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    Know how | Kärcher

    Professional Know how

    Unterschiedliche Zielgruppen im gewerblichen Umfeld haben unterschiedliche Reinigungsherausforderungen: Welche Art von Boden benötigt welches Vorgehen bei der Reinigung, der Sanierung, der Pflege? Was versteht man unter hygienischer Reinigung? Ab wann trägt Reinigung zur Prozesssicherheit bei? Wie kann sich Reinigung auf die Wirtschaftlichkeit eines Betriebs auswirken? Und welche Schmutzart lässt sich mit welchem Reinigungsmittel lösen? Das Kärcher Know how liefert hilfreiche Antworten, Tipps und Anleitungen für verschiedene Reinigungsfragen sowie die passenden Reinigungsgeräte, -mittel und Zubehöre zur Reinigung und Pflege.

    Kärcher Branchenlösungen für Automotive

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    Frau sitzt auf Kärcher Aufsitz-Kehrmaschine

    Kärcher Professional Produktberater

    Was immer Sie sich vornehmen, wir haben das richtige Professional Gerät für Sie. Mit unserem Produktberater finden Sie im Handumdrehen genau die Ausstattung, die optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt.

    ZUM KÄRCHER PRODUKT BERATER
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    Lösungen für spezielle Arbeitsbereiche

    Abhängig von der Branche müssen Reinigungsgeräte und -methoden optimal aufeinander abgestimmt werden, um eine makellose Sauberkeit zu gewährleisten. Wir informieren Sie zum optimalen Einsatz von Reinigungslösungen in Ihren Arbeitsbereichen.

    KIRA

    Informationen für Industriekunden

    Kärcher als führender Hersteller von Reinigungsgeräten bietet für den industriellen Bereich innovative Systemlösungen für eine saubere Produktion in allen Branchen. Finden Sie hier eine Übersicht unserer branchenübergreifenden Angebote.