Stunde, 160-Ah-Lithium-Ionen-Batterie: Der kompakte und wendige Reinigungsroboter steht einer konventionellen Scheuersaugmaschine in nichts nach, überzeugt mit höchster Effizienz und ergänzt so jedes Reinigungsteam sinnvoll und produktiv.

Das Gerät eignet sich zur Bodenreinigung sowohl großer Flächen als auch beengter Umgebungen. Damit ist es ideal im Transportgewerbe (Flughäfen, Bahnhöfe, Logistiklager), im Einzelhandel und in Einkaufszentren, im Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen), in öffentlichen Gebäuden (Schulen, Universitäten, Museen, Sporthallen) oder in der Industrie zur Reinigung von Produktions- und Fertigungshallen einsetzbar.

Gut fürs Geschäft. Noch besser fürs Team

Die Bodenreinigung ist zeitintensiv, qualifiziertes Personal rar. Der KIRA B 50 Reinigungsroboter von Kärcher ist hier die perfekte Lösung und Ergänzung für jedes Reinigungsteam. Während er autonom im Stil einer Scheuersaugmaschine effizient mittlere und größere Flächen reinigt, erledigt das Reinigungsteam parallel komplexere Reinigungsarbeiten. Das ist gut fürs Geschäft. Und noch besser fürs Team.