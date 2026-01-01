Know how | Kärcher

Unterschiedliche Zielgruppen im gewerblichen Umfeld haben unterschiedliche Reinigungsherausforderungen: Welche Art von Boden benötigt welches Vorgehen bei der Reinigung, der Sanierung, der Pflege? Was versteht man unter hygienischer Reinigung? Ab wann trägt Reinigung zur Prozesssicherheit bei? Wie kann sich Reinigung auf die Wirtschaftlichkeit eines Betriebs auswirken? Und welche Schmutzart lässt sich mit welchem Reinigungsmittel lösen? Das Kärcher Know how liefert hilfreiche Antworten, Tipps und Anleitungen für verschiedene Reinigungsfragen sowie die passenden Reinigungsgeräte, -mittel und Zubehöre zur Reinigung und Pflege.