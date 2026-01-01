KIRA B 50 - Reinigungsroboter für das Gewerbe | Kärcher

EIN BLICK. VIELE VORTEILE
Umfangreiche Ausstattung, hohe Reinigungsleistung, wirtschaftlicher Betrieb, intuitive Bedienung: der Reinigungsroboter KIRA B 50 überzeugt nicht nur auf den ersten Blick. Sondern insbesondere auch im alltäglichen Einsatz.
Effizient, zeitsparend, einfach, sicher, flexibel – und auf Wunsch völlig autonom: Der Reinigungsroboter KIRA B 50 von Kärcher ist im Gewerbe eine sinnvolle Ergänzung zu Ihrem Reinigungsteam. Intelligent und auf Wunsch völlig autonom reinigt er im Stil einer klassischen Scheuersaugmaschine effizient mittlere und größere Flächen.So werden Reinigungskräfte von zeitintensiver Bodenreinigung entlastet und können stattdessen anspruchsvollere Aufgaben übernehmen.
Umfangreiche Ausstattung, hohe Reinigungsleistung, wirtschaftlicher Betrieb, intuitive Bedienung: der Reinigungsroboter KIRA B 50 überzeugt nicht nur auf den ersten Blick. Sondern insbesondere auch im alltäglichen Einsatz.
Bewährte Walzenbürstentechnik mit Vorkehrfunktion und Seitenbesen, 55 Zentimeter Arbeitsbreite, bis zu 2.300 Quadratmeter Flächenleistung pro Stunde, 160-Ah-Lithium-Ionen-Batterie: Der kompakte und wendige Reinigungsroboter steht einer konventionellen Scheuersaugmaschine in nichts nach, überzeugt mit höchster Effizienz und ergänzt so jedes Reinigungsteam sinnvoll und produktiv.
Das Gerät eignet sich zur Bodenreinigung sowohl großer Flächen als auch beengter Umgebungen. Damit ist es ideal im Transportgewerbe (Flughäfen, Bahnhöfe, Logistiklager), im Einzelhandel und in Einkaufszentren, im Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen), in öffentlichen Gebäuden (Schulen, Universitäten, Museen, Sporthallen) oder in der Industrie zur Reinigung von Produktions- und Fertigungshallen einsetzbar.
Die Bodenreinigung ist zeitintensiv, qualifiziertes Personal rar. Der KIRA B 50 Reinigungsroboter von Kärcher ist hier die perfekte Lösung und Ergänzung für jedes Reinigungsteam. Während er autonom im Stil einer Scheuersaugmaschine effizient mittlere und größere Flächen reinigt, erledigt das Reinigungsteam parallel komplexere Reinigungsarbeiten. Das ist gut fürs Geschäft. Und noch besser fürs Team.
Gleichbleibend sehr gute Reinigungsergebnisse innerhalb eines planbaren Zeitrahmens, mit einem kalkulierbaren Ressourcenverbrauch und damit planbaren Kosten: Das ist der Scheuersaugroboter KIRA B 50.
Eingesetzte Wassermenge, Reinigungsmitteldosierung und Reinigungsgeschwindigkeit sind präzise voreinstellbar, die Reinigungsflotte wird geschwindigkeitsabhängig aufgebracht. Das stellt nicht nur die Reinigungsqualität sicher. Sondern spart auch Ressourcen und bares Geld.
Die Bodenreinigung ist grundsätzlich personal- und zeitintensiv. Die autonome Scheuersaugmaschine KIRA B 50 ermöglicht eine Parallelisierung der Reinigungsaufgaben und erledigt die Reinigung der Böden, während das Reinigungsteam zeitgleich komplexere Aufgaben übernimmt.
Mensch und Maschine arbeiten auf diese Weise extrem produktiv Hand in Hand – dank des Seitenbesens für die randnahe Reinigung und integrierter Vorkehrfunktion ist nahezu keine manuelle Nacharbeit nötig.
Maximale Autonomie bei der Bodenreinigung ermöglicht die optional erhältliche Dockingstation für Reinigungsroboter von Kärcher. Die Befüllung des Frischwassertanks, die Entleerung und das Spülen des Schmutzwassertanks sowie das Laden der leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterie:
Bei Bedarf dockt der KIRA B 50 selbsttätig an die Dockingstation an und alles Weitere geschieht automatisch. Selbstverständlich sind diese Arbeiten auch manuell durchführbar, auch der Einsatz mehrerer Dockingstationen zur Optimierung der Abläufe auf sehr großen Flächen ist möglich.
Die komplette Bedienung des Scheuersaugroboters sowie sämtliche Einstellungen sind dank einer intuitiven Menü- und Nutzerführung sowie verständlicher Einrichtkonzepte auch ohne Fachkenntnisse über das große Touchdisplay durchführbar.
Dabei wird der Anwender in allen Situationen, von der Einrichtung und dem Start der autonomen Reinigung über die Aktivierung von Reinigungsaggregaten bis hin zum manuellen Reinigungsmodus, mittels Abbildungen und klaren Anweisungen zielgerichtet unterstützt. Auch die Einrichtung mehrerer Nutzerprofile mit individuellen Berechtigungen und in unterschiedlichen Sprachen ist problemlos möglich.
Der Scheuersaugroboter kann sowohl autonom reinigen als auch als manuelle Scheuersaugmaschine eingesetzt werden.
Dazu ist es möglich, nur Teilbereiche einer Gesamtfläche als Reinigungsfläche festzulegen oder den Reinigungsplan bzw. die Reinigungssequenz an tagesaktuelle Bedürfnisse anzupassen.
Integrierte Laserscanner, 3-D- und Ultraschallsensoren sowie ein leistungsstarker Bordcomputer stellen eine optimale 360°-Umgebungserfassung, eine schnelle Reaktionsfähigkeit und eine sichere Navigation sicher. Dabei erkennt die autonome Scheuersaugmaschine auch Veränderungen in der Umgebung sowie Hindernisse sicher und leitet selbsttätig entsprechende Ausweichmanöver ein.
Dazu informiert ein integriertes Lichtkonzept Menschen in der Umgebung über das Verhalten des Reinigungsroboters, der nach CSA_22.2 No. 336-17 und IEC 63327 für Publikumsverkehr sicherheitszertifiziert ist. Zur Dokumentation und Überwachung versendet der KIRA B 50 Statusmeldungen auf mobile Endgeräte und erstellt detaillierte Reinigungsberichte im zugehörigen Webportal.
Es sind die vielen kleinen und großen Details, die aus guten Ideen sehr gute Reinigungsroboter machen. Für höchste Leistung und Sicherheit.
KIRA B 50. EFFIZIENZ UND ENTLASTUNG. SERIENMÄSSIG
Reinigungskräfte werden von monotonen Aufgaben entlastet und übernehmen stattdessen komplexere Arbeiten.
Dank leistungsstarker 160-Ah-Lithium-Ionen-Batterie, Walzenbürstentechnik mit Vorkehrfunktion, Seitenbesen und 55 cm Arbeitsbreite, ist die Reinigungsleistung des KIRA B 50 uneingeschränkt mit der einer konventionellen Scheuersaugmaschine vergleichbar.
MACHT GENAU, WAS SIE WOLLEN. KOMPAKT UND FLEXIBEL
Der KIRA B 50 kennt keine starren Abläufe, sondern bietet maximale Flexibilität im Einsatz – ganz nach Ihrem tatsächlichem, aktuellem Reinigungsbedarf. Kompaktes Design ermöglicht den Betrieb auch in schwer zugänglichen oder besonders engen Umgebungen.
VOLLAUTONOMES REINIGEN ZU ENDE GEDACHT
Optionale Dockingstation ermöglicht vollautonomen Ressourcenaustausch. Das Reinigungsmodul minimiert manuelle Vor- und Nacharbeit.
Einmal gestartet, reinigt der KIRA 50 B eine vordefinierte Fläche völlig selbsttätig. Mit der optional erhältlichen Dockingstation gehen wir noch einen Schritt weiter. Einen sehr großen Schritt weiter. Die autonome Reinigung von Bodenflächen mit dem Reinigungsroboter von Kärcher entlastet Reinigungskräfte von monotonen Tätigkeiten und steigert die Produktivität.
BÖDEN PERFEKT REINIGEN. WIRTSCHAFTLICH UND ZEITSPAREND
Reinigungsprofis in der Gebäudereinigung, an Flughäfen, in Supermärkten oder in Fertigungsbetrieben wissen: Die Bodenreinigung ist grundsätzlich enorm personal- und zeitintensiv und damit leider auch relativ teuer.
Die Möglichkeit zur Parallelisierung von Reinigungsaufgaben spart Zeit und erhöht die Produktivität. Überall, wo größere Bodenflächen regelmäßig gereinigt werden müssen, stehen die Wirtschaftlichkeit der Reinigungsmaßnahmen sowie die Reinigungsqualität im Fokus von Auftraggebern und Auftragnehmern.
Sicherheit geht vor. Immer. Deshalb ist die Umfelderkennung des Reinigungsroboters nicht nur auf eine optimale Navigation ausgerichtet, sondern gewährleistet insbesondere auch die Sicherheit von Personen in der Umgebung.
Hindernisumfahrung
Wer ein modernes Smartphone bedienen kann, schafft es mühelos auch mit der KIRA B 50. Sie benötigen weder Expertenwissen noch sonstige Fachkenntnisse. Hochkomplexe Technik ist erst dann wirklich ausgereift, wenn sie im Gegenzug auch einfach zu bedienen ist. Dies gilt natürlich auch für eine vollautonome Scheuersaugmaschine.
Betriebsarten
Egal, ob mit oder ohne Dockingstation: Der KIRA B 50 ist in jedem Fall für den vollautonomen Betrieb vorbereitet und bietet dazu eine Fülle an herausragenden Ausstattungsmerkmalen.
Umfassende Standardausstattung
Damit Sie jederzeit alles unter Kontrolle haben, ist der Reinigungsroboter direkt an ein Web Portal angebunden, das Ihnen jederzeit und von überall her, alle wichtigen Maschinendaten auf einen Blick zeigt.
In Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad, dem Einsatzort und dem jeweiligen Bodenbelag, empfiehlt Kärcher unterschiedliche Reinigungsmittel zum Einsatz mit dem Reinigungsroboter KIRA B 50 – jeweils natürlich perfekt auf das Gerät abgestimmt, sicher in der Anwendung und umweltfreundlich im Einsatz.
Nichts ist für die eigene Kostenkalkulation hilfreicher, als vorab die eigenen Ausgaben so exakt wie möglich bestimmen zu können. Mit den Servicepaketen KIRA Care und KIRA Care Plus wissen Sie vorab genau, was auf Sie zukommt. Und profitieren dazu von umfangreichen Leistungen, die Ihnen im unternehmerischen Alltag vieles erleichtern.
Das KIRA Care Paket beinhaltet grundsätzlich immer die Bereitstellung des Web Portals, Updates der Software sowie eine Funktionsgarantie, die auch die Batterie abdeckt. Selbstverständlich können Sie sich darauf verlassen, dass im Wartungsfall ausschließlich geschulte und erfahrene Servicetechniker sowie Original-Ersatzteile zum Einsatz kommen – die Kosten dafür sind natürlich bereits in Ihrem Care Paket enthalten. Dazu entfällt für Sie jedweder Aufwand, denn wir planen und koordinieren die Einsätze unseres Werkskundendiensts, sodass Sie sich entspannt zurücklehnen können.
Mit dem KIRA Care Plus Paket können Sie weitere Eventualitäten abdecken. So erhalten Sie beispielsweise im Fall eines Maschinenausfalls umgehend Ersatz, profitieren von besonders schnellen Reaktionszeiten oder inkludieren einfach auch alle benötigten Verbrauchsmaterialien im Voraus. Darüber hinaus erhalten Sie regelmäßig eine maßgeschneiderte Beratung zum effizienten Einsatz Ihres Reinigungsroboters.
Ob Kauf, Miete oder Finanzierung: Die KIRA Care Pakete sind die perfekte Ergänzung zu ihrer autonomen Scheuersaugmaschine von Kärcher.
Sie wollen die KIRA in Aktion erleben?
Dann nehmen Sie doch gleich Kontakt mit uns auf. Unser Vertriebsteam kontaktiert Sie umgehend.